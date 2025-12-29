2. Chronik 2

Schöningh’sche Bibel

1 So hob denn Salomo 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer fürs Gebirge und 3.600 Aufseher über sie aus.

Salomos Gesandtschaft an Hiram von Tyrus

2 Hierauf ließ Salomo dem König Hiram von Tyrus sagen: „Du hast meinem Vater David die Güte erwiesen, ihm Zedernholz zu schicken, damit er sich als Wohnung einen Palast erbauen konnte.

3 Ich habe vor, dem Namen des Herrn, meines Gottes, einen Tempel zu bauen und ihm diesen zu weihen, damit man vor ihm wohlriechendes Räucherwerk verbrenne, die Schaubrote regelmäßig auflege und jeden Morgen und Abend an den Sabbaten, Neumonden und Festen des Herrn, unseres Gottes, Brandopfer darbringe, wie es in Israel Vorschrift ist für ewige Zeit.

4 Der Tempel, den ich bauen will, soll groß werden; denn unser Gott ist größer als alle Götter.

5 Doch wer vermag ihm ein Haus zu bauen, da ihn der Himmel, ja der höchste Himmel nicht fassen kann? Wer bin ich, dass ich ihm ein Haus bauen könnte? - Wenn auch nur, um Opfer vor ihm zu verbrennen.

6 So sende mir nun einen Mann, der sich darauf versteht, Arbeiten in Gold, Silber, Erz, Eisen, rotem Purpur, Karmesin und blauem Purpur anzufertigen. Er soll auch darin bewandert sein, Schnitzwerke auszuführen im Verein mit den Künstlern, die sich bei mir in Juda und Jerusalem befinden und die schon mein Vater David angestellt hat.

7 Sende mir auch Zedernstämme, Zypressen und Sandelholz vom Libanon! Denn ich weiß, dass deine Leute es verstehen, Holz auf dem Libanon zu fällen. Meine Knechte stehen zur Mitarbeit mit den deinen bereit.

8 Es muß nämlich eine große Menge Holz für mich beschafft werden, da das Haus, das ich bauen will, außerordentlich groß werden soll.

9 Siehe, ich liefere für die Holzhauer, die die Bäume fällen, zur Beköstigung deiner Leute 20.000 Kor Weizen, 20.000 Kor Gerste, 20.000 Bat Wein und 20.000 Bat Öl.“

Hirams Zusage

10 Hiram, der König von Tyrus, sandte folgende briefliche Antwort an Salomo: „Weil der Herr sein Volk liebt, machte er dich zum König über dasselbe.“

11 Und Hiram fuhr fort: „Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass er König David einen Sohn voll Weisheit, Klugheit und Einsicht geschenkt hat, der dem Herrn einen Tempel und sich einen Königspalast bauen will.

12 So sende ich dir denn einen weisen, kunstverständigen Mann, Hiram-Abi,

13 den Sohn einer danitischen Frau, dessen Vater aus Tyrus stammt. Er versteht sich auf Arbeiten in Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Stein Holz, rotem und blauem Purpur, Byssus und Karmesin. Er kann Schnitzwerke jeder Art einschneiden und jede Künstlerarbeit, die ihm übertragen wird, im Verein mit deinen Künstlern und den Künstlern meines Herrn, deines Vaters David, ausführen.

14 So möge denn mein Herr den Weizen, die Gerste, das Öl und den Wein seinen Knechten senden, wie er es versprochen hat.

15 Wir aber wollen auf dem Libanon Bäume fällen, soviel du brauchst, und sie dir in Flößen auf dem Meer nach Jafo bringen. Du kannst sie dann nach Jerusalem hinaufschaffen lassen.“

Werkleute und Arbeitskräfte

16 Salomo hob nun alle Fremdlinge in Israel nach der von seinem Vater David vorgenommenen Zählung aus. Es waren 153.600 Mann.

17 Von diesen stellte er 70.000 als Lastträger, 80.000 als Steinhauer im Gebirge und 3.600 als Aufseher an, die die Leute zur Arbeit anhalten sollten.

