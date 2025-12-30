1. Thessalonicher 1

Schöningh’sche Bibel

DER ERSTE BRIEF DES HL. PAULUS AN DIE THESSALONICHER

Gruß

1 Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus: Gnade euch und Friede!

Dank und Anerkennung

2 Wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir in unseren Gebeten euer gedenken.

3 Unablässig erinnern wir uns vor unserem Gott und Vater eures Wirkens im Glauben und eures Mühens in der Liebe sowie eurer Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus,

4 im Wissen, von Gott geliebte Brüder, um eure Erwählung.

5 Denn unsere Heilsbotschaft erging an euch nicht nur in Worten, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Zuversicht. Ihr wißt ja, wie wir um euretwillen unter euch aufgetreten sind.

6 Nachdem ihr trotz vieler Drangsal mit der Freude des Heiligen Geistes das Wort angenommen hattet, seid ihr unsere und des Herrn Nachahmer geworden

7 und so zum Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia.

8 Denn von euch aus hat sich das Wort des Herrn nicht bloß in Mazedonien und Achaia verbreitet, - überallhin ist euer Glaube an Gott gedrungen; darüber brauchen wir gar nicht weiter zu reden.

9 Denn überall wird erzählt, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen

10 und vom Himmel her seinen Sohn zu erwarten, den er von den Toten auferweckt hat: Jesus, der uns vor dem kommenden Zorngericht errettet.

