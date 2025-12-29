2. Chronik 4

Schöningh’sche Bibel

Der eherne Altar und das eherne Meer

1 Alsdann fertigt er einen ehernen Altar an, 20 Ellen lang, 20 breit und zehn hoch.

2 Dann stellte er das eherne Meer her, von einem Rand bis zum anderen zehn Ellen weit, ringsum rund und fünf Ellen hoch. Eine Schnur von 30 Ellen brauchte man, um es zu umspannen.

3 Unterhalb des Randes war es ganz von Rindergestalten - je zehn auf die Elle - umgeben, die das Meer ringsum in zwei Reihen umschlossen. Die Rinder waren mit ihm zu einem Stück gegossen.

4 Es ruhte auf zwölf Rindern. Drei waren gegen Norden gewandt, drei nach Westen, drei nach Süden und drei nach Osten. Das Meer lag über ihnen. Die Rückseite aller Rinder war nach innen gekehrt.

5 Die Wanddicke betrug eine Handbreit. Sein Rand war lilienförmig wie der Rand eines Bechers. Es faßte 3.000 Bat.

Becken, Leuchter, Tische, Vorhof

6 Weiter ließ er zehn Wasserbecken anfertigen. Fünf davon stellte er rechts und fünf links auf für die Waschungen. Man spülte darin auch das ab, was als Brandopfer dargebracht wurde. Den Priestern diente das Meer zu ihren Waschungen.

7 Auch fertigte er die zehn goldenen Leuchter nach den dafür geltenden Vorschriften an und stellte sie in den Tempel, fünf rechts und fünf links.

8 Weiter fertigte er zehn Tische an und stellte sie im Tempel auf, fünf rechts und fünf links. Auch fertigte er hundert goldene Sprengschalen an.

9 Sodann ließ er den Vorhof der Priester, den großen Vorhof und die Tore für den großen Vorhof herstellen und überzog die Tore mit Erz.

10 Das Meer stellte er auf der Südseite, im Südosten auf.

Zusammenfassung der Erzarbeiten

11 Ferner fertigte Hiram die Töpfe, Schaufeln und Sprengschalen. So vollendete Hiram die Arbeiten, die er für König Salomo am Gotteshaus herstellen musste:

12 zwei Säulen mit zwei kugelförmigen Kapitellen oben auf den Säulen, die beiden Geflechte als Belag für die kugelförmigen Kapitelle oben auf den Säulen;

13 ferner die 400 Granatäpfel für die beiden Flechtwerke, zwei Reihen Granatäpfel für jedes Flechtwerk als Belag für die beiden kugelförmigen Kapitelle oben auf den Säulen;

14 dazu die zehn Gestelle mit den zehn Becken auf den Gestellen;

15 ferner das Meer mit den zwölf Rindern darunter.

16 Auch die Töpfe, Schaufeln und Gabeln fertigte Hiram-Abi nebst allen zugehörigen Geräten dem König Salomo für den Tempel des Herrn aus poliertem Erz.

17 Gießen ließ sie der König in der Jordanau an der Furt von Adama zwischen Sukkot und Zereda. Salomo ließ alle diese Geräte in sehr großer Anzahl herstellen.

18 Das Gewicht des Erzes wurde nicht festgestellt.

Die goldenen Tempelgeräte

19 Sodann ließ Salomo alle Geräte anfertigen, die im Tempel Gottes gebraucht wurden: den goldenen Altar, die Tische mit den Schaubroten,

20 die Leuchter mit den zugehörigen Lampen, die nach Vorschrift vor dem Allerheiligsten angezündet werden müssen, aus reinem Gold,

21 mitsamt den goldenen Blüten, Ampeln und Lichtscheren, und zwar aus reinstem Gold,

22 die Messer, Sprengschalen, Schüsseln und Räucherpfannen aus feinem Gold. Auch die inneren Torflügel der Tempeltüren am Eingang zum Allerheiligsten und die Türflügel des Tempels am Eingang zum Hauptraum waren aus Gold.

© Christoph Wollek