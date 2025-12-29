2. Chronik 11

Schöningh’sche Bibel

Rehabeam steht vom Krieg gegen Israel ab

1 Sobald Rehabeam nach Jerusalem kam, bot er das gesamte Haus Juda und den Stamm Benjamin, 180.000 erlesene Krieger, zum Krieg gegen das Haus Israel auf, um das Königtum für Rehabeam zurückzugewinnen.

2 Da erging das Wort Gottes an Schemaja, den Mann Gottes:

3 „Verkünde Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und allen Israeliten von Juda und Benjamin:

4 So spricht der Herr. Zieht nicht aus, um eure Brüder, die Israeliten, zu bekriegen! Jeder kehre nach Hause zurück! Denn von mir ist es so gefügt worden.“ Sie hörten auf den Befehl des Herrn, kehrten um und gaben den Zug gegen Jerobeam auf.

Rehabeams Festungsbauten

5 So blieb Rehabeam in Jerusalem und ließ Städte in Juda zu Festungen ausbauen.

6 Er baute Betlehem, Etam, Tekoa,

10 Zora, Ajalon und Hebron, die in Juda und Benjamin lagen, zu festen Städten um

11 und machte daraus starke Festungen, stellte Befehlshaber über sie auf und legte Vorräte an Speise, Öl und Wein hinein,

12 sowie in jede Stadt Schilde und Speere. So machte er sie überaus stark und hielt Juda und Benjamin fest in seiner Hand.

Zuzug von Flüchtlingen aus dem Nordreich

13 Die Priester und Leviten aus ganz Israel fanden sich aus allen ihren Bezirken bei ihm ein.

14 Die Leviten verließen nämlich ihre Weideflächen und ihr Besitztum und wanderten nach Juda und Jerusalem aus, weil Jerobeam mit seinen Söhnen sie als Priester des Herrn abgesetzt

15 und sich selbst Priester für den Höhendienst, für die Bocksdämonen und die Stierbilder, die er angefertigt, bestellt hatte.

16 Ihnen schlossen sich aus allen Stämmen Israels diejenigen an, die aufrichtigen Herzens den Herrn, den Gott Israels, verehrten. Sie kamen nach Jerusalem, dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern.

17 So stärkten sie drei Jahre lang das Königreich Juda und festigten Rehabeam, den Sohn Salomos, in seiner Herrschaft; denn drei Jahre lang wandelten sie auf den Wegen Davids und Salomos.

Rehabeams Familie

18 Rehabeam nahm sich Mahalat, die Tochter Jerimots, des Sohnes Davids, und der Abihajil, der Tochter Eliabs, des Sohnes Isais, zur Frau.

19 Diese gebar ihm die Söhne Jëusch, Schemarja und Saham.

20 Nach ihr heiratete er Maacha, die Enkelin Abschaloms. Diese gebar ihm Abija, Attai, Sisa und Schelomit.

21 Rehabeam liebte Maacha, die Enkelin Abschaloms, mehr als alle seine anderen Frauen und Nebenfrauen. Er hatte nämlich 18 Frauen und 60 Nebenfrauen genommen, die ihm 28 Söhne und 60 Töchter gebaren.

22 Rehabeam setzte Abija, den Sohn der Maacha, zum Familienhaupt, zum Fürsten unter seinen Brüdern ein; denn er hatte vor, ihn zum König zu machen.

23 Dabei ging er klug zu Werke, indem er alle seine Söhne auf alle Gegenden Judas und Benjamins, auf alle festen Städte verteilte, ihnen reichlichen Unterhalt gab und viele Frauen für sie erwarb.

