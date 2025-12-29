2. Chronik 27

Schöningh’sche Bibel

Jotam

Überblick über Jotams glückliche Regierungszeit

1 Fünfundzwanzig Jahre war Jotam alt, als er König wurde, und 16 Jahre regierte er in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jeruscha und war eine Tochter Zadoks.

2 Er tat, was dem Herrn wohlgefiel; ganz wie sein Vater Usija getan hatte; nur in den Tempel des Herrn drang er nicht ein. Das Volk aber tat noch immer Böses.

3 Er baute das obere Tor am Tempel des Herrn; auch baute er viel an der Mauer des Ofel.

4 Ferner befestigte er Städte auf dem Gebirge von Juda und legte in den Wäldern Burgen und Türme an.

5 Er führte Krieg mit dem König der Ammoniter und besiegte sie. Die Ammoniter mussten ihm in jenem Jahr 100 Talente Silber, 10.000 Kor Weizen und 10.000 Kor Gerste entrichten. Denselben Tribut mussten ihm die Ammoniter auch im zweiten und dritten Jahr entrichten.

6 So wurde Jotam immer mächtiger, denn er wandelte treu vor dem Herrn, seinem Gott.

Jotams Tod

7 Die übrige Geschichte Jotams und alle seine Kriege und Unternehmungen sind aufgezeichnet im Buch der Könige von Israel und Juda.

8 Fünfundzwanzig Jahre war er alt, als er König wurde, und 16 Jahre regierte er in Jerusalem.

9 Als Jotam zu seinen Vätern entschlafen war, begrub man ihn in der Davidsstadt. Sein Sohn Ahas wurde König an seiner Statt.

