2. Könige 8

Schöningh’sche Bibel

Elischa hilft der Schunemiterin

1 Elischa hatte der Frau, deren Sohn er auferweckt hatte, geraten: „Mache dich mit deiner Familie auf, zieh fort und halte dich irgendwo in der Fremde auf! Denn der Herr hat eine Hungersnot verhängt, die sieben Jahre lang das Land heimsuchen wird.“

2 Die Frau machte sich auf und tat, wie der Gottesmann sie geheißen hatte. Sie zog mit ihrer Familie fort und hielt sich sieben Jahre lang im Philisterland auf.

3 Nach Verlauf von sieben Jahren kehrte die Frau aus dem Philisterland zurück und begab sich zum König, um ihn wegen ihres Hauses und ihrer Felder um Hilfe anzufragen.

4 Der König redete gerade mit Gehasi, dem Diener des Gottesmannes, und forderte ihn auf, ihm alle Wundertaten zu erzählen, die Elischa gewirkt hatte.

5 Als er eben dem König erzählte, wie jener den Toten auferweckt habe, erschien die Frau, deren Sohn er ins Leben zurückgerufen hatte, um den König wegen ihres Hauses und ihrer Familie um Hilfe anzurufen. Da sagte Gehasi: „Mein Herr und König, dies ist die Frau und dies ihr Sohn, den Elischa auferweckt hat.“

6 Der König erkundigte sich nun bei der Frau, und sie erzählte ihm alles. Hierauf gab ihr der König einen Beamten mit, dem er auftrug: „Sorge, dass sie alles, was ihr gehört, wiederbekommt, ebenso den ganzen Feldertrag von dem Tag an, da sie das Land verlassen hat, bis heute!“

Elischa verheißt Hasaël den Thron

7 Eines Tages kam Elischa nach Damaskus, als gerade Ben-Hadad, der König von Aram, erkrankt war. Man berichtete ihm, der Gottesmann sei dorthin gekommen.

8 Da befahl der König dem Hasaël: „Nimm Geschenke mit dir, geh dem Gottesmann entgegen und frage durch ihn den Herrn, ob ich von dieser Krankheit genesen werde!“

9 Hasaël ging ihm entgegen und nahm Geschenke mit sich, allerlei Kostbarkeiten von Damaskus, vierzig Kamellasten. Als er hinkam, trat er vor ihn und sagte: „Dein Sohn Ben-Hadad, der König von Aram, schickt mich zu dir und läßt fragen, ob er von dieser Krankheit genesen werde.“

10 Elischa antwortete ihm: „Geh, sage ihm: Du wirst nicht genesen. - Denn der Herr hat mir geoffenbart, dass er sterben muß.“

11 Dabei starrte der Gottesmann regungslos vor sich hin, geriet in arge Bestürzung und weinte.

12 Als Hasaël fragte: „Warum weint mein Herr?“, antwortete er: „Weil ich weiß, dass du den Israeliten viel Unheil zufügen wirst. Ihre festen Städte wirst du in Brand stecken, ihre Jünglinge mit dem Schwert töten, ihre Säuglinge zerschmettern und ihre Schwangeren aufschlitzen.“

13 Hasaël antwortete: „Was ist dein Diener, der Hund, dass er so große Dinge tun sollte?“ Elischa erwiderte: „Der Herr zeigte dich mir als König von Aram.“

14 Hierauf ging er von Elischa weg. Als er zu seinem Herrn kam, fragte ihn dieser: „Was hat Elischa gesagt?“ Er antwortete: „Er sagte zu mir, du würdest genesen.“

15 Am folgenden Tag aber nahm er die Bettdecke, tauchte sie in Wasser, breitete sie über sein Gesicht, so dass er starb. Und Hasaël wurde König an seiner Statt.

Joram von Juda

16 Im fünften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs von Israel, als Joschafat noch König von Juda war, wurde Joram, der Sohn Joschafats, König von Juda.

17 Er war 32 Jahre alt, als er König wurde, und regierte acht Jahre in Jerusalem.

18 Er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte. Denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau. So tat er, was dem Herrn mißfiel.

19 Doch wollte der Herr Juda nicht vernichten um seines Dieners David willen, weil er ihm verheißen hatte, er wolle ihm und seinen Söhnen allezeit eine Leuchte geben.

Edoms Abfall von Juda

20 Unter seiner Regierung fielen die Edomiter von Juda ab und setzten sich einen eigenen König ein.

21 Joram zog mit all seinen Kriegswagen nach Zaïr. Als er eines Nachts einen Angriff machte, schlug er die Edomiter, die ihn umzingelt hatten, samt den Befehlshabern der Kriegswagen, und das Heer floh nach Hause.

22 Die Edomiter aber blieben von Juda unabhängig bis auf den heutigen Tag. Damals fiel zur gleicher Zeit auch Libna ab.

23 Die übrige Geschichte Jorams und alles, was er tat, ist im Buch der Geschichte der Könige von Juda aufgezeichnet.

24 Als Joram zu seinen Vätern entschlafen war, wurde er bei seinen Vätern in der Davidsstadt begraben. An seiner Statt wurde sein Sohn Ahasja König.

Ahasja von Juda

25 Im zwölften Jahr des Königs Joram von Israel, des Sohnes Ahabs, wurde Ahasja, der Sohn des Königs Joram von Juda, König.

26 Ahasja war 22 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte ein Jahr lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Atalja und war die Enkelin des Königs Omri von Israel.

27 Er wandelte auf dem Weg des Hauses Ahabs, weil er mit dem Haus Ahabs verschwägert war.

28 Er zog mit Joram, dem Sohn Ahabs, nach Ramot-Gilead zum Kampf gegen den König Hasaël von Aram. Als die Aramäer Joram dabei verwundeten,

29 kehrte König Joram zurück, um in Jesreel Genesung zu finden von den Wunden, die ihm die Aramäer bei Ramot-Gilead beigebracht hatten, da er gegen König Hasaël von Aram Krieg führte. Ahasja, der Sohn Jorams, der König von Juda, kam, um Joram, den Sohn Ahabs, in Jesreel zu besuchen. Denn dieser lag krank danieder.

