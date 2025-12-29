2. Könige 16

Schöningh’sche Bibel

Ahas von Juda

1 Im 17ten Jahr des Pekach, des Sohnes Remaljas, wurde Ahas, der Sohn Jotams, König von Juda.

2 Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 16 Jahre in Jerusalem. Er tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott wohlgefiel, wie sein Ahnherr David,

3 sondern wandelte auf dem Weg der Könige von Israel. Sogar seinen Sohn ließ er nach der grauenhaften Sitte der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, durch das Feuer gehen.

4 Auf den Höhen und Hügeln und unter jedem grünen Baum brachte er Schlacht- und Rauchopfer dar.

Der Krieg mit Aram und Israel

5 Damals zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn des Remaljas, der König von Israel, zum Kampf gegen Jerusalem heran. Sie belagerten Ahas, aber sie hatten im Kampf keinen Erfolg.

6 Damals brachte Rezin, der König von Aram, Elat an Aram zurück und vertrieb die Judäer aus Elat. So kamen Aramäer nach Elat und sind dort wohnen geblieben bis auf den heutigen Tag.

7 Ahas schickte Boten an Tiglat-Pileser, den König von Assur, und ließ ihm sagen: „Dein Diener und Sohn bin ich. Komm, rette mich aus der Gewalt des Königs von Aram und des Königs von Israel, die mich angegriffen haben!“

8 Zugleich nahm Ahas das Silber und Gold, das sich im Tempel des Herrn und in den Schatzkammern des königlichen Palastes vorfand, und schickte es als Geschenk an den König von Assur.

9 Und der König von Assur hörte auf ihn. So zog der König von Assur gegen Damaskus, eroberte es und führte die Einwohner in die Verbannung nach Kir. Rezin aber ließ er töten.

Des Ahas Übergriff im Tempel

10 Als sich König Ahas nach Damaskus begab, um mit Tiglat-Pileser, dem König von Assur, zusammenzutreffen, und den Altar, der in Damaskus war, erblickte, sandte König Ahas an den Priester Urija den Grundriß des Altars und das der ganzen Ausführung entsprechende Modell.

11 Der Priester Urija ließ den Altar bauen. Genau nach der Anweisung, die König Ahas von Damaskus gesandt hatte, verfuhr der Priester Urija, bevor noch König Ahas von Damaskus zurückkehrte.

12 Als der König aus Damaskus heimkam, beschaute der König den Altar. Dann trat der König an den Altar heran und bestieg ihn.

13 Er verbrannte hierauf sein Brand- und Speiseopfer, goß sein Trankopfer aus und sprengte das Blut seiner Friedopfer an den Altar.

14 Den ehernen Altar aber, der vor dem Herrn stand, ließ er von dem Platz vor dem Tempel zwischen dem neuen Altar und dem Tempel des Herrn entfernen und ihn auf der Nordseite des neuen Altars aufstellen.

15 König Ahas gab dem Priester Urija folgende Anweisung: „Verbrenne auf dem großen Altar das Morgenbrandopfer und das Abendspeiseopfer sowie das Brandopfer des Königs und sein Speiseopfer, wie auch das Brandopfer des ganzen Volkes im Land samt seinem Speiseopfer und seinen Trankopfern! Sprenge an ihn alles Blut der Brand- und Schlachtopfer! Bezüglich des ehernen Altares aber will ich mich noch bedenken!“

16 Der Priester Urija tat genau so, wie ihm König Ahas befohlen hatte.

17 Sodann ließ König Ahas die Leisten der fahrbaren Gestelle herausbrechen und die Kessel davon abnehmen. Auch das Meer ließ er von den ehernen Rindern, die es trugen, herabnehmen und auf eine Steinunterlage setzen.

18 Auch ließ er die Throntribüne, die man am Tempel gebaut hatte, samt der äußeren Königspforte mit Rücksicht auf den König von Assur aus dem Tempel des Herrn entfernen.

19 Die übrige Geschichte des Ahas und was er unternahm, ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Juda.

20 Als Ahas zu seinen Vätern entschlafen war, wurde er bei seinen Vätern in der Davidsstadt begraben. Sein Sohn Hiskija wurde König an seiner Statt.

© Christoph Wollek