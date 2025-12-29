2. Könige 2

Schöningh’sche Bibel

Elischa, der Erbe des Elija

Die Entrückung des Elija

1 Kurze Zeit, bevor der Herr den Elija im Sturmwind in den Himmel aufnahm, verließ Elija mit Elischa Gilgal.

2 Elija bat Elischa: „Bleibe hier! Der Herr sendet mich nach Bet-El.“ Doch Elischa erwiderte: „So wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, ich verlasse dich nicht!“ So gingen sie denn nach Bet-El hinab.

3 Die Prophetenjünger, die in Bet-El lebten, kamen zu Elischa hinaus und fragten ihn: „Weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn von dir zu sich aufnehmen wird?“ Er antwortete: „Ja, ich weiß es; schweigt still!“

4 Elija bat ihn nun noch einmal: „Elischa, bleib doch hier! Der Herr sendet mich nach Jericho.“ Doch er entgegnete: „So wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, ich verlasse dich nicht!“ So kamen sie denn nach Jericho.

5 Die Prophetenjünger, die ein Jericho lebten, traten an Elischa heran und fragten ihn: „Weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn von dir zu sich aufnehmen wird?“ Er antwortete: „Ja, ich weiß es; schweigt still!“

6 Wieder bat ihn Elija: „Bleib doch hier! Der Herr hat mich an den Jordan gesandt.“ Doch er entgegnete: „So wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, ich verlasse dich nicht!“

7 So setzten denn beide miteinander ihren Weg fort. Fünfzig Prophetenjünger gingen mit, blieben aber abseits in einiger Entfernung stehen, als die beiden an den Jordan traten.

8 Elija nahm seinen Mantel, wickelte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Es zerteilte sich nach beiden Seiten, und beide gingen trockenen Fußes hinüber.

9 Als sie drüben waren, sagte Elija zu Elischa: „Bitte nur, wenn ich dir noch etwas tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde!“ Elischa antwortete: „Möchten zwei Drittel deines Geistes auf mich übergehen!“

10 Jener sagte: „Du stellst eine große Bitte. Wenn du meiner Hinwegnahme von dir beiwohnen darfst, wird sie dir erfüllt werden, sonst nicht.“

11 Während sie im Gespräch miteinander weitergingen, kam plötzlich ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen und trennte beide voneinander. Elija fuhr im Sturmwind himmelwärts.

12 Als Elischa das sah, rief er laut: „Lieber Vater, lieber Vater! Israels Wagen und seine Reiter!“ Als er ihn nicht mehr sah, faßte er seine Kleider und riß sie entzwei.

Der neue Prophet: Elischa

13 Nun hob er den Mantel, der Elija entfallen war, auf, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan.

14 Hier nahm er den Mantel, der Elija entfallen war, schlug damit auf das Wasser und rief: „Wo ist der Herr, der Gott des Elija?“ Als er nun auf das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten, und Elischa ging hinüber.

15 Als die Prophetenjünger aus Jericho dies von der gegenüberliegenden Seite aus sahen, riefen sie: „Der Geist des Elija ruht auf Elischa!“ Sie gingen ihm entgegen, warfen sich vor ihm auf die Erde nieder

16 und sagten zu ihm: „Deine Knechte hier sind fünfzig rüstige Männer. Die sollen deinen Meister suchen gehen. Vielleicht hat ihn der Geist des Herrn entführt und auf einen Berg oder in ein Tal entrückt.“ Doch er entgegnete: „Schickt sie nicht fort!“

17 Als sie aber unaufhörlich in ihn drangen, erklärte er: „Nun schickt sie nur!“ Sie sandten nun die fünfzig Männer aus. Die suchten drei Tage lang, fanden ihn aber nicht.

18 Als sie zu ihm zurückkehrten - er war noch in Jericho -, sagte er zu ihnen: „Habe ich euch nicht gesagt, ihr solltet nicht fortgehen?“

Das Wasserwunder zu Jericho

19 Die Einwohner der Stadt aber sagten zu Elischa: „Die Lage der Stadt ist zwar gut, wie du siehst, Herr; doch das Wasser ist schlecht. In der Gegend gibt es viele Fehlgeburten.“

20 Er antwortete: „Bringt mir eine neue Schale und tut Salz hinein!“ Als man sie ihm gebracht hatte,

21 ging er zur Wasserquelle hinaus, warf Salz hinein und sagte: „So spricht der Herr: Ich mache dieses Wasser gesund. Fortan soll es weder Tod noch Fehlgeburten verursachen.“

22 So ward das Wasser gesund bis auf den heutigen Tag infolge des Wortes, das Elischa gesprochen hatte.

Die Bestrafung der Spötter von Bet-El

23 Von dort ging er nach Bet-El hinauf. Während er den Weg hinanstieg, kamen kleine Kinder aus der Stadt heraus und verspotteten ihn, indem sie ihm zuriefen: „Komm herauf, Glatzkopf, komm herauf, Glatzkopf!“

24 Er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald heraus und zerrissen zweiundvierzig Kinder aus ihnen.

25 Von dort begab er sich zum Karmel und kehrte von hier nach Samaria zurück.

© Christoph Wollek