2. Könige 24

Schöningh’sche Bibel

1 Zu seiner Zeit rückte Nebukadnezzar, der König von Babel heran. Jojakim war ihm drei Jahre lang untertan. Danach fiel er wieder von ihm ab.

2 Der Herr sandte gegen ihn die Streifscharen der Chaldäer, der Aramäer, der Moabiter und der Ammoniter. Die schickte er gegen Juda, um es zugrunde zu richten gemäß der Androhung des Herrn, die er durch seine Diener, die Propheten, hatte verkünden lassen.

3 Nur auf Anordnung des Herrn brach solches über Juda herein, um es von seinem Angesicht zu verstoßen wegen der Sünden des Manasse, infolge alles dessen, was dieser getan hatte.

4 Auch das unschuldige Blut, das er vergossen, und dass er Jerusalem mit unschuldigem Blut geradezu angefüllt hatte, das wollte ihm der Herr nicht vergeben.

5 Die übrige Geschichte Jojakims und alles, was er unternahm, ist im Buch der Geschichte der Könige von Juda aufgezeichnet.

6 Als Jojakim zu seinen Vätern entschlafen war, wurde sein Sohn Jojachin König an seiner Statt.

7 Der König von Ägypten zog fortan nicht mehr aus seinem Land fort. Denn der König von Babel hatte alles erobert, was dem König von Ägypten gehörte, vom Bach Ägyptens bis zum Eufrat.

Jojachin

8 Jojachin war 18 Jahre alt, als er König wurde, und regierte drei Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehuschta und war eine Tochter Elnatans aus Jerusalem.

9 Er tat, was dem Herrn mißfiel, ganz wie sein Vater getan hatte.

Die erste Verschleppung nach Babel

10 In jener Zeit zogen die Heerführer Nebukadnezzars, des Königs von Babel, gegen Jerusalem heran, und die Stadt wurde belagert.

11 Als dann noch Nebukadnezzar, der König von Babel, gegen die Stadt heranrückte, während seine Heerführer sie belagerten,

12 begab sich Jojachin, der König von Juda, zum König von Babel hinaus, er samt seiner Mutter, seinen Hofbeamten, Obersten und Kämmerern. Der König von Babel nahm ihn im achten Jahr seiner Regierung gefangen.

13 Er ließ alle Schätze des Tempels des Herrn und die Schätze des königlichen Palastes von dort wegbringen und alle goldenen Gefäße zerschlagen, die Salomo, der König von Israel, im Tempel des Herrn auf Befehl des Herrn hatte anfertigen lassen.

14 Ganz Jerusalem führte er gefangen fort, alle Obersten und alle kriegstüchtigen Männer, 10.000 Gefangene, dazu alle Schmiede und Schlosser. Nur das arme Volk des Landes blieb noch übrig.

15 Auch Jojachin führte er gefangen nach Babel, ebenso die Mutter des Königs, die Frauen des Königs, seine Kämmerer und die Vornehmen des Landes führte er als Gefangene von Jerusalem nach Babel ab;

16 dazu alle kriegstüchtigen Männer, 7.000 an der Zahl, sowie die Schmiede und Schlosser, 1.000 Mann, alles kriegstüchtige Leute. Die brachte der König von Babel als Gefangene nach Babel.

17 Den Mattanja, den Onkel Jojachins, machte der König von Babel zum König an seiner Statt und gab ihm den Namen Zidkija.

Die Zerstörung Jerusalems und der Untergang des Reiches

Zidkija - König von Babels Gnaden

18 Zidkija war 21 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte elf Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal und war eine Tochter Jirmejas aus Libna.

19 Er tat, was dem Herrn mißfiel, ganz wie es Jojakim getan.

20 Denn infolge des Zornes des Herrn kam es mit Jerusalem und Juda so weit, dass er sie von seinem Angesicht verstieß. - Zidkija fiel vom König von Babel ab.

