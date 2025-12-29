2. Chronik 33

Schöningh’sche Bibel

Manasse

Manasses Gottlosigkeit

1 Manasse war zwölf Jahre alt, als er König wurde, und regierte 55 Jahre in Jerusalem.

2 Er tat, was dem Herrn mißfiel, indem er die Greuel der Völker nachahmte, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte.

3 Die Höhen, die sein Vater Hiskija zerstört hatte, baute er wieder auf, errichtete den Baalen Altäre, ließ Ascheren herstellen, betete das ganze Sternenheer des Himmels an und diente ihm.

4 Sogar im Tempel des Herrn, von dem der Herr verkündet hatte: „In Jerusalem will ich meinen Namen wohnen lassen“, erbaute er Altäre.

5 Dem ganzen Sternenheer des Himmel errichtete er Altäre in den beiden Vorhöfen des Tempels des Herrn.

6 Seine eigenen Söhne ließ er im Ben-Hinnom-Tal durchs Feuer gehen, trieb Zauberei, Wahrsagerei und geheime Künste und bestellte Totenbeschwörer und Zeichendeuter. So tat er vieles, was dem Herrn mißfiel, und reizte ihn dadurch zum Zorn.

7 Auch das Schnitzbild, das er hatte anfertigen lassen, stellte er im Tempel Gottes auf, von dem Gott dem David und seinem Sohn Salomo verheißen hatte: „Diesen Tempel und Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels auserwählt habe, werde ich für immer zur Wohnstatt meines Namens machen.

8 Ich werde nicht mehr Israels Füße flüchtig werden lassen aus dem Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, wofern sie nur darauf bedacht sind, getreulich so zu tun, wie ich ihnen geboten, und zwar genau nach dem Gesetz, den Satzungen und Verordnungen, die ihnen Mose anbefohlen hat.“

9 Doch Manasse verführte Juda und die Bewohner Jerusalems dazu, es noch ärger zu treiben als die Völker, die der Herr vor den Israeliten vertilgt hatte.

10 Der Herr verwarnte zwar Manasse und sein Volk, aber sie achteten nicht darauf.

Manasses Gefangenschaft in Babylon

11 Nun ließ der Herr die Heerführer des Königs von Assur gegen sie heranrücken. Sie nahmen Manasse in seinem Versteck gefangen, fesselten ihn mit ehernen Ketten und führten ihn nach Babel.

12 Als er nun in Not war, flehte er zum Herrn, seinem Gott um Erbarmen und demütigte sich tief vor dem Gott seiner Väter.

13 Da er zu ihm betete, ließ er sich erbitten, erhörte sein Flehen und führte ihn wieder als König nach Jerusalem zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist.

Bauten. Maßnahmen gegen den Götzendienst

14 Danach errichtete er an der Davidsstadt auf der Westseite nach dem Gihon im Tal und bis zum Eingang ins Fischtor eine äußere Mauer, so dass er den Ofel umschloß. Er machte sie sehr hoch. In alle festen Städte Judas legte er Heeresoberste.

15 Dann schaffte er die fremden Götter und das Schnitzbild aus dem Tempel des Herrn, ebenso alle Altäre, die er auf dem Berg, auf dem der Tempel des Herrn stand, und in Jerusalem errichtet hatte, und warf sie vor die Stadt hinaus.

16 Den Altar des Herrn hingegen stellte er wieder her und brachte auf ihm Fried- und Lobopfer dar. Er befahl auch den Judäern die Verehrung des Herrn, des Gottes Israels.

17 Doch das Volk opferte noch immer auf den Höhen, allerdings nur dem Herrn, seinem Gott.

Manasses Tod

18 Die übrige Geschichte des Manasse und sein Gebet zu seinem Gott sowie die Reden der Seher, die im Namen des Herrn, des Gottes Israels, zu ihm redeten, ist aufgezeichnet in der Geschichte der Könige von Israel.

19 Sein Gebet und seine Erhörung, alle seine Sünden und seine Untreue, ferner die Orte, an denen er vor seiner Demütigung Opferhöhen errichtete und die Ascheren und Schnitzbilder aufstellte, finden sich aufgezeichnet in den Geschichten Hosais.

20 Als Manasse zu seinen Vätern entschlafen war, begrub man ihn in seinem Palast. Sein Sohn Amon wurde König an seiner Statt.

Amon

21 Als Amon König wurde, war er 22 Jahre alt. Er regierte zwei Jahre in Jerusalem.

22 Er tat, was dem Herrn mißfiel, wie sein Vater Manasse getan hatte. Allen Schnitzbildern, die sein Vater Manasse hatte anfertigen lassen, brachte Amon zahlreiche Opfer dar und verehrte sie.

23 Aber er demütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sein Vater Manasse sich gedemütigt hatte, vielmehr lud Amon große Schuld auf sich.

24 Seine Diener verschworen sich gegen ihn und ermordeten ihn in seinem Palast.

25 Die Bevölkerung aber erschlug alle, die sich gegen König Amon verschworen hatten. Seinen Sohn Joschija erhob die Bevölkerung zum König an seiner Statt.

© Christoph Wollek