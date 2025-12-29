2. Chronik 29

Schöningh’sche Bibel

Hiskija

1 Hiskija war 25 Jahre alt, als er König wurde, und 29 Jahre regierte er in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi und war eine Tochter Secharjas.

2 Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz so, wie sein Ahnherr David getan hatte.

Befehl zur Tempelreinigung

3 Gleich im ersten Jahr seiner Regierung, im ersten Monat, öffnete er die Tore des Tempels des Herrn und setzte sie wieder instand.

4 Er ließ die Priester und Leviten kommen, versammelte sie auf dem freien Platz gegen Osten

5 und sprach zu ihnen: „Hört mich an, ihr Leviten! Heiligt euch jetzt und heiligt auch den Tempel des Herrn, des Gottes eurer Väter, und schafft den Unrat aus dem Heiligtum!

6 Denn unsere Väter haben treulos gehandelt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, mißfiel, und ihn verlassen.

7 Sie haben ihre Blicke von der Wohnstätte des Herrn abgewandt und ihm den Rücken gekehrt. Sie haben sogar die Tore der Vorhalle geschlossen, die Lampen ausgelöscht, haben kein Räucherwerk mehr verbrannt und dem Gott Israels im Heiligtum keine Brandopfer mehr dargebracht.

8 Daher kam das Zorngericht des Herrn über Juda und Jerusalem. Er machte sie zu einem Schreckbild, zum Gegenstand des Entsetzens und der Verachtung, wie ihr mit eigenen Augen seht.

9 Deshalb nämlich sind unsere Väter durch das Schwert gefallen und befinden sich unsere Söhne, Töchter und Frauen in der Gefangenschaft.

10 Doch jetzt bin ich entschlossen, einen Bund mit dem Herrn, dem Gott Israels, einzugehen, damit sein grimmiger Zorn von uns abläßt.

11 So zeigt euch nun nicht lässig, meine Söhne! Denn euch hat der Herr erwählt, vor ihm zu stehen, um seinen Dienst zu verrichten, ihm Diener zu sein und ihm Rauchopfer darzubringen.“

Die Reinigung des Tempels

12 Die Leviten gingen nun ans Werk: Mahat, der Sohn Amasais, und Joël, der Sohn Asarjas, von den Nachkommen der Kehatiter; Kisch, der Sohn Abdis, und Asarja, der Sohn Jehallelels, von den Nachkommen Meraris; Joach, der Sohn Simmas und Eden, der Sohn Joachs, von den Gerschonitern;

13 Schimri und Jëiël von den Nachkommen Elizafans; Secharja und Mattanja von den Nachkommen Asafs;

14 Jehiël und Schimi von den Nachkommen Hemans; Schemaja und Usiël von den Nachkommen Jedutuns.

15 Diese versammelten ihre Amtsbrüder, heiligten sich und machten sich dann nach dem Befehl des Königs daran, den Tempel des Herrn nach den Vorschriften des Herrn zu reinigen.

16 Die Priester begaben sich in das Innere des Tempels des Herrn, um es zu reinigen, und schafften alles Unreine, das sie im Tempel des Herrn vorfanden, hinaus in den Vorhof des Tempels des Herrn, wo es die Leviten in Empfang nahmen, um es in das Kidrontal hinauszubringen.

17 Am ersten Tag des ersten Monats begannen sie mit der Heiligung, und am achten Tag des Monats waren sie bis zur Vorhalle des Herrn gekommen. Sie verwandten dann noch acht Tage zur weiteren Reinigung des Tempels des Herrn. Am 16ten Tag des ersten Monats waren sie fertig.

18 Dann gingen sie hinein zum König Hiskija und meldeten: „Wir haben den ganzen Tempel des Herrn gereinigt, dazu auch den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und den Schaubrotetisch mit allen seinen Geräten.

19 Alle Geräte, die König Ahas während seiner Regierung infolge seines Abfalls entweiht hat, haben wir wiederhergestellt und geweiht. Sie stehen jetzt vor dem Altar des Herrn.“

Die Tempelweihe

20 Am anderen Morgen ließ König Hiskija die Obersten der Stadt zusammenkommen und begab sich hinauf zum Tempel des Herrn.

21 Man brachte sieben junge Stiere, sieben Widder, sieben Lämmer und sieben Ziegenböcke zum Sündopfer für das Königshaus, für das Heiligtum und für Juda. Er befahl den Söhnen Aarons, den Priestern, sie auf dem Altar des Herrn zu opfern.

22 Da schlachteten sie die Rinder, und die Priester fingen das Blut auf und gossen es an den Altar. Hierauf schlachteten sie die Widder und gossen das Blut an den Altar; dann schlachteten sie die Lämmer und gossen das Blut an den Altar.

23 Darauf brachten sie die Böcke für das Sündopfer vor den König und die Versammlung, und diese legten ihre Hände auf sie.

24 Die Priester schlachteten sie dann und brachten ihr Blut zur Entsündigung an den Altar, um für ganz Israel Sühne zu erwirken; denn für ganz Israel hatte der König das Brand- und Sündopfer angeordnet.

25 Die Leviten stellte er am Tempel des Herrn mit Zimbeln, Harfen und Zithern auf, gemäß der Anordnung Davids und Gads, des Sehers des Königs, und des Propheten Natan; denn vom Herrn war die Anordnung durch seine Propheten ausgegangen.

26 Die Leviten stellten sich also mit den Musikinstrumenten Davids und die Priester mit den Trompeten auf.

27 Hiskija gab nun Befehl, das Brandopfer auf dem Altar darzubringen. Sobald das Brandopfer begann, setzten auch der Gesang zu Ehren des Herrn und die Trompeten ein, begleitet von den Instrumenten Davids, des Königs von Israel.

28 Die ganze Versammlung warf sich nieder. Der Gesang erscholl und die Trompeten schmetterten. Alles das dauerte so lange, bis das Brandopfer vollendet war.

29 Als man mit dem Opfer zu Ende war, beugten der König und alle um ihn die Knie und beteten.

30 Hierauf geboten König Hiskija und die Obersten den Leviten, zu Ehren des Herrn die Loblieder anzustimmen, die David und der Seher Asaf verfaßt hatten. Voller Freude sangen sie die Lieder, verneigten sich und warfen sich nieder.

31 Hierauf gebot Hiskija: „Nachdem ihr euch jetzt dem Herrn geweiht habt, tretet herzu und bringt Schlacht- und Friedopfertiere und, wer es wollte, auch Tiere zum Brandopfer.“

32 Folgendes ist die Zahl der Brandopfertiere, die von den Versammelten herbeigebracht wurden: 70 Rinder, 10 Widder und 200 Schafe - all dies als Brandopfer für den Herrn.

33 Die Friedopfergaben beliefen sich auf 600 Rinder und 3.000 Schafe.

34 Da die Zahl der Priester zu gering war, um alle Brandopfertiere abzuhäuten, halfen ihnen die Leviten, ihre Stammesgenossen, bis die Arbeit zu Ende war und bis die Priester sich geheiligt hatten; denn die Leviten waren mit größerem Eifer darauf bedacht gewesen, sich zu heiligen, als die Priester.

35 Dazu mussten in Menge Brandopfer dargebracht werden samt den Fettstücken der Friedopfer und den Trankopfern zu den Brandopfern. So war denn der Dienst am Tempel des Herrn wiederhergestellt.

36 Hiskija und das ganz Volk freuten sich über das, was Gott dem Volk bereitet hatte; denn mit einem Schlag war diese Änderung vor sich gegangen.

© Christoph Wollek