2. Könige 15

Schöningh’sche Bibel

Asarja von Juda

1 Im 27ten Jahr des Königs Jerobeam von Israel wurde Asarja, der Sohn des Amazja, König von Juda.

2 Er war 16 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 52 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholja und stammte aus Jerusalem.

3 Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, genau so, wie sein Vater Amazja getan hatte.

4 Nur die Höhen wurden nicht abgeschafft. Das Volk brachte noch immer Schlacht- und Rauchopfer auf den Höhen dar.

5 Doch der Herr suchte den König schwer heim: Er wurde bis zu seinem Todestag aussätzig und wohnte abgesondert in seinem Haus. Jotam, der Sohn des Königs, verwaltete das Haus und führte die Regierung über das Volk im Land.

6 Die übrige Geschichte Asarjas und alle seine Taten sind aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Juda.

7 Als Asarja zu seinen Vätern entschlafen war, begrub man ihn bei seinen Vätern in der Davidsstadt. Sein Sohn Jotam wurde König an seiner Statt.

Secharja von Israel - Der Untergang des Hauses Jehu

8 Im 38ten Jahr des Asarja, des Königs von Juda, wurde Secharja, der Sohn Jerobeams, in Samaria König von Israel auf sechs Monate.

9 Er tat, was dem Herrn mißfiel, wie seine Vorfahren getan hatten, und ließ nicht von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, zu denen dieser Israel verführt hatte.

10 Schallum, der Sohn des Jabesch, stiftete eine Verschwörung gegen ihn an, ermordete ihn in Jibleam und wurde König an seiner Statt.

11 Die übrige Geschichte Secharjas ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Israel.

12 So erfüllte sich die Verheißung des Herrn, die er Jehu gegeben hatte. „Bis ins vierte Glied sollen deine Nachkommen auf dem Thron von Israel sitzen.“ So geschah es auch.

Schallum von Israel

13 Schallum, der Sohn des Jabesch, wurde König im 39ten Jahr des Asarja, des Königs von Juda, und regierte einen Monat lang in Samaria.

14 Da zog Menahem, der Sohn Gadis, von Tirza gegen ihn heran, drang in Samaria ein, schlug Schallum, den Sohn des Jabesch, in Samaria, tötete ihn und wurde König an seiner Statt.

15 Die übrige Geschichte Schallums und die Verschwörung, die er anzettelte, ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Israel.

16 Damals verwüstete Menahem die Stadt Tifsach und alles, was darin war, und ihre Umgebung von Tirza an. Weil man ihm nicht geöffnet hatte, verwüstete er es und ließ allen Frauen, die guter Hoffnung waren, den Leib aufschlitzen.

Menahem von Israel

17 Im 39ten Jahr des Asarja, des Königs von Juda, wurde Menahem, der Sohn Gadis, in Samaria König von Israel auf zehn Jahre.

18 Er tat, was dem Herrn mißfiel, und ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, zu denen dieser Israel zeitlebens verführt hatte.

19 Da kam Pul, der König von Assur, über das Land, und Menahem gab Pul 1.000 Talente Silber, damit dieser ihm beistehe und die Herrschaft in seiner Hand befestige.

20 Menahem legte das Geld den Israeliten, nämlich allen vermögenden Leuten, als Steuer auf, um es an den König von Assur abzugeben; 50 Schekel Silber kamen auf jeden. Hierauf zog der König von Assur wieder ab und blieb nicht länger im Land.

21 Die übrige Geschichte Menahems und alle sein Taten sind aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Israel.

22 Als Menahem zu seinen Vätern entschlafen war, wurde sein Sohn Pekachja König an seiner Statt.

Pekachja von Israel

23 Im 15ten Jahr des Königs Asarja von Juda, wurde Pekachja, der Sohn des Menahem, in Samaria König von Israel auf zwei Jahre.

24 Er tat, was dem Herrn mißfiel, und ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, zu denen dieser Israel verführt hatte.

25 Sein Leibwächter Pekach, der Sohn Remaljas, stiftete gegen ihn eine Verschwörung an und ermordete ihn sowie Argob und Arje zu Samaria in der Burg des königlichen Palastes. Fünfzig Gileaditer standen ihm dabei zur Seite. Nachdem er ihn getötet hatte, wurde er König an seiner Statt.

26 Die übrige Geschichte Pekachjas und alle seine Taten sind aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Israel.

Pekach von Israel

27 Im 52ten Jahr des Königs Asarja von Juda wurde Pekach, der Sohn Remaljas, in Samaria König von Israel auf 20 Jahre.

28 Er tat, was dem Herrn mißfiel, und ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, zu denen dieser Israel verführt hatte.

29 Zur Zeit des Pekach, des Königs von Israel, zog Tiglat-Pileser, der König von Assur, heran und eroberte Ijon, Abel-Bet-Maacha, Janoach, Kedesch, Hazor, Gilead und Galiläa, das ganze Land Naftali, und führte die Einwohnerschaft gefangen nach Assur.

30 Hoschea, der Sohn Elas, stiftete eine Verschwörung gegen Pekach, den Sohn Remaljas, an, ermordete ihn und wurde König an seiner Statt im 20ten Jahr Jotams, des Sohnes Asarjas.

31 Die übrige Geschichte Pekachs und alle seine Taten sind aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Israel.

Jotam von Juda

32 Im zweiten Jahr Pekachs, des Sohnes Remaljas, des Königs von Israel, wurde Jotam, der Sohn Asarjas, König von Juda.

33 Als er König wurde, war er 25 Jahre alt und regierte 16 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jeruscha und war eine Tochter Zadoks.

34 Er tat, was dem Herrn wohlgefiel; ganz so, wie sein Vater Asarja getan, handelte er.

35 Nur die Höhen wurden nicht abgeschafft. Das Volk brachte noch immer Schlacht- und Rauchopfer auf den Höhen dar. Er baute das obere Tor am Tempel des Herrn.

36 Die übrige Geschichte Jotams und alle seine Taten sind aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Juda.

37 In jener Zeit schickte der Herr den Rezin, den König von Aram, und Pekach, den Sohn Remaljas, gegen Juda.

38 Als Jotam zu seinen Vätern entschlafen war, wurde er bei seinen Vätern in der Stadt seines Ahnherrn David begraben. Sein Sohn Ahas wurde König an seiner Statt.

