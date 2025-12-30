1. Thessalonicher 4

Schöningh’sche Bibel

MAHNUNGEN UND LEHREN FÜR DIE GEMEINDE

Heiliger Wandel

1 Weiterhin, Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Herrn Jesus, euch an das zu halten, was ihr von uns empfangen habt, - an das, was nötig ist -, danach zu wandeln und Gott zu gefallen. - Ihr haltet euch auch daran; möget ihr darin fortschreiten!

2 Ihr wißt ja, welche Anweisungen wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben.

3 Denn das ist der Wille Gottes: Eure Heiligung: daß ihr euch der Unzucht enthaltet,

4 daß ein jeder von euch wisse, seine eigene Frau in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen, -

5 nicht in Leidenschaft der Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen -,

6 daß keiner sich Übergriffe erlaube und seinen Bruder im Geschäftsleben übervorteile, weil der Herr all dies rächt, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben.

7 Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit, sondern zur Heiligung berufen.

8 Wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist verleiht.

Nächstenliebe

9 Über die Bruderliebe brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr seid ja selbst von Gott belehrt, einander zu lieben.

10 Und das beweist ihr auch an allen Brüdern in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, euch darin immer mehr hervorzutun

11 und eure Ehre darin zu suchen, ein ruhiges Leben zu führen, sich um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern, mit eigenen Händen zu arbeiten, wie wir euch geboten haben,

12 damit ihr vor den Außenstehenden ehrbar wandelt und auf niemanden angewiesen seid.

Das Los der Verstorbenen

13 Wir wollen jedoch, Brüder, euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben.<

14 Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, so auch: Gott wird durch Jesus die Entschlafenen mit ihm führen.

15 Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn: Wir, die Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, werden keinesfalls den Entschlafenen zuvorkommen.

16 Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei des Erzengels Stimme und beim Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.

17 Dann werden wir, die Lebenden, die Übrigbleibenden, zugleich mit jenen auf Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft entrückt werden; und so werden wir allezeit beim Herrn sein.

18 Daher tröstet einander mit diesen Worten!

