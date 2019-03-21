1. Thessalonicher 3

Schöningh’sche Bibel

1 Darum hielten wir es nicht länger aus und entschlossen uns, allein in Athen zurückzubleiben,

2 und schickten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Diener bei der Verkündigung des Evangeliums Christi, daß er euch stärke und ermahne in eurem Glauben,

3 damit niemand in den gegenwärtigen Bedrängnissen wankend werde. Ihr wißt ja selbst, daß wir dazu eingesetzt sind.

4 Schon als wir noch bei euch waren, haben wir euch vorhergesagt, daß wir Drangsale werden erdulden müssen; und ihr wißt, wie es gekommen ist.

5 Darum hielt ich es auch nicht länger aus und sandte ihn zu euch, um zu erfahren, wie es um euren Glauben steht, ob nicht etwa der Versucher euch in Versuchung geführt hat und unsere Mühe vergeblich gewesen war.

Der erfreuliche Bericht des Timotheus

6 Jetzt aber ist Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt und hat uns frohe Kunde von eurem Glauben und eurer Liebe gebracht und uns berichtet, daß ihr uns stets in gutem Andenken haltet und euch sehnt, uns zu sehen - wie auch wir euch.

7 So wurden wir im Blick auf euch, Brüder, in all unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben getröstet.

8 Wenn ihr feststeht im Herrn, leben wir auf!

9 Denn wie können wir Gott euretwegen danken für alle Freude, mit der wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott,

10 als Tag und Nacht inständig zu bitten, euch wiederzusehen und an eurem Glauben zu ergänzen, was noch fehlt?

11 Er selbst aber, unser Gott und Vater, und unser Herr Jesus bahne uns den Weg zu euch!

12 Euch aber möge der Herr wachsen lassen und überreich machen in der Liebe zueinander und zu allen Menschen, wie auch wir sie zu euch haben,

13 um eure Herzen zu stärken, daß ihr untadelig in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater dasteht bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen! Amen.

