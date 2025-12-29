2. Könige 25

Schöningh’sche Bibel

Belagerung Jerusalems

1 Im neunten Jahr seiner Regierung, im zehnten Monat, am zehnten Tag des Monats, rückte Nebukadnezzar, der König von Babel, mit seiner ganzen Heeresmacht gegen Jerusalem und belagerte es. Man führte ringsum einen Wall auf.

2 Die Stadt blieb belagert bis zum elften Jahr des Königs Zidkija.

Der Fluchtversuch des Königs

3 Am neunten Tag des Monats war die Hungersnot in der Stadt so drückend geworden, dass die Bevölkerung des Landes nichts mehr zu essen hatte.

4 Da wurde eine Bresche in die Stadtmauer gelegt, und alle Kriegsleute flohen des Nachts auf dem Weg durch das Tor zwischen den beiden Mauern, das am Königsgarten liegt, während die Chaldäer die Stadt umlagert hielten. Zidkija wandte sich der Jordanebene zu.

5 Doch die Truppen der Chaldäer jagten dem König nach und holten ihn in den Steppen von Jericho ein, nachdem sein ganzes Heer ihn verlassen hatte und versprengt worden war.

6 Man ergriff den König und brachte ihn zum König von Babel nach Ribla. Der fällte ihm das Urteil.

7 Die Söhne des Zidkija schlachtete man vor dessen Augen hin, den Zidkija blendete er und legte ihn in Ketten. So brachte man ihn nach Babel.

Die Zerstörung Jerusalems

8 Am siebten Tag des fünften Monats, das ist im neunzehnten Jahr des Königs Nebukadnezzar, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, der Diener des Königs von Babel, nach Jerusalem

9 und brannte den Tempel des Herrn sowie den königlichen Palast und alle Häuser Jerusalems nieder. Alle bedeutenderen Gebäude ließ er in Flammen aufgehen.

10 An der Niederlegung der Mauer Jerusalems beteiligten sich sämtliche chaldäischen Truppen, die dem Obersten der Leibwache unterstanden.

Die Wegführung in die Gefangenschaft

11 Dann führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, den Rest der Bevölkerung, der noch in der Stadt übriggeblieben war, ebenso die Überläufer, die zum König von Babel übergegangen waren, sowie den Überrest der Handwerker fort nach Babel.

12 Von den geringen Leuten im Land ließ der Oberste der Leibwache einen Teil als Winzer und Landleute zurück.

13 Die ehernen Säulen am Tempel des Herrn, die fahrbaren Gestelle und das eherne Meer im Tempel des Herrn zerschlugen die Chaldäer und nahmen das Erz davon mit nach Babel.

14 Auch die Töpfe, Schaufeln, Messer, Schalen, alle ehernen Geräte, mit denen man den Dienst verrichtete, nahmen sie fort.

15 Auch die Pfannen und Sprengschalen, die entweder ganz aus Gold oder ganz aus Silber waren, nahm der Oberste der Leibwache an sich.

16 Die beiden Säulen, das eine Meer und die fahrbaren Gestelle, die Salomo für den Tempel des Herrn hatte anfertigen lassen - das Erz all dieser Geräte war nicht zu wägen.

17 Die eine Säule war 18 Ellen hoch. Ein Knauf von Erz war oben darauf. Die Höhe des Knaufes betrug drei Ellen. Ein Geflecht mit Granatäpfeln führte rings um den Knauf, alles von Erz. Ebenso war auch die zweite Säule mit dem Flechtwerk beschaffen.

Die Hinrichtungen in Ribla

18 Der Oberste der Leibwache nahm den Hohenpriester Seraja sowie den zweiten Priester Zefanja und die drei Schwellenhüter mit sich.

19 Weiter nahm er aus der Stadt einen Kämmerer mit, der die Kriegsleute befehligt hatte, und fünf Männer aus der näheren Umgebung des Königs, die sich in der Stadt befanden, ferner den Schreiber des Heeresobersten, der die Bevölkerung des Landes zum Kriegsdienst aushob, und sechzig Mann aus der Bevölkerung des Landes, die sich in der Stadt befanden.

20 Diese also nahm Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, und führte sie nach Ribla zum König von Babel.

21 Der König von Babel aber ließ sie zu Ribla im Land Hamat hinrichten. - So führte er Juda von seinem Heimatboden weg.

Gedalja

22 Über das Volk, das Nebukadnezzar, der König von Babel, zurückließ, und das im Land Juda zurückgeblieben war, setzte er Gedalja, den Sohn Ahikams, einen Enkel Schafans.

23 Als nun die Heeresobersten samt ihren Leuten hörten, dass der König von Babel den Gedalja eingesetzt habe, begaben sie sich zu Gedalja nach Mizpa: Jischmael, der Sohn Netanjas, Johanan, der Sohn Kareachs, Seraja, der Sohn Tanhumets aus Netofa, und Jaasanja, der Sohn des Maachatiters, mit ihren Leuten.

24 Gedalja schwur ihnen und ihren Leuten und sagte zu ihnen: „Fürchtet euch nicht vor den Chaldäern; bleibt im Land und seid dem König von Babel untertan! Es wird euch dann gut gehen!“

25 Doch im siebten Monat kam Jischmael, der Sohn Netanjas, der Enkel Elischamas, aus königlichem Geschlecht, und mit ihm zehn Männer. Die schlugen Gedalja mit den Juden und Chaldäern, die bei ihm in Mizpa waren, tot.

26 Da machte sich das ganze Volk, klein und groß, mit den Heeresobersten auf und zog nach Ägypten; denn sie fürchteten sich vor den Chaldäern.

Jojachins Begnadigung - der erste Lichtblick der Hoffnung

27 Im 37ten Jahr der Wegführung Jojachins, des Königs von Juda, im zwölften Monat, am 27ten Tag des Monats, begnadigte Ewil-Merodach, der König von Babel, im Jahr seines Regierungsantritts den König Jojachin von Juda und entließ ihn aus dem Gefängnis.

28 Er redete freundlich mit ihm und wies ihm seinen Sitz an über dem Sitz der anderen Könige, die sich bei ihm in Babel befanden.

29 Er durfte seine Gefängniskleidung ablegen und ständig bei ihm speisen, solange er lebte.

30 Sein Unterhalt, der dauernd war, wurde ihm Tag für Tag, solange er lebte, von seiten des Königs zugewiesen.

