2. Chronik 21

Schöningh’sche Bibel

Joschafats Tod

1 Als Joschafat zu seinen Vätern entschlafen war, begrub man ihn bei seinen Vätern in der Davidsstadt. An seiner Statt wurde sein Sohn Joram König.

Joram

Jorams Gottlosigkeit

2 Seine Brüder, die Söhne Joschafats, waren: Asarja, Jehiël, Secharja, Asarja, Michael und Schefatja; sie alle waren Söhne Joschafats, des Königs von Israel.

3 Ihr Vater hatte ihnen reiche Geschenke an Silber, Gold und Kleinodien gegeben nebst festen Städten in Juda. Die Königswürde verlieh er Joram, weil dieser der Erstgeborene war.

4 Als Joram die Regierung des Reiches seines Vaters angetreten und sich gefestigt hatte, ließ er alle seine Brüder und auch einige hochstehende Israeliten ermorden.

5 Joram war 32 Jahre alt, als er König wurde, und regierte acht Jahre in Jerusalem.

6 Er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte. Denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau. So tat er, was dem Herrn mißfiel.

7 Doch wollte der Herr das Haus Davids nicht vernichten um des Bundes willen, den er mit David geschlossen, und weil er verheißen hatte, er wolle ihm und seinen Söhnen allezeit eine Leuchte geben.

Edoms Abfall von Juda

8 Unter seiner Regierung fielen die Edomiter von Juda ab und setzten sich einen eigenen König ein.

9 Joram zog mit seinen Heerführern und allen Kriegswagen hinüber. Als er eines Nachts einen Angriff machte, schlug er die Edomiter, die ihn umzingelt hatten, samt den Befehlshabern der Kriegswagen.

10 Die Edomiter aber blieben unabhängig von Juda bis auf den heutigen Tag. Damals fiel zu gleicher Zeit auch Libna von seiner Oberherrschaft ab, weil er vom Herrn, dem Gott seiner Väter, abgefallen war.

11 Auch errichtete er Opferhöhen auf den Bergen Judas, verleitete die Bewohner von Jerusalem zur Hurerei und machte Juda abspenstig.

Das Schreiben des Propheten Elija an Joram

12 Da gelangte ein Schreiben des Propheten Elija an ihn, das so lautete: „So spricht der Herr, der Gott deines Ahnherrn David: Zur Strafe dafür, dass du nicht auf den Wegen deines Vaters Joschafat und auf den Wegen Asas, des Königs von Juda, wandelst,

13 sondern nach der Weise der Könige von Israel dich führst und Juda und die Bewohner von Jerusalem zur Hurerei verleitest, wie es das Haus Ahabs tat, außerdem auch deine Brüder, das Haus deines Vaters, die besser waren als du, ermorden ließest,

14 siehe, so wird der Herr über dein Volk, deine Söhne, deine Frauen und deine gesamte Habe ein schwere Heimsuchung kommen lassen.

15 Du aber wirst in eine schwere Krankheit fallen, deine Eingeweide werden erkranken, bis über Jahr und Tag deine Eingeweide infolge der Krankheit heraustreten werden.“

Der Einfall der Philister und Araber

16 So erregte denn der Herr gegen Joram den Geist der Philister und Araber, die neben den Kuschitern wohnen.

17 Sie zogen gegen Juda heran, verheerten es und schleppten alles Hab und Gut, das sich im königlichen Palast vorfand, dazu auch seine Söhne und Frauen, weg. Es blieb ihm kein Sohn mehr außer Joahas, dem jüngsten seiner Söhne.

Jorams Tod

18 Nach allem diesem schlug der Herr ihn mit einer unheilbaren Krankheit seiner Eingeweide.

19 Über Jahr und Tag traten ihm schließlich infolge seiner Krankheit am Ende des zweiten Jahres die Eingeweide aus, und er starb unter schlimmen Schmerzen. Sein Volk veranstaltete ihm keinen Leichenbrand, wie das bei seinen Vätern geschehen war.

20 Zweiunddreißig Jahre war er alt, als er König wurde, und acht Jahre regierte er in Jerusalem. Er ging dahin, ohne dass ihn jemand zurückgewünscht hätte. Man begrub ihn in der Davidsstadt, doch nicht in den Gräbern der Könige.

