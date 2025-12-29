2. Könige 1

Schöningh’sche Bibel

Das zweite Buch der Könige

Geschichte der beiden Reiche

Die Gesandtschaft Ahasjas an Beelzebul

1 Nach dem Tod Ahabs fiel Moab von Israel ab.

2 Eines Tages nun stürzte Ahasja in Samaria durch das Gitterfenster seines Obergemaches und verletzte sich. Er sandte darauf Boten ab mit der Weisung: „Geht, befragt Beelzebul, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Verletzung genesen werde!“

3 Doch der Engel des Herrn gebot Elija aus Tischbe: „Auf, gehe den Boten des Königs von Samaria entgegen und sage ihnen: Es gibt wohl keinen Gott in Israel, dass ihr zu Beelzebul, dem Gott von Ekron, geht, um ihn zu befragen!

4 Darum spricht der Herr also: Das Lager, das du bestiegen hast, wirst du nicht mehr verlassen. Denn du musst sterben.“ Und Elija ging seines Weges.

5 Als nun die Boten zu jenem zurückkamen, fragte er sie:

6 „Warum seid ihr schon wieder da?“ Sie antworteten ihm: „Ein Mann kam uns entgegen und sagte zu uns: Auf, kehrt zurück zum König, der euch gesandt hat, und meldet ihm: So spricht der Herr: Es gibt wohl keinen Gott in Israel, dass du zu Beelzebul, dem Gott von Ekron, schickst, um ihn zu befragen! Darum sollst du das Lager, das du bestiegen hast, nicht mehr verlassen. Denn du musst sterben.“

7 Er fragte sie: „Wie sah der Mann aus, der euch entgegengekommen ist und dies zu euch gesagt hat?“

8 Sie antworteten ihm: „Es war ein Mann, der einen härenen Mantel und um die Hüften einen Ledergürtel trug.“ - Da rief er aus: „Das ist Elija aus Tischbe.“

Befehl zur Gefangennahme des Elija

9 Hierauf sandte er einen Hauptmann mit fünfzig Leuten zu ihm. Als dieser zu ihm kam, saß er gerade auf dem Gipfel des Berges. Er forderte ihn auf: „Mann Gottes, der König gebietet: Komm herab!“

10 Doch Elija gab dem Hauptmann über die Fünfzig zur Antwort: „Wenn ich ein Mann Gottes bin, so falle Feuer vom Himmel und verzehre dich samt deinen Fünfzig!“ - Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn samt seinen fünfzig Leuten.

11 Abermals sandte er einen anderen Hauptmann über eine Fünfzigschaft mit seinen fünfzig Leuten zu ihm. Der gebot ihm: „Mann Gottes, also befiehlt der König: Komm eilends herab!“

12 Elija aber antwortete ihnen: „Wenn ich ein Mann Gottes bin, so falle Feuer vom Himmel und verzehre dich mitsamt deinen Fünfzig!“ Da fiel Gottes Feuer vom Himmel herab und verzehrte ihn samt seinen fünfzig Leuten.

13 Hierauf schickte er noch einen dritten Hauptmann über eine Fünfzigschaft mit seinen fünfzig Leuten aus. Als dieser dritte Hauptmann einer Fünfzigschaft hinaufkam, fiel er vor Elija auf die Knie und flehte ihn um Gnade an mit den Worten: „Mann Gottes, schone doch mein Leben und das Leben dieser deiner fünfzig Knechte!

14 Siehe, Feuer fiel vom Himmel und verzehrte die beiden früheren Hauptleute von Fünfzigschaften mitsamt ihren fünfzig Leuten. So schone jetzt wenigstens mich!“

15 Da sagte der Engel des Herrn zu Elija: „Geh nur mit ihm hinab! Fürchte dich nicht vor ihm!“ So stand er denn auf und ging mit ihm zum König hinab.

Elija bei Ahasja. Tod des Königs

16 Zu diesem sagte er: „So spricht der Herr: Weil du zu Beelzebul, dem Gott von Ekron, Boten gesandt hast, um ihn zu befragen, als ob es keinen Gott in Israel gäbe, dessen Ausspruch man einholen könnte, so wirst du das Lager, das du bestiegen hast, nicht mehr verlassen, sondern wirst sterben!“

17 So starb er denn nach dem Wort des Herrn, das Elija verkündet hatte. An seiner Statt ward (sein Bruder) Joram König, im zweiten Jahr Jorams, des Sohnes Joschafats, des Königs von Juda;

18 denn er hatte keinen Sohn hinterlassen. Die übrigen Taten, die Ahasja vollbrachte, sind aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Israel.

© Christoph Wollek