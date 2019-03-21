1. Thessalonicher 5

Schöningh’sche Bibel

Wachsamkeit

1 Aber über die Zeit und die Stunde braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben.

2 Ihr wißt selbst recht wohl, daß der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommt.

3 Während die Menschen von Frieden und Sicherheit reden, bricht plötzlich, wie die Wehen über die Schwangere, das Verderben über sie herein, und keinesfalls werden sie ihm entrinnen.

4 Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, so daß jener Tag euch wie ein Dieb überraschen könnte.

5 Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht, noch der Finsternis;

6 darum laßt uns nicht schlafen wie die anderen, sondern laßt uns wachsam und nüchtern sein.

7 Wer schläft, schläft bei Nacht, wer trunken ist, ist bei Nacht betrunken.

8 Wir aber, die wir dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, anziehen den Panzer des Glaubens und der Liebe und als Helm die Hoffnung auf das Heil.

9 Denn Gott hat uns nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern für die Erlangung des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus,

10 der für uns gestorben ist, damit wir mit ihm vereint leben, ob wir nun wach oder entschlafen sind.

11 Darum ermahnt und erbaut einander, - wie ihr es auch tut.

Letzte Ermahnungen

12 Wir bitten aber euch, Brüder, die anzuerkennen, die sich unter euch abmühen, eure Vorsteher im Herrn sind und euch ermahnen.

13 Haltet sie um ihres Wirkens willen in Liebe über alle Maßen hoch. Lebt miteinander in Frieden!

14 Sodann ermahnen wir euch, Brüder: Weist die Unordentlichen zurecht, richtet die Kleinmütigen auf, nehmt euch der Schwachen an und habt mit allen Geduld.

15 Seht zu, daß niemand Böses mit Bösem vergelte. Strebt im Gegenteil allezeit danach, euch gegenseitig und allen anderen Gutes zu tun!

16 Freut euch allezeit!

17 Betet ohne Unterlaß!

18 Dankt bei allem! Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.

19 Löscht den Geist nicht aus!

20 Verachtet nicht die Prophetengabe!

21 Prüft alles, das Gute behaltet!

22 Haltet euch fern von jeder Art des Bösen!

23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre unversehrt euren Geist und untadelig eure Seele und euren Leib bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus.

24 Getreu ist, der euch ruft; er wird es auch tun.

Schluß

25 Brüder, betet auch für uns.

26 Grüßt alle Brüder mit heiligem Kuß.

27 Ich beschwöre euch beim Herrn: Lest diesen Brief allen Brüdern vor.

28 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch!

© Christoph Wollek