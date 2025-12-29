2. Chronik 1

Schöningh’sche Bibel

Das zweite Buch der Chronik

König Salomo

Antrittsopfer in Gibeon

1 Als Salomo, der Sohn Davids, sich in seiner Herrschaft gefestigt hatte, - der Herr, sein Gott, war mit ihm und machte ihn überaus mächtig -,

2 entbot Salomo ganz Israel zu sich mit den Befehlshabern der Tausend- und Hundertschaften, den Richtern und allen Fürsten von ganz Israel sowie den Familienhäuptern.

3 In Begleitung der ganzen Volksgemeinde zog Salomo zur Höhe von Gibeon. Dort befand sich nämlich das Offenbarungszelt Gottes, das Mose, der Diener des Herrn, in der Wüste hergestellt hatte. -

4 Die Lade Gottes aber hatte David von Kirjat-Jearim an die Stätte, die David für sie errichtet hatte, übergeführt. In Jerusalem hatte er nämlich ein Zelt für sie aufschlagen lassen. -

5 Der eherne Altar, den Bezalel, der Sohn Uris und Enkel Hurs, angefertigt hatte, stand dort vor der heiligen Wohnung des Herrn. Salomo betete ihn dort mit dem Volk an.

6 Dann opferte Salomo dort auf dem ehernen Altar, der vor dem Herrn stand und zum Offenbarungszelt gehörte, und brachte auf ihm tausend Brandopfer dar.

Die nächtliche Vision

7 Nachts darauf erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm: „Verlange, was ich dir geben soll!“

8 Salomo antwortete Gott: „Du hast meinem Vater David große Huld erwiesen und hast mich an seiner Statt zum König gemacht.

9 Möchte sich doch jetzt, Herr und Gott, deine Verheißung, die an meinen Vater David ergangen ist, erfüllen! Du hast mich zum König gemacht über ein Volk, so zahlreich wie der Staub der Erde.

10 So verleihe mir nun Weisheit und Einsicht, dieses Volk in jeder Lage zu leiten! Denn wer vermöchte sonst dieses dein zahlreiches Volk zu regieren?“

11 Gott antwortete Salomo: „Weil du dies verlangt und nicht um Reichtum, Schätze und Ruhm und nicht um den Tod deiner Feinde, auch nicht um langes Leben gebeten, sondern Weisheit und Einsicht dir erfleht hast, um mein Volk, zu dessen König ich dich gemacht habe, zu regieren,

12 so werde dir diese Weisheit und Einsicht zuteil! Aber auch Reichtum, Schätze und Ruhm will ich dir verleihen, dergleichen kein König vor dir besessen hat noch nach dir besitzen wird.“

13 Hierauf kehrte Salomo von der Höhe zu Gibeon, vom Offenbarungszelt, nach Jerusalem zurück und herrschte dort über Israel.

Salomos Reichtum

14 Salomo beschaffte sich auch zahlreiche Wagen und Wagenkämpfer; er besaß 1.400 Wagen und 12.000 Wagenkämpfer. Diese brachte er in den Wagenstädten und in der Umgebung des Königs in Jerusalem unter.

15 Der König brachte es dahin, dass in Jerusalem Silber und Gold so reichlich waren wie die Steine, und die Zedern so zahlreich wie die Maulbeerbäume, die in der Schefela wachsen.

16 Die Einfuhr der Pferde, die Salomo besaß, erfolgte aus Ägypten und Koë: Die Händler des Königs holten sie aus Koë gegen Bezahlung.

17 Ein Wagen kostete bei der Ausfuhr aus Ägypten 600 und ein Pferd 150 Schekel Silber. - Auch die Hetiter und Aramäer bezogen sie (von dort) durch deren Vermittlung.

Der Tempelbau

Die Vorbereitungen

18 Salomo hatte den Befehl gegeben, für den Namen des Herrn einen Tempel und für sich selbst einen Königspalast zu erbauen.

