2. Chronik 10

Schöningh’sche Bibel

Die Geschichte der Könige von Juda

Rehabeam

Die Reichsversammlung in Sichem

1 Rehabeam begab sich nach Sichem. Denn in Sichem war ganz Israel zusammengekommen, um ihn zum König zu machen.

2 Davon erhielt Jerobeam, der Sohn Nebats, Kunde. Er befand sich nämlich noch in Ägypten, wohin er vor dem König Salomo hatte fliehen müssen. Daraufhin kehrte Jerobeam aus Ägypten zurück.

3 Nun schickten sie hin und ließen ihn rufen. So kam Jerobeam und ganz Israel und trugen Rehabeam folgendes vor:

4 „Dein Vater hat uns ein hartes Joch auferlegt. Erleichtere du uns nun deines Vaters harten Dienst und das schwere Joch, das er uns auferlegt hat, und wir wollen dir untertan sein!“

5 Er gab ihnen den Bescheid: „Geht und kommt in drei Tagen wieder zu mir!“ Da entfernte sich das Volk.

Rehabeams unkluge Härte

6 König Rehabeam beriet sich nun mit den alten Männern, die seinem Vater Salomo bei seinen Lebzeiten gedient hatten, und fragte: „Welchen Bescheid ratet ihr mir diesen Leuten zu erteilen?“

7 Sie antworteten ihm: „Wenn du heute diesen Leuten zu willen bist, dich ihnen fügst, auf sie hörst und ihnen einen freundlichen Bescheid erteilst, so werden sie dir allezeit untertan sein.“

8 Aber er kehrte sich nicht an den Rat, den ihm die Alten gaben, sondern beriet sich mit den jungen Leuten, die mit ihm aufgewachsen waren und ihm Gefolgschaft leisten mussten.

9 Er fragte sie: „Welchen Bescheid ratet ihr mir diesen Leuten zu erteilen, die von mir verlangten: Erleichtere das Joch, das dein Vater uns auferlegt hat?“

10 Die jungen Leute, die mit ihm aufgewachsen waren, gaben ihm folgende Antwort: „So sollst du diesen Leuten antworten, die zu dir sagten: Dein Vater hat uns ein schweres Joch auferlegt, erleichtere du unser Joch!, so sollst du ihnen antworten: Mein kleiner Finger ist dicker als meines Vaters Lenden.

11 Nun denn, mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgezwungen. Ich will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt. Ich will euch mit Skorpionen zähmen.“

Abfall der zehn Nordstämme

12 Als Jerobeam und das ganze Volk am dritten Tag wieder zu Rehabeam kamen, wie es der König befohlen hatte mit den Worten: „Kommt am dritten Tag wieder zu mir!“,

13 gab der König dem Volk eine harte Antwort. Denn König Rehabeam kehrte sich nicht an den Rat der Alten.

14 Nach dem Rat der jungen Männer antwortete er ihnen: „Mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgezwungen. Ich will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt. Ich will euch mit Skorpionen zähmen.“

15 So schenkte der König dem Volk kein Gehör. Denn von Gott war es so gefügt worden, damit der Herr seine Verheißung erfülle, die er durch Ahija von Schilo Jerobeam, dem Sohn Nebats, gegeben hatte.

16 Als ganz Israel sah, dass der König ihnen kein Gehör schenken wolle, gab das Volk dem König folgenden Bescheid: „Was haben wir für einen Teil an David? Wir haben keinen Erbbesitz beim Sohn Isais. Nach Hause, ihr Israeliten! Nun sieh nach deinem eigenen Haus, David!“ So ging Israel nach Hause.

17 Rehabeam herrschte nur noch über die Israeliten, die in den Städten Judas wohnten.

18 Als König Rehabeam den Hadoram, den Oberaufseher über die Fronarbeiten, hinschickte, steinigte ihn ganz Israel zu Tode. König Rehabeam konnte gerade noch auf seinen Wagen springen und nach Jerusalem fliehen.

19 So fiel Israel vom Haus Davids ab bis auf den heutigen Tag.

© Christoph Wollek