Schöningh’sche Bibel

Die Zehn Gebote

1 Hierauf gab ihm Gott alle folgenden Gebote:

2 „Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, dem Haus der Knechtschaft, weggeführt hat.

3 Du sollst neben mir keine anderen Götter haben!

4 Du sollst dir kein Schnitzbild machen, kein Bild von dem, was oben im Himmel oder unten auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist!

5 Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und sie nicht anbeten! Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter an den Kindern, den Enkeln und den Urenkeln derer straft, die mich hassen,

6 Barmherzigkeit hingegen bis ins tausendste Glied denen erweist, die mich lieben und meine Gebote halten.

7 Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen! Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen mißachtet.

8 Achte darauf, den Sabbat zu heiligen!

9 Sechs Tage magst du arbeiten und alle deine Geschäfte verrichten!

10 Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag zu Ehren des Herrn, deines Gottes. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Knecht noch deine Magd noch dein Vieh noch der Fremdling, der bei dir innerhalb deiner Tore weilt!

11 Denn in sechs Tagen schuf der Herr Himmel und Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, aber am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und geheiligt.

12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird!

13 Du sollst nicht töten!

14 Du sollst nicht ehebrechen!

15 Du sollst nicht stehlen!

16 Du sollst gegen deinen Nächsten kein falsches Zeugnis ablegen!

17 Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus! Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, seine Magd, seinen Ochsen, seinen Esel, noch irgend etwas, was deinem Nächsten gehört!“

Das Mittleramt des Mose

18 Als das ganze Volk die Donnerschläge, die Blitze, den Posaunenschall und den rauchenden Berg wahrnahm, fürchtete sich das Volk und zitterte und blieb in der Ferne stehen.

19 Sie sagten zu Mose: „Rede du mit uns, so wollen wir hören! Gott aber möge nicht mit uns sprechen! Sonst sind wir des Todes!“

20 Mose antwortete dem Volk: „Habt keine Furcht! Denn Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen und die Furcht vor ihm in euch wach zu halten, damit ihr nicht sündigt.“

21 Während das Volk nun in der Ferne stehenblieb, trat Mose an das dunkle Gewölk heran, in dem Gott war.

Das Buch des Bundes

Vorläufige Ordnung der Gottesverehrung

22 Nun sprach der Herr zu Mose: „Gebiete den Israeliten folgendes: Ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Macht euch neben mir keine silbernen Götzen!

23 Fertigt euch keine goldenen Götzen an!

24 Baue mir einen Altar von Erde und bringe auf ihm deine Brandopfer und Friedopfer, deine Schafe und deine Rinder dar! An der Stätte, die ich jeweils zur Verehrung meines Namens bestimmen werde, will ich zu dir kommen und dich segnen.

25 Wenn du mir aber einen Altar aus Steinen errichten willst, so darfst du ihn nicht aus behauenen Steinen bauen. Denn wenn du sie mit deinem Meißel bearbeitest, entweihst du sie.

26 Steige zu meinem Altar nicht auf Stufen empor, damit deine Blöße vor ihm nicht enthüllt wird!

