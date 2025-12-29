2. Chronik 19

Schöningh’sche Bibel

Weissagung des Propheten Jehu

1 Joschafat, der König von Juda, kehrte wohlbehalten heim nach Jerusalem.

2 Da trat der Seher Jehu, der Sohn Hananis, vor ihn und sagte zum König Joschafat: „musstest du dem Gottlosen Hilfe leisten und denen Liebe erweisen, die den Herrn hassen? Darum lastet auf dir der Zorn des Herrn.

3 Doch ward auch Gutes an dir gefunden: Du hast die Ascheren aus dem Land weggeschafft und deinen Sinn darauf gerichtet, Gott treu zu dienen.“

Ordnung der Rechtspflege

4 Joschafat blieb dann in Jerusalem. Er zog wieder unter dem Volk umher von Beerscheba bis zum Gebirge Efraim und führte sie zurück zum Herrn, dem Gott ihrer Väter.

5 Auch bestellte er Richter im Land, in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt.

6 Er sagte zu den Richtern: „Seht wohl zu, was ihr tut! Denn nicht im Auftrag der Menschen richtet ihr, sondern im Auftrag des Herrn. Er ist bei euch gegenwärtig, wenn ihr Recht sprecht.

7 Darum möge die Furcht vor dem Herrn in euch wohnen. Geht umsichtig zu Werke! Denn beim Herrn, unserem Gott, gibt es kein Unrecht, kein Ansehen der Person und keine Bestechlichkeit.“

8 Auch in Jerusalem bestellte Joschafat einige Leviten, Priester und Familienhäupter der Israeliten für das Gericht des Herrn und für die Rechtsstreitigkeiten. Sie wohnten in Jerusalem.

9 Er gab ihnen folgende Anweisung: „So sollt ihr verfahren: in der Furcht des Herrn, mit aller Treue und aufrichtiger Gesinnung.

10 Bei jedem Rechtsstreit, der von seiten eurer Brüder, die in ihren Städten wohnen, vor euch gebracht wird, betreffe es nun einen Mord, ein Gesetz, ein Gebot, Satzungen oder Rechte, sollt ihr sie belehren, damit sie sich nicht gegen den Herrn vergehen und kein Zorngericht über euch und eure Brüder hereinbreche. So müßt ihr verfahren, damit ihr euch nicht versündigt.

11 Der Hohepriester Amarja soll für alle Angelegenheiten des Herrn, und Sebadja, der Sohn Jischmaels, der Fürst des Hauses Juda, in allen Angelegenheiten des Königs euer Vorsteher sein. Als Beamte stehen euch die Leviten zur Verfügung. Geht mutig ans Werk! Der Herr ist mit den Guten.“

