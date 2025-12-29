2. Chronik 3

Schöningh’sche Bibel

Der Tempelbau

1 Hierauf begann Salomo in Jerusalem auf dem Berg Morija, der schon von seinem Vater David ausersehen war, an der Stelle, die David dazu bestimmt hatte, auf der Tenne des Jebusiters Arauna, den Tempel des Herrn zu bauen.

2 Am zweiten Tag des zweiten Monats, im vierten Jahr seiner Regierung, begann er mit dem Bau.

3 Folgende Maße legte Salomo beim Bau des Tempels Gottes zugrunde: Die Länge betrug 60 Ellen nach altem Maß und die Breite 20 Ellen.

4 Die Vorhalle vor der Breitseite des Hauptraumes des Tempels war 20 Ellen lang und 20 Ellen hoch.

5 Er ließ sie im Inneren mit reinem Gold überziehen. Den großen Hauptraum belegte er mit Zypressenbrettern, überzog ihn mit lauterem Gold und brachte Palmen und Blumengewinde darauf an.

6 Auch kleidete er das Tempelhaus zum Schmuck mit kostbarem Gestein aus. Das Gold war Parwajimgold.

7 So überzog er das Tempelhaus, die Balken, die Schwellen, die Wände und Türen mit Gold und ließ Kerubim an den Wänden einschnitzen.

Das Allerheiligste

8 Sodann ließ er den Raum des Allerheiligsten errichten. Seine Länge betrug entsprechend der Breitseite des Tempelhauses 20 Ellen, ebenso die Breite 20 Ellen. Er überzog es mit feinem Gold im Wert von 600 Talenten.

9 Der Wert der Nägel betrug 50 Schekel Gold. Auch die Obergemächer überzog er mit Gold.

Die Kerubim

10 Im Inneren des Allerheiligsten ließ er in Bildhauerarbeit zwei Kerubim herstellen und überzog sie mit Gold.

11 Die Flügel der Kerubim hatten zusammen eine Länge von 20 Ellen. Der fünf Ellen lange Flügel des einen Kerubs berührte die Wand des Hauses, und der andere ebenfalls fünf Ellen lange Flügel berührte den Flügel des anderen.

12 Ebenso reichte der fünf Ellen lange Flügel des anderen Kerubs an die Wand des Raumes und der andere fünf Ellen lange Flügel an den Flügel des ersten.

13 So breiteten sich die Flügel dieser Kerubim 20 Ellen weit aus. Sie standen aufrecht auf den Füßen und ihr Antlitz war dem Hauptraum zugewandt.

14 Den Vorhang davor ließ er aus blauem und rotem Purpur, aus Karmesin und Byssus herstellen und Kerubim darauf anbringen.

Die Eingangssäulen

15 Vor dem Tempelhaus ließ er zwei Säulen herstellen, 35 Ellen lang. Der Knauf oben darauf maß fünf Ellen.

16 Dann ließ er Kettengirlanden wie im Tempelhaus anfertigen und sie oben an den Säulen anbringen; auch ließ er hundert Granatäpfel herstellen und sie an Girlanden aufhängen.

17 Die Säulen ließ er vor dem Tempel aufstellen, die eine rechts, die andere links. Die zur Rechten nannte er Jachin, die zur Linken Boas.

