2. Makkabäer 1

Schöningh’sche Bibel

Das zweite Buch der Makkabäer

Einleitungsbriefe

Drei Briefe

1 „Den jüdischen Brüdern in Ägypten unseren Gruß. Die jüdischen Brüder in Jerusalem und Judäa wünschen euch Frieden und Heil.

2 Möge Gott euch Segen spenden und seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob, seinen treuen Dienern, eingedenk sein!

3 Er schenke euch allen ein Herz, das ihn fürchtet und seinen Willen wohlgemut und bereitwillig erfüllt.

4 Er erschließe euch den Sinn für sein Gesetz und seine Gebote und schaffe euch Frieden!

5 Er erhöre eure Gebete, wende euch seine Huld zu und verlasse euch nicht in der Zeit der Not!

6 So beten wir allhier für euch.“

7 „Unter der Regierung des Königs Demetrius, im Jahr 169, haben wir Juden euch geschrieben, in jenen Jahren härtester Drangsal, die über uns hereinbrach, als Jason und sein Anhang vom Heiligen Land und vom Königtum abtrünnig wurden.

8 Man verbrannte die Tempelpforten und vergoß unschuldiges Blut. Wir aber beteten zum Herrn und wurden erhört. Wir konnten wieder Brand- und Speiseopfer darbringen, die Lampen anzünden und die Schaubrote auflegen.

9 So feiert denn die Tage des Laubhüttenfestes des Monats Kislew! - Geschrieben im Jahr 188. - “

10 „Die Bewohner Jerusalems und Judäas samt dem Hohen Rat und Judas entbieten Aristobul, dem Lehrer des Königs Ptolemäus aus dem Geschlecht der gesalbten Priester, sowie den Juden in Ägypten Gruß und Heil.

11 Aus großen Gefahren von Gott errettet, sagen wir ihm innigen Dank, da er so mächtig gegen den König aufgetreten ist.

12 Er war es, der die Feinde aus der Heiligen Stadt geworfen hat.

13 Denn als der Fürst mit seinem scheinbar unüberwindlichen Heer nach Persien kam, wurde er im Heiligtum der Nanäa erschlagen. Die Priester der Nanäa wandten eine List an.

14 Antiochus war nämlich unter dem Vorwand, sich mit der Göttin zu vermählen, dorthin gekommen. In Wirklichkeit aber wollte er sich nur die reichen Schätze als Mitgift aneignen.

15 Die Priester der Nanäa holten sie hervor. Als aber Antiochus mit wenigen Begleitern in den Tempelbezirk gekommen war, schlossen sie das Tempelhaus ab, sobald jener dort eingetreten war.

16 Dann öffneten sie in der Decke eine verborgene Tür, warfen Steine herab und zerschmetterten den Fürsten. Sie hieben die Leichen in Stücke und warfen die Köpfe den Draußenstehenden zu. -

17 Unser Gott sei gepriesen, der so die Gottlosen preisgegeben hat! -

18 Wir gedenken, am 25. Kislew die Tempelreinigung zu feiern. Da halten wir es für unsere Pflicht, euch dies mitzuteilen, damit auch ihr das Laubhüttenfest sowie das Feuerfest begeht, und zwar, weil Nehemia den Tempel und den Brandopferaltar wieder aufbaute und Opfer darbrachte.

19 Als nämlich unsere Väter nach Persien abgeführt wurden, nahmen die frommen Priester heimlich etwas vom Feuer des Brandopferaltares und verbargen es in einer leeren Brunnenhöhlung. Darin verwahrten sie es so, dass der Ort allen unbekannt blieb.

20 Nach Verlauf von vielen Jahren gefielt es Gott, dass Nehemia vom Perserkönig hergesandt wurde. Dieser hieß nun die Nachkommen der Priester, die das Feuer verborgen hatten, danach zu forschen.

21 Aber sie berichteten uns, kein Feuer, sondern nur schlammiges Wasser gefunden zu haben. Darauf ließ er sie davon schöpfen und bringen. Als nun alles zum Opfer bereit war, hieß Nehemia die Priester das Holz und was darauf lag, mit dem Wasser zu begießen.

22 Dies geschah. Und als nach einiger Zeit die Sonne, die bis dahin von Wolken verdeckt war, hell schien, loderten gewaltige Flammen auf, so dass alle staunten.

23 Während sich das Opfer verzehrte, verrichteten die Priester ein Gebet. Jonatan stimmte an. Die Priester und alle übrigen beteten gleich Nehemia mit.

24 Das Gebet lautete: >Herr, Herr und Gott, du Schöpfer des Weltalls, du Furchtbarer, Gewaltiger, Gerechter und barmherziger, alleiniger König, Gütiger,

25 einziger Lebensspender, allein Gerechter, Allherrscher, Ewiger, der du Israel aus aller Not befreist und unsere Väter auserwählt und geheiligt hast:

26 Nimm diese Opfer an für dein ganzes Volk! Schütze und heilige dein Erbteil!

27 Führe uns wieder zusammen aus der Zerstreuung! Befreie die in heidnischer Knechtschaft Schmachtenden! Laß die Heiden erkennen: du bist unser Gott!

28 Strafe, die uns unterdrücken und in ihrem Übermut verhöhnen!

29 Pflanze dein Volk wieder an deinen heiligen Ort, wie Mose verheißen hat!<

30 Dazu sangen die Priester Loblieder.

31 Als das Opfer gänzlich verbrannt war, ließ Nehemia das übrige Wasser über große Steine gießen.

32 Als das geschehen war, entzündete sich eine Flamme, die aber durch das vom Altar wiederaufleuchtende Feuer verzehrt wurde.

33 Dies wurde bekannt, und man berichtete auch dem Perserkönig, dass an dem Ort, wo die weggeführten Priester das Feuer verborgen hatten, nunmehr Wasser zum Vorschein gekommen sei, mit dem die Leute des Nehemia die Opfer geweiht hätten.

34 Nachdem der König die Sache geprüft hatte, ließ er die Stelle einfrieden und als heilig erklären.

35 Er gab denen, die sein Wohlwollen hatten, reichliche Geschenke und nahm auch solche entgegen.

36 Die Leute des Nehemia nannten das Wasser >Neftar<, das heißt >Reinigung<. Bei den meisten aber heißt es >Neftai<.

© Christoph Wollek