Schöningh’sche Bibel

Die letzte Plage und die Entlassung des Volkes

Ankündigung des Todes der Erstgeburt

1 Der Herr sagte zu Mose: „Noch eine einzige Plage will ich über den Pharao und die Ägypter kommen lassen. Dann wird er euch von hier wegziehen lassen, ja, er wird euch nicht nur bedingungslos ziehen lassen, sondern euch gewaltsam von hier forttreiben.

2 Lege es dem Volk eindringlich ans Herz, sie sollen - Männer wie Frauen - von ihren Nachbarn und Nachbarinnen Silber- und Goldsachen erbitten!“

3 Der Herr hatte nämlich die Ägypter gegen das Volk günstig gestimmt. Auch galt Mose in Ägypten bei den Dienern des Pharao und beim Volk als großer Mann.

4 Mose sagte: „So spricht der Herr: Um Mitternacht werde ich durch Ägypten gehen.

5 Dann soll jeder Erstgeborene in Ägypten sterben, von des Pharao Erstgeborenen an, der auf dem Thron sitzen sollte, bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle, auch jeder Erstlingswurf vom Vieh.

6 Dann wird ein großes Wehgeschrei in ganz Ägypten sich erheben, wie es noch nie war noch je wieder sein wird.

7 Doch keinem Israeliten soll auch nur ein Haar gekrümmt werden, weder den Menschen noch dem Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied zwischen Ägyptern und Israeliten macht.

8 Dann werden all diese deine Diener zu mir kommen, sich vor mir niederwerfen und bitten: Zieh weg mit dem ganzen Volk, das dir untersteht! Alsdann werde ich wegziehen.“ Hierauf ging er in großem Zorn vom Pharao weg.

9 Der Herr aber sagte zu Mose: „Der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meiner Wundertaten in Ägypten viele werden.“

10 Mose und Aaron wirkten alle diese Wunder vor dem Pharao. Doch der Herr verstockte das Herz des Pharao, und so ließ er die Israeliten nicht aus seinem Land ziehen.

© Christoph Wollek