Schöningh’sche Bibel

Die Bundesschließung

Israels Bekenntnis zum Gottesbund

1 Hierauf gebot er dem Mose: „Steige zum Herrn hinauf mit Aaron, Nadab, Abihu und siebzig israelitischen Ältesten! Doch bringt von fern eure Verehrung dar!

2 Nur Mose soll zum Herrn herantreten. Jene dürfen nicht näher hinzutreten. Das Volk aber steige nicht mit ihm hinauf!“

3 Mose kam und verkündete dem Volk alle Gebote des Herrn und alle Rechtssatzungen. Das ganze Volk antwortete einstimmig: „Alle Gebote, die der Herr gegeben hat, wollen wir befolgen!“

Das Bundesopfer und das Bundesbuch

4 Mose zeichnete nun alle Gebote des Herrn auf. Früh am anderen Morgen errichtete er einen Altar am Fuß des Berges und zwölf Denksteine nach der Zahl der zwölf Stämme Israels.

5 Junge israelitische Männer beauftragte er, dem Herrn Brandopfer darzubringen und junge Rinder zum Friedopfer zu schlachten.

6 Mose nahm die Hälfte des Blutes und goß es in Opferschalen. Die andere Hälfte des Blutes sprengte er an den Altar.

7 Dann griff er zum Bundesbuch und las es dem Volk laut vor, worauf dieses gelobte: „Alles, was der Herr geboten hat, wollen wir willig tun und erfüllen!“

8 Mose nahm nun das Blut, besprengte damit das Volk und sagte: „Dies ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat auf Grund all dieser Gebote.“

9 Hierauf stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und siebzig israelitische Älteste auf den Berg.

10 Dort schauten sie den Gott Israels und unter seinen Füßen ein Gebilde, das Saphirplatten glich und einen hellen Glanz ausstrahlte wie der Himmel.

11 Er streckte aber seine Hand nicht gegen die Auserwählten der Israeliten aus. Sie durften vielmehr Gott schauen, und sie aßen und tranken.

Die Tafeln des Gesetzes

12 Da gebot der Herr dem Mose: „Steige herauf zu mir auf den Berg und bleibe dort! Ich will dir Steintafeln mit dem Gesetz und den Geboten geben, die ich aufgeschrieben habe, damit man sie darin unterweise.“

13 Mose machte sich mit seinem Diener Josua auf. Bevor Mose auf den Berg Gottes stieg,

14 befahl er den Ältesten: „Wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkommen! Ihr habt Aaron und Hur bei euch. Wer eine Streitsache hat, wende sich an sie!“

15 Während Mose den Berg erstieg, verhüllte die Wolke den Berg,

16 und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Berg Sinai nieder. Sechs Tage lang verhüllte ihn die Wolke. Am siebten Tag rief er Mose aus der Wolke heraus an.

17 Den Augen der Israeliten bot sich die Herrlichkeit des Herrn dar wie ein verzehrendes Feuer auf der Spitze des Berges.

18 Mose begab sich mitten in die Wolke hinein, als er den Berg vollends erstiegen hatte. Vierzig Tage und vierzig Nächte blieb Mose auf dem Berg.

