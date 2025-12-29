2. Chronik 23

Schöningh’sche Bibel

Die Verschwörung des Priesters Jojada

1 Im siebten Jahr ging Jojada mutig ans Werk. Er schloß eine Vereinbarung mit den Hauptleuten der Hundertschaften, nämlich mit Asarja, dem Sohn Jerohams, Jischmael, dem Sohn Anions, Asarja, dem Sohn Obeds, Maaseja, dem Sohn Adajas und Elischafat, dem Sohn Sichris.

2 Diese zogen in Juda umher und beriefen die Leviten aus allen Städten Judas sowie die Familienoberhäupter von Israel zu einer Versammlung. Sie fanden sich in Jerusalem ein.

3 Die ganze Versammlung schloß im Tempel Gottes einen Bund mit dem König. Dabei sagte Jojada zu ihnen: „Der Königssohn hier soll König sein, wie es der Herr hinsichtlich der Nachkommen Davids bestimmt hat.

4 Ihr sollt nun folgendermaßen zu Werke gehen: Das eine Drittel von euch, das am Sabbat abzieht, - Priester und Leviten -, soll als Torhüter an den Schwellen Dienst tun;

5 ein Drittel soll den königlichen Palast und ein Drittel das Jesodtor, das gesamte Kriegsvolk aber die Vorhöfe des Tempels des Herrn besetzen.

6 Den Tempel des Herrn darf jedoch außer den Priestern und den diensttuenden Leviten niemand betreten. Diese dürfen hineingehen, denn sie sind geheiligt. Das ganze übrige Volk aber soll die Vorschriften des Herrn beobachten.

7 Die Leviten sollen sich dann rings um den König scharen, jeder mit der Waffe in der Hand. Wer in den Tempel eindringt, soll getötet werden. Jene sollen den König auf Schritt und Tritt begleiten.“

Jojada ruft Joasch zum König aus

8 Die Leviten und alle Judäer taten dann genau so, wie der Priester Jojada angeordnet hatte. Jeder nahm seine Leute, sowohl die am Sabbat ab- als auch die am Sabbat aufziehenden; denn der Priester Jojada hatte die Abteilungen nicht entlassen.

9 Der Priester Jojada gab dann den Befehlshabern über die Hundertschaften die Speere sowie die großen und kleinen Schilde, die König David gehört hatten und die sich im Tempel Gottes befanden.

10 Dann stellte er das ganze Volk, und zwar jeden mit seiner Lanze in der Hand, von der Südseite des Tempels bis zur Nordseite des Tempels zwischen Altar und Tempel, wo der König war, ringsum auf.

11 Dann führten sie den königlichen Prinzen heraus und legten ihm den Stirnreif und die Spangen an. So machten sie ihn zum König. Jojada und seine Söhne salbten ihn und riefen: „Es lebe der König!“

Ataljas Hinrichtung

12 Als Atalja das Rufen des Volkes hörte, das herbeieilte und dem König zujubelte, begab sie sich zum Volk in den Tempel des Herrn.

13 Hier sah sie den König auf seinem Standort am Eingang stehen und neben dem König die Hauptleute und Trompeter, während die ganze Bevölkerung sich freute und in die Trompeten stieß und die Sänger mit den Musikinstrumenten das Zeichen zu den Jubelrufen gaben. Da zerriß Atalja ihre Kleider und rief: „Verrat, Verrat!“

14 Der Priester Jojada aber rief die Hauptleute der Hundertschaften, die Befehlshaber der Truppen, heraus und befahl ihnen: „Führt sie zwischen den Reihen aus dem Tempel hinaus! Wer sich ihr anschließt, soll mit dem Schwert getötet werden!“ Der Priester hatte nämlich angeordnet, sie solle nicht im Tempel des Herrn getötet werden.

15 Man machte ihr Platz, und als sie am Eingang des Roßtores beim königlichen Palast anlangte, tötete man sie dort.

Jojadas Maßnahmen

16 Jojada schloß hierauf den Bund zwischen dem Herrn, dem gesamten Volk und dem König, dass sie das Volk des Herrn sein sollten.

17 Das ganze Volk zog zum Baalstempel und zerstörte ihn. Seine Altäre und Götzenbilder zertrümmerten sie vollständig und töteten den Baalspriester Mattan vor den Altären.

18 Hierauf stellte Jojada Wachtposten am Tempel des Herrn auf durch die levitischen Priester, die David für den Tempel des Herrn in Klassen eingeteilt hatte, um dem Herrn die Brandopfer, wie es im mosaischen Gesetz vorgeschrieben ist, unter Freudenrufen und Gesängen nach der Anordnung Davids darzubringen.

19 Auch stellte er an den Toren des Tempels des Herrn die Torhüter auf, damit keiner hereinkäme, der irgendwie unrein wäre.

20 Dann ließ er die Hauptleute der Hundertschaften, die Vornehmen und die übrigen, die über das Volk geboten, sowie die ganze Bevölkerung des Landes antreten und führte den König vom Tempel des Herrn hinab. Sie zogen durch das obere Tor in den königlichen Palast und setzten den König auf den königlichen Thron.

21 Alles Volk im Lande freute sich, und die Stadt blieb ruhig. - Atalja aber hatten sie mit dem Schwert getötet.

© Christoph Wollek