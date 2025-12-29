2. Chronik 8

Schöningh’sche Bibel

Salomos Städte- und Festungsbauten

1 Nach Ablauf der zwanzig Jahre, während welcher Salomo den Tempel des Herrn und seinen eigenen Palast erbaut hatte,

2 befestigte Salomo die Städte, die Hiram an Salomo abgetreten hatte, und siedelte darin Israeliten an.

3 Dann zog Salomo gegen Hamat-Zoba und eroberte es.

4 Er befestigte auch Tadmor in der Wüste und alle Vorratsstädte, die er in Hamat anlegen ließ.

5 Auch baute er das obere und das untere Bet-Horon als Festungen mit Mauern, Toren und Riegeln aus;

6 ebenso Baala und alle Vorratsstädte, die Salomo besaß, alle Städte für den Wagenpark, die Städte für die Reiterei, ferner alle Bauten, die Salomo in Jerusalem, auf dem Libanon und im ganzen Bereich seiner Herrschaft zu errichten sich vorgenommen hatte.

Salomos Fronarbeiter

7 Alles, was noch übrig war an Hetitern, Amoritern, Perisitern, Hiwitern und Jebusitern, die nicht zu den Israeliten gehörten,

8 ihre Nachkommen, soweit sie im Land noch übrig waren, weil die Israeliten sie nicht ausgerottet hatten, machte Salomo zu Fronarbeitern bis auf den heutigen Tag.

9 Von den Israeliten machte Salomo keinen zum Sklaven für seine Arbeiten, sondern sie wurden seine Krieger, seine Obersten und Unterführer, seine Befehlshaber über Wagen und Reiter.

10 Die Zahl der Oberaufseher, die König Salomo hatte, betrug 250. Sie führten die Aufsicht über die Leute.

11 Salomo brachte die Tochter des Pharao aus der Davidsstadt in den Palast, den er für sie erbaut hatte. Denn er dachte sich: „Es soll meine Frau nicht im Haus Davids, des Königs von Israel wohnen; denn der Ort ist heilig, weil die Lade des Herrn dorthin gekommen ist.“

Der Opferdienst

12 Damals ließ Salomo dem Herrn auf dem Altar, den er dem Herrn vor der Vorhalle errichtet hatte, Brandopfer darbringen.

13 Er ließ daselbst das opfern, was nach dem Gebot des Mose täglich erforderlich war, ferner was an den Sabbaten, Neumonden und zu den Festzeiten dreimal im Jahr, nämlich am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhütenfest vorgeschrieben war.

14 Auch bestellte er nach der Anordnung seines Vaters David die Priesterabteilungen zu ihrem Dienst und die Leviten zu ihren Amtsverrichtungen, nämlich den Lobgesang darzubringen und den Priestern Dienst zu leisten, wie es an jedem Tag erforderlich war. Ebenso bestellte er die Türhüter nach ihren Abteilungen für die einzelnen Tore; denn so hatte es David, der Mann Gottes, angeordnet.

15 In keinem Punkt wich man von dem Gebot des Königs hinsichtlich der Priester und Leviten ab, auch nicht hinsichtlich der Schatzkammern.

16 So wurde denn Salomos ganzes Werk planmäßig fertiggestellt vom Tag der Grundlegung des Tempels des Herrn an bis zu dessen Vollendung. So wurde der Tempel des Herrn vollendet.

Salomos Handelsflotte

17 Damals zog Salomo nach Ezjon-Geber und Elat an der Küste des Meeres in Edom.

18 Hiram sandte ihm durch seine Leute Schiffe und Mannschaften, die mit dem Meer vertraut waren. Sie fuhren zusammen mit den Leuten Salomos nach Ofir, holten von dort 450 Talente Gold und brachten es König Salomo.

