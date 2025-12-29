2. Könige 11

Schöningh’sche Bibel

Atalja und Joasch von Juda

Ataljas Thronraub

1 Als Atalja, die Mutter des Ahasja, erfuhr, dass ihr Sohn tot sei, schickte sie sich an, die ganze königliche Familie umzubringen.

2 Doch Joscheba, die Tochter des Königs Joram, die Schwester des Ahasja, nahm Joasch, den Sohn des Ahasja, schaffte ihn aus der Mitte der königlichen Prinzen, die getötet werden sollten, heimlich beiseite und brachte ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer. Sie verbargen ihn vor Atalja, so dass er dem Tod entrann.

3 Er blieb sechs Jahre lang bei ihr im Tempel des Herrn versteckt, während Atalja über das Land herrschte.

Jojada ruft Joasch zum König aus

4 Im siebten Jahr ließ (der Priester) Jojada die Obersten der Karer und die Trabanten holen und zu sich in den Tempel des Herrn kommen. Dann schloß er ein Abkommen mit ihnen und ließ sie beim Tempel des Herrn schwören. Hierauf zeigte er ihnen den Königssohn

5 und gab ihnen folgende Weisung: „Ihr sollt nun folgendermaßen zu Werke gehen: Das Drittel von euch, das am Sabbat abzieht und die Wache am königlichen Palast übernimmt,

6 und das andere Drittel am Tor Sur und das letzte Drittel am Tor hinter den Trabanten, die ihr die Wache beim Palast gehabt habt,

7 ferner die beiden anderen Abteilungen von euch, kurz, alle, die am Sabbat aufziehen und zur Wache am Tempel des Herrn beim König aufziehen,

8 ihr sollt euch alle rings um den König scharen, jeder mit der Waffe in der Hand. Wer sich in die Reihen eindrängt, soll getötet werden. Ihr sollt so den König begleiten auf Schritt und Tritt.“

9 Die Hauptleute der Hundertschaften taten genau so, wie der Priester Jojada angeordnet hatte. Jeder nahm seine Leute, sowohl die am Sabbat ab- als auch die am Sabbat aufziehenden, und kam zum Priester Jojada.

10 Der Priester gab den Hauptleuten der Hundertschaften die Speere und die Schilde, die König David gehört hatten und die sich im Tempel des Herrn befanden.

11 Nachdem sich die Trabanten, jeder mit den Waffen in der Hand, von der Südseite des Tempels bis zur Nordseite desselben zwischen Altar und Tempel, wo der König war, ringsum aufgestellt hatten,

12 führte er den königlichen Prinzen heraus und legte ihm den Stirnreif und die Spangen an. So machten sie ihn zum König, salbten ihn, klatschten in die Hände und riefen: „Es lebe der König!“

Ataljas Tod

13 Als Atalja das Rufen der Trabanten und des Volkes hörte, begab sie sich zum Volk in den Tempel des Herrn.

14 Hier sah sie den König dem Brauch gemäß auf seinem Standort stehen und neben dem König die Hauptleute und Trompeter, während die ganze Bevölkerung sich freute und in die Trompeten stieß. Da zerriß Atalja ihre Kleider und rief: „Verrat, Verrat!“

15 Der Priester Jojada aber befahl den Hauptleuten der Hundertschaften, den Befehlshabern der Truppen: „Führt sie zwischen den Reihen aus dem Tempel hinaus! Wer sich ihr anschließt, den tötet mit dem Schwert!“ Der Priester hatte nämlich angeordnet, sie solle nicht im Tempel des Herrn getötet werden.

16 Man machte ihr Platz, und als sie an dem Weg, der für die Pferde zum Eingang in den königlichen Palast bestimmt war, anlangte, wurde sie dort getötet.

Die Bundeserneuerung

17 Jojada schloß hierauf den Bund zwischen dem Herrn, dem König und dem Volk, dass sie nämlich das Volk des Herrn sein sollten, sowie zwischen dem König und dem Volk.

18 Das ganze Volk zog zum Baalstempel und zerstörte ihn. Seine Altäre und Götzenbilder zertrümmerten sie vollständig und töteten den Baalspriester Mattan vor den Altären. Hierauf stellte der Priester Wachtposten am Tempel des Herrn auf

19 und ließ die Hauptleute der Hundertschaften, die Karer und Trabanten sowie das ganze Volk antreten. Sie führten nun den König vom Tempel des Herrn hinab und zogen durch das Trabantentor in den königlichen Palast. Dort setzte er sich auf den königlichen Thron.

20 Alles Volk im Land freute sich, und die Stadt blieb ruhig. - Atalja aber hatten sie im königlichen Palast mit dem Schwert getötet.

