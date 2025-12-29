2. Chronik 24

Schöningh’sche Bibel

Amazja

Regierungsanfang

1 Im Alter von 25 Jahren wurde Amazja König. Er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Joaddan und stammte aus Jerusalem.

2 Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, jedoch nicht in voller Treue.

3 Sobald er die königliche Macht fest in Händen hatte, ließ er die Hofleute, die seinen königlichen Vater ermordet hatten, töten.

4 Die Söhne der Mörder ließ er jedoch nicht hinrichten, gemäß dem Gebot des Herrn, das im Gesetzbuch des Mose geschrieben steht, wo der Herr befiehlt: „Die Väter sollen nicht wegen ihrer Kinder und die Kinder nicht wegen ihrer Väter getötet werden, sondern jeder soll nur wegen seines eigenen Vergehens getötet werden.“

Sieg Amazjas über die Edomiter

5 Hierauf bot Amazja die Judäer auf und ließ sie von ganz Juda und Benjamin nach Familien, Befehlshabern der Tausendschaften und Hundertschaften geordnet sich aufstellen. Als er sie von den Zwanzigjährigen an und darüber musterte, fand er, dass es 300.000 auserlesene Krieger waren, die Speer und Schild führten.

6 Dazu warb er aus Israel 100.000 kriegstüchtige Männer für hundert Talente Silber an.

7 Ein Gottesmann aber kam zu ihm und sprach: „O König, laß die israelitische Mannschaft nicht mit dir ziehen! Denn der Herr ist nicht mit Israel, mit keinem Efraimiter.

8 Zieh du allein mutig und tapfer in den Kampf! Sonst könnte Gott dich vor dem Feind zu Fall bringen. Denn Gott hat die Macht, Sieg und Fall zu bewirken.“

9 Amazja fragte den Gottesmann: „Was soll dann aber mit den hundert Talenten werden, die ich der israelitischen Heerschar gab?“ Der Gottesmann antwortete: „Der Herr kann dir weit mehr als das geben.“

10 Amazja sonderte nun die efraimitische Schar von seinem Heer ab, damit sie wieder heimzögen. Diese wurde sehr zornig gegen die Judäer und kehrten in großem Grimm heim.

11 Amazja aber führte sein Volk mutig in den Kampf und zog ins Salztal. Hier schlug er 10.000 Seïriter.

12 Zehntausend andere aber wurden von den Judäern lebendig gefangengenommen. Man führte sie auf einen Felsgrat und stürzte sie von dem Felsgrat hinab, so dass sie allesamt zerschmettert wurden.

13 Die Leute der Heerschar jedoch, die Amazja zurückgeschickt hatte und die nicht mit in den Kampf ziehen durften, fielen von Samaria bis Bet-Horon in die Städte Judas ein, erschlugen darin 3.000 Mann und machten reiche Beute.

Amazjas Götzendienst

14 Als Amazja nach dem Sieg über die Edomiter heimgekehrt war, brachte er die Götterbilder der Seïriter mit, stellte sie für sich als Götter auf, betete sie an und brachte ihnen Opfer dar.

15 Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Amazja, und er sandte einen Propheten zu ihm. Der sprach zu ihm: „Warum dienst du den Göttern dieses Volkes, die ihr eigenes Volk nicht aus deiner Hand erretten konnten?“

16 Als er so zu ihm redete, entgegnete ihm dieser: „Haben wir dich zum Ratgeber des Königs bestellt? Höre auf! Soll man dir Schläge verabreichen?“ Der Prophet hörte auf, sagte aber noch: „Nun weiß ich, dass Gott beschlossen hat, dich zu verderben, weil du so gehandelt hast und auf meinen Rat nicht hören willst.“

Krieg mit Joasch von Israel

17 Nachdem sich Amazja, der König von Juda, beraten hatte, schickte er Boten an Joasch, den Sohn des Joahas, den Enkel Jehus, den König von Israel, mit der Aufforderung: „Wohlan, wir wollen uns miteinander messen!“

18 Doch Joasch, der König von Israel, ließ Amazja, dem König von Juda, antworten: „Die Distel auf dem Libanon sandte einst zu der Zeder auf dem Libanon mit dem Ansinnen: Gib deine Tochter meinem Sohn zur Frau! Aber das Wild auf dem Libanon lief über die Distel hin und zertrat sie.

19 So handelst du. - Weil du die Edomiter geschlagen hast, bist du übermütig geworden und dürstest nach Ruhm. Bleibe doch zu Hause! Warum willst du das Unglück herausfordern und zu Fall kommen, du und Juda mit dir?“

20 Da Amazja nicht hören wollte, - denn es war von Gott so verhängt, um sie preiszugeben, weil sie den Göttern der Edomiter dienten, -

21 rückte Joasch, der König von Israel, heran, und er und König Amazja von Juda maßen sich miteinander bei Bet-Schemesch, das zu Juda gehört.

22 Die Judäer wurden von den Israeliten geschlagen und flohen alle in ihre Heimat.

23 Den Amazja aber, den König von Juda, den Sohn des Joasch, den Enkel des Joahas, nahm Joasch, der König von Israel, bei Bet-Schemesch gefangen und brachte ihn nach Jerusalem. Dann legte er eine Bresche in die Mauer von Jerusalem vom Efraimtor bis zum Ecktor auf einer Strecke von 400 Ellen.

24 Er nahm alles Gold und Silber sowie alle Geräte, die sich im Tempel des Herrn bei Obed-Edom vorfanden, und die Schätze des königlichen Palastes, dazu Geiseln und kehrte nach Samaria zurück.

Amazjas Ermordung

25 Der König von Juda, Amazja, der Sohn des Joasch, lebte nach dem Tod des Joasch, des Sohnes des Joahas, des Königs von Israel, noch 15 Jahre.

26 Die übrige Geschichte des Amazja, die frühere und die spätere, ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Juda und Israel

27 Seit der Zeit, da Amazja vom Herrn abgefallen war, bestand in Jerusalem eine Verschwörung gegen ihn. Als er nach Lachisch floh, sandte man Leute hinter ihm her nach Lachisch und ließ ihn dort ermorden.

28 Man überführte ihn auf Pferden und begrub ihn in der Stadt Davids bei seinen Vätern.

