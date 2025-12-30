1. Petrus 5

Schöningh’sche Bibel

Ausblick auf die ewige Herrlichkeit

1 Die Ältesten also unter euch ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi sowie Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbar werden soll:

2 Weidet die Herde Gottes, die euch unterstellt ist, nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig, wie Gott es will; nicht aus schnöder Gewinnsucht, sondern bereitwillig.

3 Tretet nicht als Herren der Gemeinden auf, sondern als Vorbilder für die Herde.

4 Wenn dann der Oberhirt erscheint, werdet ihr den unverwelklichen Kranz der Herrlichkeit empfangen.

5 Ebenso unterwerft euch, ihr Jüngeren, den Ältesten! - Alle aber umkleidet euch füreinander mit der Demut! Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.

6 Demütigt euch also unter die machtvolle Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit.

7 Werft all eure Sorge auf ihn, denn ihm liegt an euch!

8 Seid nüchtern und wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.

9 Widersteht ihm fest im Glauben, im Wissen, daß dieselben Leiden eurer Bruderschaft in der Welt auferlegt werden.

10 Der Gott aller Gnade selbst aber, der euch durch Christus Jesus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr kurze Zeit zu leiden habt, vollenden, stärken, kräftigen und befestigen.

11 Sein ist die Macht in alle Ewigkeit. Amen.

Schluß

12 Durch Silvanus, den ich als einen treuen Bruder schätze, habe ich euch in Kürze geschrieben, um zu ermahnen und zu bezeugen, daß dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr stehen möget.

13 Es grüßt euch die mitauserwählte Gemeinde in Babylon und Markus, mein Sohn.

14 Grüßt einander mit dem Kuß der Liebe! Friede euch allen, die ihr in Christus seid!

