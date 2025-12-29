2. Chronik 26

Schöningh’sche Bibel

Usija / Asarja

Guter Anfang

1 Hierauf nahm die ganze Bevölkerung von Juda den Usija, der erst sechzehn Jahre alt war, und machte ihn zum König an Statt seines Vaters Amazja.

2 Er befestigte Elat, das er für Juda zurückgewonnen hatte, nachdem Amazja zu seinen Vätern entschlafen war.

3 Usija war 16 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 52 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholja und stammte aus Jerusalem.

4 Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, genau so, wie sein Vater Amazja getan hatte.

5 Er war darauf bedacht, Gott treu zu dienen, solange Secharja lebte, der ihn in der Furcht Gottes unterwies, und solange er dem Herrn diente, gab ihm Gott Erfolg.

6 Er zog gegen die Philister in den Krieg, riß die Mauern von Gat, Jabne und Aschdod nieder und legte im Gebiet von Aschdod und im übrigen Philisterland feste Plätze an.

7 Gott half ihm gegen die Philister und gegen die Araber, die in Gur-Baal wohnten, sowie gegen die Mëuniter.

8 Auch die Ammoniter zahlten an Usija Tribut. Sein Ruhm drang bis nach Ägypten, so überaus mächtig war er geworden.

9 In Jerusalem baute Usija Türme auf dem Ecktor, dem Taltor und am Winkel und befestigte sie.

10 Auch in der Steppe baute er Türme und ließ zahlreiche Zisternen aushauen. Denn er hatte große Herden in der Schefela und in der Ebene, auch Ackerleute und Weinbauer im Gebirge und im Fruchtland. Er war nämlich ein Liebhaber des Ackerbaus.

Maßnahmen für Heer und Sicherung des Landes

11 Usija besaß auch ein Kriegsheer, das in den Kampf zog, geordnet nach Scharen, die durch den Schreiber Jëiël und durch den Amtmann Maaseja unter der Leitung des Hananjas, eines der Heerführer des Königs, ausgehoben waren.

12 Die Gesamtzahl der Familienhäupter, lauter tapfere Helden, belief sich auf 2.600.

13 Unter ihrem Befehl stand eine Heeresmacht von 307.500 kriegstüchtigen Kämpfern, die für den König gegen die Feinde Dienst taten.

14 Für das ganze Heer beschaffte Usija Schilde, Speere, Helme, Panzer, Bogen und Schleudersteine.

15 Auch ließ er in Jerusalem kunstvoll ersonnene Maschinen anfertigen, die auf den Türmen und Ecken dazu gebraucht werden sollten, Pfeile und große Steine zu schleudern. Sein Ruhm verbreitete sich weithin. Denn ihm ward wunderbare Hilfe zuteil, so dass er mächtig wurde.

Anmaßung des Priesteramtes

16 Als er aber erstarkt war, überhob sich sein Sinn zu verderblichem Tun. Er verging sich gegen den Herrn, seinen Gott, indem er in den Tempel des Herrn ging, um auf dem Räucheraltar Rauchopfer darzubringen.

17 Der Priester Asarja und 80 Priester des Herrn, edle Männer, eilten ihm nach,

18 traten König Usija entgegen und riefen ihm zu: „Dir steht das Recht nicht zu, Usija, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern nur den Priestern, den Nachkommen Aarons, die dazu geweiht sind, das Rauchopfer darzubringen. Verlasse das Heiligtum! Du hast dich versündigt. Das gereicht dir vor Gott, dem Herrn, nicht zur Ehre.“

19 Da geriet Usija in Zorn. Doch während er noch das Rauchfaß in der Hand hielt, das zum Räuchern gebraucht wurde, und voll Zorn gegen die Priester war, brach plötzlich vor den Augen der Priester im Tempel des Herrn neben dem Rauchopferaltar an seiner Stirn der Aussatz hervor.

20 Als ihn nun der Hohepriester Asarja und alle anderen Priester näher ansahen, stellte sich heraus, dass er in der Tat an der Stirn aussätzig war. Da hießen sie ihn schleunigst von dannen gehen. Doch er beeilte sich auch selbst, hinauszukommen, weil der Herr ihn geschlagen hatte.

21 König Usija blieb aussätzig bis zu seinem Tod und wohnte als Aussätziger abgesondert in seinem Haus. Auch vom Tempel des Herrn war er ausgeschlossen. Sein Sohn Jotam verwaltete das königliche Haus und führte die Regierung über das Volk im Land.

Usijas Tod

22 Die übrige Geschichte des Usija, die frühere und die spätere, hat der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, beschrieben.

23 Als Usija zu seinen Vätern entschlafen war, begrub man ihn bei seinen Vätern auf dem Feld neben der Gruft der Könige. Denn man sagte: „Er ist aussätzig.“ - Sein Sohn Jotam wurde König an seiner Statt.

