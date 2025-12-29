2. Könige 14

Schöningh’sche Bibel

Amazja von Juda

1 Im zweiten Jahr des Joasch, des Sohnes des Joahas, des Königs von Israel, wurde Amazja, der Sohn des Joasch, König von Juda.

2 Als er König wurde, war er 25 Jahre alt und regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Joaddan und stammte aus Jerusalem.

3 Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wenn auch nicht so wie sein Ahnherr David, so doch genau so, wie sein Vater Joasch gehandelt hatte.

4 Die Höhen wurden freilich nicht abgeschafft, sondern das Volk brachte noch immer Schlacht- und Rauchopfer auf den Höhen dar.

Bestrafung der Mörder des Joasch von Juda

5 Sobald er die königliche Macht fest in Händen hatte, ließ er seine Hofleute, die seinen königlichen Vater ermordet hatten, töten.

6 Die Söhne der Mörder ließ er jedoch nicht hinrichten, gemäß dem Gebot des Herrn, das im Gesetzbuch des Mose geschrieben steht, wo der Herr befiehlt: Die Väter sollen nicht wegen ihrer Kinder und die Kinder nicht wegen ihrer Väter getötet werden, sondern jeder soll nur wegen seines eigenen Vergehens getötet werden.

Schlacht im Salztal

7 Er schlug 10.000 Edomiter im Salztal, nahm Sela im Sturm und gab der Stadt den Namen Jokteel, den sie bis heute führt.

Krieg mit Joasch von Israel

8 Amazja schickte damals Boten an Joasch, den Sohn des Joahas, den Enkel Jehus, den König von Israel, mit der Aufforderung: „Wohlan, wir wollen uns miteinander messen!“

9 Doch Joasch, der König von Israel, ließ Amazja, dem König von Juda, antworten: „Die Distel auf dem Libanon sandte einst zu der Zeder auf dem Libanon und ließ ihr sagen: Gib deine Tochter meinem Sohn zur Frau! Aber das Wild auf dem Libanon lief über die Distel hin und zertrat sie.

10 Weil du die Edomiter geschlagen hast, bist du übermütig geworden. Freue dich deines Ruhmes und bleib zu Hause! Warum willst du das Unglück herausfordern und zu Fall kommen, du und Juda mit dir?“

11 Da Amazja nicht hören wollte, rückte Joasch, der König von Israel, heran, und er und Amazja, der König von Juda, maßen sich miteinander bei Bet-Schemesch, das zu Juda gehört.

12 Die Judäer wurden von den Israeliten geschlagen und flohen alle in ihre Heimat.

13 Den Amazja aber, den König von Juda, den Sohn des Joasch, den Enkel des Ahasja, nahm Joasch, der König von Israel, bei Bet-Schemesch gefangen und brachte ihn nach Jerusalem. Dann legte er eine Bresche in die Mauer von Jerusalem vom Efraimtor bis zum Ecktor auf einer Strecke von 400 Ellen.

14 Er nahm alles Gold und Silber, sowie alle Geräte, die sich im Tempel des Herrn und in den Schatzkammern des königlichen Palastes vorfanden, dazu Geiseln, und kehrte nach Samaria zurück.

Tod des Joasch von Israel

15 Die übrige Geschichte des Joasch, seine Taten und Siege, und wie er mit dem König Amazja von Juda Krieg führte, ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Israel.

16 Als Joasch zu seinen Vätern entschlafen war, wurde er in Samaria bei den Königen von Israel begraben. Sein Sohn Jerobeam wurde König an seiner Statt.

Tod des Amazja von Juda

17 Amazja, der Sohn des Joasch, der König von Juda, lebte nach dem Tod des Joasch, des Sohnes des Joahas, des Königs von Israel, noch 15 Jahre.

18 Die übrige Geschichte des Amazja ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Juda.

19 Man stiftete in Jerusalem eine Verschwörung gegen ihn an. Als er nach Lachisch floh, sandte man Leute hinter ihm her nach Lachisch und ließ ihn dort ermorden.

20 Man überführte ihn auf Pferden und begrub ihn zu Jerusalem in der Davidsstadt bei seinen Vätern.

21 Hierauf nahm die ganze Bevölkerung von Juda den Asarja, der erst sechzehn Jahre alt war, und machte ihn zum König an Statt seines Vaters Amazja.

22 Er befestigte Elat, das er für Juda zurückgewonnen hatte, nachdem der König zu seinen Vätern entschlafen war.

Jerobeam II. von Israel

23 Im 15ten Jahr des Amazja, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joasch, des Königs von Israel, in Samaria König auf 41 Jahre.

24 Er tat, was dem Herrn mißfiel, und ließ nicht ab von all den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, zu denen dieser Israel verführt hatte.

25 Gemäß der Verheißung, die der Herr, der Gott Israels, durch seinen Diener, den Propheten Jona, den Sohn Amittais aus Gat-Hefer, gegeben hatte, gewann er das Gebiet Israels wieder zurück von Lebo-Hamat bis zum Meer der Steppe.

26 Denn wahrgenommen hatte der Herr das überaus bittere Elend Israels - waren doch Mündige und Unmündige zugrunde gegangen und kein Helfer mehr da für Israel.

27 Der Herr hatte sich ja nicht vorgenommen, den Namen Israels unter dem Himmel auszutilgen. Darum half er ihm jetzt durch Jerobeam, den Sohn des Joasch.

28 Die übrige Geschichte Jerobeams, alle seine Taten und seine Siege, wie er Krieg führte und Damaskus und Hamat, die zu Juda gehört hatten, für Israel zurückgewann, ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Israel.

29 Als Jerobeam zu seinen Vätern, den Königen von Israel, entschlafen war, wurde sein Sohn Secharja König an seiner Statt.

