2. Chronik 17

Schöningh’sche Bibel

Joschafat

Seine Macht und Frömmigkeit

1 An Asas Statt wurde sein Sohn Joschafat (= Jahwe richtet) König. Der rüstete sich gegen Israel.

2 Er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Judas und Besatzungen in das Land Juda und in die Städte Efraims, die sein Vater Asa erobert hatte.

3 Und der Herr war mit Joschafat, weil er in den Wegen wandelte, die sein Ahnherr David früher gegangen war, und nicht den Baalen diente,

4 sondern den Gott seines Ahnherrn verehrte, nach seinen Geboten wandelte und nicht tat wie die Israeliten.

5 Darum ließ der Herr das Königtum in seiner Hand erstarken. Ganz Juda brachte Joschafat Geschenke dar, und Reichtum und Ehre wurden ihm in Fülle zuteil.

6 Da ihm auf dem Weg des Herrn der Mut wuchs, beseitigte er auch die Höhen und die Ascheren in Juda.

7 Im dritten Jahr seiner Regierung sandte er seine obersten Beamten Ben-Hajil, Obadja, Secharja, Netanel und Michaja aus, in den Städten Judas zu lehren,

8 und mit ihnen die Leviten Schemaja, Netanja, Sebadja, Asaël, Schemiramot, Jonatan, Adonija, Tobija und Tob-Adonija sowie die Priester Elischama und Joram.

9 Diese lehrten in Juda, indem sie das Buch mit dem Gesetz des Herrn mit sich führten. Sie zogen in allen Städten Judas umher und unterwiesen das Volk.

Joschafats Ruhm und Kriegsmacht

10 Der Schrecken des Herrn kam über alle Reiche der Länder, die Juda rings umgaben, so dass sie mit Joschafat keinen Krieg anzufangen wagten.

11 Die Philister brachten Joschafat Geschenke und Silber als Tribut. Auch die Araber brachten ihm an Kleinvieh 7.700 Widder und 7.700 Ziegenböcke.

12 So wurde Joschafat immer stärker und mächtiger. Er baute in Juda Burgen und Vorratsstädte.

13 In den Städten Judas besaß er gewaltige Vorräte und in Jerusalem ein Schar tapferer Krieger.

14 Folgendes ist nach Familien geordnet ihre Zusammensetzung: Zu Juda gehörten als Befehlshaber von Tausendschaften: Der Heerführer Adna mit 300.000 tapferen Kriegern,

15 neben ihm der Heerführer Johanan mit 280.000 Mann;

16 neben ihm Amasja, der Sohn Sichris, der sich freiwillig dem Herrn geweiht hatte, mit 200.000 tapferen Kriegern.

17 Zu Benjamin gehörten der tapfere Krieger Eljada mit 200.000 Mann die mit Bogen und Schild gewappnet waren;

18 neben ihm Josabad mit 180.000 kriegsgerüsteten Männern.

19 Diese standen im Dienst des Königs, abgesehen von denen, die der König in ganz Juda in die festen Städte gelegt hatte.

