2. Chronik 22

Schöningh’sche Bibel

Ahasja

Ahasjas Gottlosigkeit

1 Die Bewohner von Jerusalem machten nun seinen jüngsten Sohn Ahasja an seiner Statt zum König. Denn alle älteren Söhne hatte die Streifschar getötet, die mit den Arabern in das Lager eingedrungen war. So wurde Ahasja, der Sohn des Königs Joram von Juda, König.

2 Ahasja war 42 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte ein Jahr lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Atalja und war die Enkeltochter Omris.

3 Auch er wandelte auf den Wegen des Hauses Ahabs; denn seine Mutter verleitete ihn durch ihren Rat zu bösem Tun.

4 So tat er, was dem Herrn mißfiel, wie das Haus Ahabs; denn diese waren nach dem Tod seines Vaters seine Berater, zu seinem Verderben.

Bündnis mit Joram von Israel

5 Ihrem Rat folgend, zog er mit Joram, dem Sohn Ahabs, dem König von Israel, nach Ramot-Gilead zum Kampf gegen den König Hasaël von Aram. Als die Aramäer Joram dabei verwundeten,

6 kehrte er zurück, um in Jesreel von den Wunden Genesung zu finden, die man ihm bei Ramot beigebracht hatte, da er gegen den König Hasaël von Aram Krieg führte. Ahasja, der Sohn Jorams, der König von Juda, kam, um Joram, den Sohn Ahabs, in Jesreel zu besuchen. Denn dieser lag krank danieder.

Ahasjas Tod

7 Es war aber von Gott zum Untergang des Ahasja verhängt, dass er sich zu Joram begab. Als er hinkam, ging er mit Joram hinaus zu Jehu, dem Enkel Nimschis, den der Herr hatte salben lassen, damit er das Haus Ahabs ausrotte.

8 Als nun Jehu das Strafgericht am Hause Ahabs vollzog, traf er auf die Fürsten von Juda und auf die Neffen Ahasjas, die in den Diensten des Ahasja standen, und ließ sie niedermetzeln.

9 Dann ließ er nach Ahasja suchen. Man nahm ihn in Samaria fest, wo er sich versteckt hielt, brachte ihn zu Jehu und tötete ihn. Alsdann begruben sie ihn; denn sie dachten: Es ist der Sohn Joschafats, der dem Herrn von ganzem Herzen diente. Nun war vom Haus des Ahasja niemand mehr da, der imstande gewesen wäre, die Königswürde zu übernehmen.

Atalja

Ataljas Thronraub

10 Als Atalja, die Mutter des Ahasja erfuhr, dass ihr Sohn tot sei, schickte sie sich an, die ganze königliche Familie des Hauses Juda umzubringen.

11 Doch Joscheba, die Tochter des Königs, nahm Joasch, den Sohn des Ahasja, schaffte ihn aus der Mitte der königlichen Prinzen, die getötet werden sollten, heimlich beiseite und brachte ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer. So verbarg ihn Joscheba, die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada, - sie war nämlich die Schwester des Ahasja -, vor Atalja, so dass diese ihn nicht umbrachte.

12 Joasch blieb sechs Jahre bei ihnen im Tempel Gottes versteckt, während Atalja über das Land herrschte.

