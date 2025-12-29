Schöningh’sche Bibel

Das Wasser aus dem Felsen

1 Hierauf zog die ganze israelitische Gemeinde auf Befehl des Herrn aus der Wüste Sin von Lagerplatz zu Lagerplatz weiter. Schließlich lagerten sie sich in Refidim. Da es dort für das Volk kein Trinkwasser gab,

2 haderte das Volk mit Mose und rief: „Gebt uns Wasser zum Trinken!“ Doch Mose entgegnete ihnen: „Was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn?“

3 Aber das Volk, das dort nach Wasser lechzte, murrte weiter gegen Mose und sagte: „Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Etwa um uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst umkommen zu lassen?“

4 Mose rief nun flehentlich zum Herrn: „Was soll ich mit diesem Volk machen? Nur wenig fehlt, so steinigt es mich.“

5 Der Herr antwortete Mose: „Geh dem Volk voran! Hole einige von den Ältesten der Israeliten mit dir! Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du in den Nil geschlagen hast, und geh!

6 Ich werde mich dort vor dich auf den Felsen am Horeb stellen. Schlage dann an den Felsen, und es wird Wasser aus ihm hervorfließen, und das Volk kann trinken.“ Mose tat so vor den Augen der Ältesten Israels.

7 Den Ort nannte er Massa (Prüfung, Versuchung) und Meriba (Streit) , weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht hatten, indem sie sagten: „Ist denn der Herr in unserer Mitte oder nicht?“

Israels Sieg über die Amalekiter

8 Darauf rückten die Amalekiter heran, um mit den Israeliten bei Refidim zu kämpfen.

9 Mose befahl dem Josua: „Wähle für uns Männer aus und nimm morgen den Kampf mit den Amalekitern auf! Ich will mich mit dem Gottesstab in der Hand auf die Spitze des Hügels stellen.“

10 Josua tat, wie Mose ihm befohlen hatte, und kämpfte mit den Amalekitern. Mose, Aaron und Hur aber stiegen auf den Gipfel des Hügels.

11 Solange Mose seinen Arm hochhielt, siegten die Israeliten. Wenn er aber seinen Arm sinken ließ, siegten die Amalekiter.

12 Schließlich wurden die Arme des Mose zu schwer. Sie nahmen daher einen Stein und legten ihm diesen unter. Er setzte sich darauf, und Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So hielten seine Arme bis Sonnenuntergang in der gleichen Lage aus,

13 und Josua besiegte die Amalekiter und ihr Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes.

14 Hierauf befahl der Herr dem Mose: „Schreibe dies zur Erinnerung in das Buch und verkünde Josua, dass ich das Andenken an die Amalekiter unter dem Himmel völlig austilgen werde!“

15 Mose baute dann einen Altar und nannte ihn „Der Herr ist mein Banner“.

16 Er sagte: „Die Hand an das Banner des Herrn! Krieg führt der Herr mit Amalek von Geschlecht zu Geschlecht.“

