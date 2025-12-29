Schöningh’sche Bibel

Das Buch Exodus

Die Bedrückung Israels in Ägypten

Das Wachstum Israels

1 Dies sind die Namen der Söhne Israels, die alle mit ihren Familien zusammen mit Jakob nach Ägypten gekommen waren:

4 Dan, Naftali Gad und Ascher.

5 Die Zahl der Nachkommen Jakobs belief sich auf siebzig; Josef aber weilte schon vorher in Ägypten.

6 Nach dem Tod Josefs und all seiner Brüder sowie jenes ganzen Geschlechtes

7 vermehrten sich die Israeliten sehr und wurden überaus zahlreich und stark, so dass das ganze Land von ihnen dicht bevölkert wurde.

Auflegung von Fronarbeiten

8 Nun kam ein neuer König in Ägypten zur Herrschaft, der von Josef nicht wußte.

9 Der sagte zu seinem Volk: „Seht, das Volk der Israeliten ist zahlreicher und stärker als wir.

10 Wohlan, wir wollen gegen es klug zu Werke gehen, damit es nicht noch weiter wächst und im Falle eines Krieges zu unseren Feinden übergeht, gegen uns kämpft und aus dem Land wegzieht.“

11 Sie bestellten darum Fronvögte über dasselbe, um es mit Fronarbeiten zu bedrücken: es musste für den Pharao die Vorratsstädte Pitom und Ramses bauen.

12 Aber je mehr sie es bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, so dass ein Grauen vor den Israeliten sie erfaßte.

13 Deshalb nötigten die Ägypter die Israeliten mit Gewalt zur Arbeit.

14 Sie erschwerten ihnen das Leben durch harte Fron bei Lehm und Ziegeln und allerlei Feldarbeit. Zu all diesen Arbeiten zwang man sie.

Die Tötung der neugeborenen Knaben

15 Den hebräischen Hebammen aber, von denen eine Schifra, die andere Pua hieß, gab der König von Ägypten folgenden Befehl:

16 „Wenn ihr den Hebräerinnen Geburtshilfe leistet, so achtet auf das Geschlecht: Ist es ein Knabe, so tötet ihn! Ist es ein Mädchen, so mag es am Leben bleiben!“

17 Doch die Hebammen waren gottesfürchtig und führten den Auftrag des Königs von Ägypten nicht aus, sondern ließen die Knaben am Leben.

18 Deshalb ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie: „Warum handelt ihr so und lasst die Knaben am Leben?“

19 Die Hebammen antworteten dem Pharao: „Ja, die Hebräerinnen sind eben nicht wie die ägyptischen Frauen, sondern wissen sich selbst zu helfen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren.“

20 Dafür ließ Gott es den Hebammen gut ergehen. So vermehrte sich denn das Volk und wurde sehr zahlreich.

21 Den Hebammen schenkte Gott wegen ihrer Gottesfurcht eine große Nachkommenschaft.

22 Der Pharao aber befahl seinem ganzen Volk: „Werft die neugeborenen Knaben alle in den Nil, die Mädchen aber lasst alle am Leben!“

