2. Könige 23

Schöningh’sche Bibel

Der neue Bundesschluß

1 Nun sandte der König Boten aus, und sie versammelten bei ihm alle Ältesten von Juda und von Jerusalem.

2 Der König ging zum Tempel des Herrn hinauf und mit ihm alle Männer von Juda und alle Bewohner Jerusalems, ebenso die Priester und Propheten, das ganze Volk, groß und klein. Dort las er ihnen den ganzen Inhalt des Bundesbuches vor, das im Tempel des Herrn aufgefunden worden war.

3 Hierauf trat der König auf seinen Standort und schloß vor dem Herrn den Bund, dass sie dem Herrn folgen und seine Gebote, seine Verordnungen und Satzungen mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele beobachten wollten, um so den Vorschriften dieses Bundes, die in diesem Buch aufgezeichnet waren, nachzukommen. Und alles Volk trat dem Bund bei.

Die Tempelreinigung

4 Der König befahl alsdann dem Hohenpriester Hilkija und den Priester des zweiten Ranges sowie den Schwellenhütern, alle Geräte, die für Baal und Aschera und das ganze Sternenheer des Himmel angefertigt worden waren, aus dem Tempel des Herrn hinauszuschaffen. Er ließ sie außerhalb Jerusalems auf den Grundstücken am Kidron verbrennen und die Asche davon nach Bet-El schaffen.

5 Auch beseitigte er die Götzenpriester, die die Könige von Juda eingesetzt hatten und die auf den Höhen in den Städten Judas und in der Umgebung Jerusalems Rauchopfer darbrachten, sowie jene, die dem Baal, der Sonne und dem Mond, den Bildern des Tierkreises und dem ganzen Heer des Himmels Rauchopfer dargebracht hatten.

6 Auch die Aschere ließ er aus dem Tempel des Herrn hinaus vor Jerusalem ins Kidrontal bringen und sie im Kidrontal verbrennen, zu Staub zerstampfen und den Staub davon in die Gräber des gemeinen Volkes werfen.

7 Auch die Wohnungen der Dirnen im Tempel des Herrn, in denen die Frauen Kleider für die Aschera webten, ließ er niederreißen.

8 Ferner ließ er alle Priester aus den Städten Judas kommen und die Höhen von Geba bis Beerscheba, wo die Priester Rauchopfer dargebracht hatten, verunreinigen. Weiter ließ er die Darstellung der Bocksdämonen zerstören, die sich vor dem Eingang zum Tor des Stadthauptmanns Josua befanden - zur linken Seite, wenn man zum Stadttor hineinkommt.

9 Doch durften die Höhenpriester den Altar des Herrn zu Jerusalem nicht besteigen, sondern nur ungesäuerte Brote inmitten ihrer Amtsbrüder essen.

10 Auch das Tofet im Ben-Hinnom-Tal erklärte er für unrein, damit niemand mehr seinen Sohn zu Ehren des Moloch durch das Feuer gehen lasse.

11 Ferner ließ er die Pferde entfernen, die die Könige von Juda zu Ehren der Sonne am Eingang zum Tempel des Herrn bei der Zelle des Kämmerers Netan-Melech am Parwar aufgestellt hatten, und verbrannte die Sonnenwagen im Feuer.

12 Die Altäre auf dem Dach des Obergemaches des Ahas, die die Könige von Juda errichtet hatten, sowie die Altäre, die Manasse in den beiden Vorhöfen des Tempels des Herrn erbaut hatte, ließ der König abbrechen, hinausbringen und den Schutt in das Kidrontal werfen.

13 Die Höhen östlich von Jerusalem, südlich vom Berg des Ärgernisses, ließ der König verunreinigen. Salomo, der König von Israel, hatte sie der Astarte, dem greulichen Götzen der Sidonier, dem Kemosch, dem greulichen Götzen der Moabiter, und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter, errichten lassen.

14 Er ließ die Steinmale zerschlagen, die Ascheren umhauen und ihren Platz mit Menschengebeinen füllen.

Joschija in Bet-El und Samaria

15 Auch den Altar in Bet-El, die Höhe, die Jerobeam, der Sohn Nebats, der Israel zur Sünde verführte, errichtet hatte, auch diesen Altar, diese Höhe ließ er niederreißen. Er ließ die Höhen niederbrennen, zu Staub zerstampfen und die Aschere verbrennen.

16 Als sich Joschija umwandte und dort die Gräber auf dem Berg sah, sandte er hin und ließ die Gebeine aus den Gräbern nehmen, auf dem Altar verbrennen und ihn so verunreinigen gemäß dem Wort des Herrn, das der Gottesmann, der diese Dinge voraussagte, verkündet hatte.

17 Als er fragte: „Was ist das für ein Grabmal, das ich dort sehe?“, antworteten ihm die Männer der Stadt: „Das ist das Grab des Gottesmannes, der von Juda gekommen ist und jene Dinge vorausgesagt hat, die du jetzt am Altar von Bet-El ausgeführt hast.“

18 Er befahl: „lasst ihn ruhen! Niemand störe seine Gebeine!“ So ließ man denn seine Gebeine unversehrt samt den Gebeinen des Propheten, der von Samaria stammte.

19 Auch alle Höhentempel in den Städten Samarias, die die Könige von Israel errichtet hatten, um den Herrn zu reizen, entfernte Joschija und verfuhr mit ihnen ganz so, wie er in Bet-El getan hatte.

20 Alle Höhenpriester aber, die sich daselbst befanden, ließ er auf den Altären schlachten und die Menschengebeine darauf verbrennen. Dann kehrte er nach Jerusalem zurück.

Feier des Paschafestes

21 Nun befahl der König dem ganzen Volk: „Feiert zu Ehren des Herrn, eures Gottes, das Paschafest, so wie es in diesem Bundesbuch geschrieben steht!“

22 Denn solch ein Paschafest war seit den Tagen der Richter, die Israel gerichtet haben, und während der ganzen Zeit der Könige von Israel und von Juda nicht mehr gefeiert worden.

23 Erst im 18ten Jahr des Königs Joschija wurde dieses Paschafest zu Ehren des Herrn in Jerusalem begangen.

Säuberung des Landes vom Götzendienst

24 Auch die Totenbeschwörer und Zeichendeuter, die Terafim und Götzen, überhaupt alle Götzenscheusale, die in Juda und Jerusalem zu sehen waren, vertilgte Joschija, um die Vorschriften des Gesetzes zu erfüllen, die in dem Buch aufgezeichnet waren, das der Priester Hilkija im Tempel des Herrn gefunden hatte.

25 Es gab vor ihm keinen König seinesgleichen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft zum Herrn zurückgekehrt wäre, ganz nach dem mosaischen Gesetz. Auch nach ihm erstand keiner seinesgleichen.

Dennoch: Gottes Zorn ohne Erbarmen

26 Dennoch ließ der Herr von seinem gewaltigen, glühenden Zorn nicht ab, in dem er gegen Juda entbrannt war wegen all der Ärgernisse, durch die Manasse ihn gereizt hatte.

27 Der Herr hatte sich vorgenommen: „Auch Juda will ich von meinem Angesicht verstoßen, wie ich Israel verstieß, und diese Stadt verwerfen, die ich erwählt hatte, Jerusalem und den Tempel, von dem ich gesagt habe, mein Name solle dort seine Wohnstatt haben.“

28 Die übrige Geschichte des Joschija und alles, was er unternahm, ist im Buch der Geschichte der Könige von Juda aufgezeichnet.

Das Ende Joschijas

29 Zu seiner Zeit zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, zum König von Assur an den Eufrat. König Joschija trat ihm entgegen. Doch jener verwundete ihn tödlich bei Megiddo, sobald er seiner ansichtig geworden war.

30 Seine Diener fuhren den Sterbenden von Megiddo fort und brachten ihn nach Jerusalem, wo sie ihn in seiner Grabstätte beisetzten. Die Bevölkerung des Landes aber nahm Joahas, den Sohn Joschijas, ließ in salben und machte ihn zum König an seines Vaters Statt.

Die letzten Könige vor der Zerstörung Jerusalems

Joahas

31 Joahas war 23 Jahre alt, als er König wurde, und regierte drei Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal und war eine Tochter Jirmejas aus Libna.

32 Er tat, was dem Herrn mißfiel, ganz wie es seine Väter getan.

33 Der Pharao Necho ließ ihn in Ribla im Land Hamat gefangensetzen, damit er nicht länger König in Jerusalem sei, und legte dem Land ein Buße von 100 Talenten Silber und einem Talent Gold auf.

34 Dann machte der Pharao Necho den Eljakim, den Sohn des Joschija, zum König an Stelle seines Vaters Joschija und änderte seinen Namen in Jojakim. Den Joahas aber nahm er mit sich. So kam dieser nach Ägypten und starb daselbst.

35 Jojakim lieferte das Silber und Gold dem Pharao ab. Er musste aber dem Land eine Steuer auferlegen, um das Geld gemäß der Forderung des Pharao abliefern zu können. So wie jeder geschätzt worden war, trieb er von der Bevölkerung des Landes das Silber und Gold ein, um es dem Pharao Necho abzuliefern.

Jojakim - Babels Untertan

36 Jojakim war 25 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 11 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Sebuda und war eine Tochter Pedajas aus Ruma.

37 Er tat, was dem Herrn mißfiel, ganz wie es seine Väter getan hatten.

