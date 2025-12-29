2. Könige 21

Schöningh’sche Bibel

Erneuter Abfall unter Manasse und Amon

Gottlosigkeit des Manasse

1 Manasse war zwölf Jahre alt, als er König wurde, und regierte 55 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hefzi-Bah.

2 Er tat, was dem Herrn mißfiel, indem er die Greuel der Völker nachahmte, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte.

3 Die Höhen, die sein Vater Hiskija zerstört hatte, baute er wieder auf, errichtete dem Baal Altäre, ließ eine Aschere herstellen, wie König Ahab von Israel getan hatte, betete das ganze Sternenheer des Himmel an und diente ihm.

4 Sogar im Tempel des Herrn, von dem der Herr verkündet hatte: „In Jerusalem will ich meinen Namen wohnen lassen“, erbaute er Altäre.

5 Dem ganzen Sternenheer des Himmel errichtete er Altäre in den beiden Vorhöfen des Tempels des Herrn.

6 Seinen eigenen Sohn ließ er durchs Feuer gehen, trieb Zauberei und Wahrsagerei und bestellte Totenbeschwörer und Zeichendeuter. So tat er vieles, was dem Herrn mißfiel, und reizte ihn so zum Zorn.

7 Auch das Bild der Aschera, das er hatte anfertigen lassen, stellte er im Tempel auf, von dem der Herr dem David und seinem Sohn Salomo verheißen hatte: „Diesen Tempel und Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels auserwählt habe, werde ich für immer zur Wohnstatt meines Namens machen.

8 Ich werde nicht mehr Israels Füße flüchtig werden lassen aus dem Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, wofern sie nur darauf bedacht sind, getreulich so zu tun, wie ich ihnen geboten, und zwar genau nach dem Gesetz, das ihnen mein Diener Mose anbefohlen hat.“ -

9 Doch sie gehorchten nicht, und Manasse verführte sie dazu, es noch ärger zu treiben als die Völker, die der Herr vor den Israeliten vertilgt hatte.

Drohung ohne Gnade

10 So verkündete der Herr durch seine Diener, die Propheten:

11 „Weil Manasse, der König von Juda, diese Greuel verübt und es noch ärger getrieben hat, als es vor ihm die Amoriter taten, und weil er auch Juda durch seinen Götzendienst verführt hat,“ -

12 spricht der Herr, der Gott Israels: „werde ich Unheil über Jerusalem und Juda kommen lassen, dass allen, die davon hören, beide Ohren gellen werden.

13 Ich werde an Jerusalem die Meßschnur von Samaria und das Senkblei des Hauses Ahabs anlegen und Jerusalem ausscheuern, wie man eine Schüssel ausscheuert und dann umstülpt.

14 Ich werde den Überrest meines Erbbesitzes verstoßen und der Gewalt ihrer Feinde überlassen. Allen ihren Feinden werden sie zu Raub und Beute werden,

15 weil sie getan, was mir mißfällt, und meinen Zorn herausgefordert haben von dem Tag an, da ihre Väter Ägypten verließen, bis auf den heutigen Tag.“ -

Grausamkeit des Manasse

16 Auch sehr viel unschuldiges Blut vergoß Manasse, so dass er Jerusalem von einem Ende bis zum anderen damit anfüllte. Außerdem verging er sich dadurch, dass er Juda verführte zu tun, was dem Herrn mißfiel.

17 Die übrige Geschichte des Manasse, all seine Taten und die Sünden, die er beging, ist aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Juda.

18 Als Manasse zu seinen Vätern entschlafen war, wurde er im Garten seines Palastes, im Garten Usas, begraben. Sein Sohn Amon wurde König an seiner Statt.

Amon

19 Als Amon König wurde, war er 22 Jahre alt. Er regierte zwei Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Meschullemet und war eine Tochter des Haruz aus Jotba.

20 Er tat, was dem Herrn mißfiel, wie sein Vater Manasse getan hatte.

21 Er wandelte ganz auf dem Weg, den sein Vater gegangen war, diente den Götzen, denen sein Vater gedient hatte, und betete sie an.

22 Er verließ den Herrn, den Gott seiner Väter, und wandelte nicht auf dem Weg des Herrn.

23 Eines Tages verschworen sich gegen Amon seine Diener und ermordeten den König in seinem Palast.

24 Die Bevölkerung aber erschlug alle, die sich gegen König Amon verschworen hatten. Seinen Sohn Joschija erhob die Bevölkerung zum König an seiner Statt.

25 Die übrige Geschichte Amons und seine Taten sind aufgezeichnet im Buch der Geschichte der Könige von Juda.

26 Man begrub ihn in seiner Begräbnisstätte im Garten Usas, und sein Sohn Joschija wurde König an seiner Statt.

