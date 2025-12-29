2. Chronik 13

Schöningh’sche Bibel

Abija

Abijas Krieg gegen Jerobeam I. von Israel

1 Im 18ten Jahr des Königs Jerobeam wurde Abija König über Juda.

2 Er regierte drei Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Michaja, sie war die Tochter Uriëls aus Gibea. Zwischen Abija und Jerobeam war Krieg.

3 Abija eröffnete den Kampf mit einem Heer tapferer Krieger von 400.000 auserlesenen Männern. Jerobeam stellte sich ihm gegenüber mit 800.000 auserlesenen, tapferen Männern in Schlachtordnung auf.

4 Da stellte sich Abija oben auf den Berg Zemarajim, der im Gebirge Efraim liegt, und rief: „Hört auf mich, Jerobeam und all ihr Israeliten!

5 Solltet ihr wirklich nicht wissen, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel auf ewige Zeit David und seinen Nachkommen auf Grund eines Salzbundes verliehen hat?

6 Aber Jerobeam, der Sohn Nebats, der Knecht Salomos, des Sohnes Davids, ist aufgetreten und hat sich gegen seinen Herrn empört,

7 und leichtfertige, nichtsnutzige Leute haben sich um ihn geschart und Rehabeam, den Sohn Salomos, ganz in ihre Macht bekommen. Denn Rehabeam war zu jung und unselbständig, als dass er ihnen hätte widerstehen können.

8 Und nun meint ihr, dem Königtum des Herrn, das die Nachkommen Davids innehaben, Widerstand leisten zu können, weil ihr eine große Masse seid und die goldenen Kälber, die Jerobeam euch zu Göttern gemacht hat, auf eurer Seit habt.

9 Habt ihr nicht die Priester des Herrn, die Nachkommen Aarons, und die Leviten vertrieben und euch selber Priester gemacht wie die Völker der Länder? Jeder, der mit einem jungen Stier oder sieben Widdern kam, um sich weihen zu lassen, wurde ein Priester der Nichtgötter.

10 Unser Gott dagegen ist der Herr. Wir sind nicht von ihm abgefallen, und als Priester dienen dem Herrn die Nachkommen Aarons, und die Leviten verrichten den Dienst.

11 Sie bringen dem Herrn morgens und abends Brandopfer und wohlriechendes Räucherwerk dar, legen die Schaubrote auf den Tisch von reinem Gold und zünden den goldenen Leuchter mit seinen Lampen jeden Abend an. Denn wir beobachten das Gesetz des Herrn, unseres Gottes, ihr aber habt ihn verlassen.

12 Hört! Mit uns, an unserer Spitze ist Gott und seine Priester mit den Lärmtrompeten, um sie gegen euch erschallen zu lassen. Ihr Israeliten! Kämpft nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Väter! Denn ihr werdet keinen Erfolg haben.“

Der Sieg Abijas

13 Jerobeam aber ließ die im Hinterhalt Liegenden herumgehen, damit sie jenen in den Rücken kämen. So stand ein Teil den Judäern gegenüber, während der Hinterhalt sich in deren Rücken befand.

14 Als sich nun die Judäer umwandten, sahen sie sich von vorn wie im Rücken angegriffen. Sie riefen zum Herrn. Die Priester bliesen die Trompeten, und die Judäer erhoben das Kriegsgeschrei.

15 Als die Judäer das Kriegsgeschrei erhoben, schlug Gott Jerobeam und ganz Israel vor Abija und Juda.

16 Die Israeliten flohen vor den Judäern, und Gott gab jene in deren Gewalt.

17 Abija und seine Leute brachten ihnen eine große Niederlage bei. Von Israel fielen 500.000 erlesene Leute.

18 So wurden die Israeliten damals gedemütigt, und die Judäer gewannen die Oberhand; denn sie hatten sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen.

19 Abija verfolgte Jerobeam und nahm ihm mehrere Städte weg, nämlich Bet-El, Jeschana und Efron mit den entsprechenden Tochterstädten.

20 Jerobeam kam, solange Abija lebte, nicht wieder zu Kräften. Der Herr schlug ihn, dass er starb.

Abijas Tod

21 Abija aber wurde mächtig. Er nahm sich 14 Frauen. Diese gebaren ihm 22 Söhne und 16 Töchter.

22 Die übrige Geschichte Abijas, seine Unternehmungen und Taten sind aufgezeichnet in den Erläuterungen des Propheten Iddo.

23 Als Abija zu seinen Vätern entschlafen war, begrub man ihn in der Davidsstadt. An seiner Statt wurde sein Sohn Asa König. Zu seiner Zeit hatte das Land zehn Jahre lang Ruhe.

