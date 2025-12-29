2. Könige 13

Schöningh’sche Bibel

Joahas von Israel

1 Im 23 Jahr des Joasch des Sohnes des Ahasja, des Königs von Juda, wurde Joahas, der Sohn Jehus, zu Samaria König von Israel auf siebzehn Jahre.

2 Er tat, was dem Herrn mißfiel, und beging ganz die gleichen Sünden, zu denen Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verführt hatte; er ließ nicht davon ab.

3 Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Er gab es die ganze Zeit hindurch in die Gewalt Hasaëls, des Königs von Aram, und in die Gewalt Ben-Hadads, des Sohnes Hasaëls.

4 Als aber Joahas sich mit dem Herrn aussöhnen wollte, erhörte ihn der Herr. Denn er sah die Bedrängnis Israels, das der König von Aram bedrückte.

5 Der Herr sandte Israel einen Retter, so dass es sich aus der Gewalt Arams befreien konnte und die Israeliten wieder in ihren Zelten wohnen konnten wie ehedem.

6 Dennoch ließen sie nicht von den Sünden des Hauses Jerobeams, zu denen er Israel verführt hatte, sondern wandelten darin. Auch die Aschere blieb in Samaria stehen.

7 So ließ denn der Herr dem Joahas keine Kriegsleute übrig außer fünfzig Reitern, zehn Wagen und 10.000 Mann. Der König von Aram hatte sie vernichtet und sie wie beim Dreschen zu Staub zertreten.

8 Die übrige Geschichte des Joahas, all seine Taten und Siege, sind aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Israel.

9 Als Joahas zu seinen Vätern entschlafen war, begrub man ihn in Samaria. Sein Sohn Joasch wurde König an seiner Statt.

Joasch von Israel

10 Im 37ten Jahr des Joasch, des Königs von Juda, wurde Joasch, der Sohn des Joahas, zu Samaria König von Israel auf sechzehn Jahre.

11 Er tat, was dem Herrn mißfiel, und ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, zu denen dieser Israel verführt hatte, sondern wandelte darin.

12 Die übrige Geschichte des Joasch, alle seine Taten und Siege, und wie er mit Amazja, dem König von Juda, Krieg führte, ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Israel.

13 Als Joasch zu seinen Vätern entschlafen war und Jerobeam seinen Thron bestiegen hatte, wurde Joasch in Samaria bei den Königen von Israel begraben.

Joasch bei Elischa

14 Als Elischa an der Krankheit daniederlag, an der er sterben sollte, begab sich Joasch, der König von Israel, zu ihm, weinte vor ihm und rief aus: „Lieber Vater, lieber Vater! Israels Wagen und seine Reiter!“

15 Elischa sagte zu ihm: „Hole Bogen und Pfeile!“ Er holte sich Bogen und Pfeile.

16 Dann sagte er zum König von Israel: „Lege deine Hand auf den Bogen!“ Der legte seine Hand darauf, indes Elischa seine Hände auf die des Königs legte,

17 und sagte: „Öffne das Fenster nach Osten hin!“ Als er es geöffnet hatte, forderte ihn Elischa auf: „Schieße!“ Während er schoß, rief jener: „Ein Siegespfeil vom Herrn ist es, ein Siegespfeil gen Aram. Du wirst die Aramäer bei Afek bis zur Vernichtung schlagen!“

18 Dann fuhr er fort: „Nimm die Pfeile!“ Der nahm sie. Da sagte er zum König von Israel: „Schlage auf den Boden!“ Er schlug dreimal damit auf und hielt dann inne.

19 Doch der Gottesmann wurde unwillig über ihn und sagte: „Du hättest fünf- oder sechsmal schlagen sollen, dann hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen. So aber wirst du die Aramäer nur dreimal besiegen.“

Tod des Elischa

20 Alsdann starb Elischa, und man bestattete ihn. Es pflegten nun moabitische Streifscharen bei Beginn des Jahres in das Land einzufallen.

21 Als man einmal gerade einen Mann begraben wollte und eine solche Streifschar erblickte, warf man den Mann in das Grab des Elischa und ging davon. Als aber der Mann mit den Gebeinen des Elischa in Berührung kam, kam Leben in ihn, und er stellte sich auf seine Füße.

Des Joasch Siege über die Aramäer

22 Hasaël, der König von Aram, bedrängte die Israeliten, solange Joahas lebte.

23 Doch der Herr erwies ihnen Gnade, erbarmte sich ihrer und wandte sich ihnen wieder zu wegen seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Er wollte sie nicht vernichten und hatte sie bis jetzt nicht von seinem Angesicht verworfen.

24 Als daher Hasaël, der König von Aram, gestorben und sein Sohn Ben-Hadad an seiner Statt König geworden war,

25 nahm Joasch, der Sohn des Joahas, dem Ben-Hadad, dem Sohn Hasaëls, die Städte wieder ab, die dieser seinem Vater Joahas im Kampf entrissen hatte. Joasch schlug ihn dreimal und gewann so die israelitischen Städte wieder zurück.

