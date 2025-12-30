1. Timotheus 1

Schöningh’sche Bibel

DER ERSTE BRIEF DES HL. PAULUS AN TIMOTHEUS

Gruß

1 Paulus, Apostel Christi Jesu nach dem Auftrag Gottes, unseres Retters, und Christi Jesu, unserer Hoffnung,

2 an Timotheus, seinen echten Sohn im Glauben: Gnade, Erbarmen und Friede von Gott dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn!

DIE RECHTE VERWALTUNG DES HIRTENAMTES

Kampf gegen die Irrlehrer

3 Bei meiner Abreise nach Mazedonien habe ich dich gebeten, in Ephesus zu bleiben, um gewissen Leuten einzuschärfen, nichts Falsches zu lehren

4 und sich nicht mit Fabeln und endlosen Geschlechtertafeln zu beschäftigen, was eher Streitigkeiten fördert als die göttliche Heilsordnung im Glauben.

5 Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben.

6 Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt.

7 Sie wollen Gesetzeslehrer sein, ohne zu verstehen, was sie sagen, noch worüber sie zuversichtlich urteilen.

8 Wir wissen, daß das Gesetz gut ist, wenn man es dem Gesetz gemäß anwendet.

9 Dabei muß man sich bewußt bleiben, daß das Gesetz nicht für den Gerechten bestimmt ist, sondern für Gesetzlose, Unbotmäßige, Gottlose, Sünder, Lasterhafte, Ruchlose, für Vater- und Muttermörder, Totschläger,

10 Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und was sonst noch im Widerspruch steht mit der gesunden Lehre

11 nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, mit dem ich betraut worden bin.

Dank für die Berufung zum Apostel

12 Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mir Kraft verliehen hat. Er hat mich für vertrauenswürdig erachtet und zum Dienst bestimmt,

13 obwohl ich früher ein Lästerer, Verfolger und Frevler war. Aber ich fand Erbarmen, weil ich aus Unwissenheit und im Unglauben gehandelt habe, -

14 überschwenglich floß die Gnade unseres Herrn und mit ihr Glaube und Liebe in Christus Jesus.

15 Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, daß Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten. - Unter ihnen bin ich der erste.

16 Gerade deshalb habe ich Erbarmen gefunden, damit an mir als erstem Christus Jesus seine ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, die in Zukunft an ihn glauben und das ewige Leben erlangen sollen.

17 Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Preis und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

18 Im Hinblick auf die früher an dich ergangenen prophetischen Worte vertraue ich dir, mein Sohn Timotheus, dieses Gebot an: Kämpfe in ihrer Kraft den guten Kampf!

19 Bewahre den Glauben und ein gutes Gewissen! Das haben einige preisgegeben und so am Glauben Schiffbruch erlitten,

20 unter ihnen Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie durch Züchtigung das Lästern verlernen.

