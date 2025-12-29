Schöningh’sche Bibel

Die Zeremonialgesetzgebung

Die Beisteuer für das Heiligtum

1 Der Herr gebot Mose:

2 „Befiehl den Israeliten, dass sie ein Abgabe für mich erheben! Zieht für mich die Beisteuer ein von jedem, der sie freiwillig geben will!

3 Die Abgabe, die ihr von ihnen erheben sollt, bestehe in folgendem: in Gold, Silber und Kupfer,

4 in blauem und rotem Purpur, Karmesin, Byssus, Ziegenhaaren,

5 in rotgefärbten Widderfellen, Seekuhhäuten und Akazienholz,

6 in Öl für den Leuchter, in Gewürzen für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk,

7 in Onyxsteinen und anderen Edelsteinen zum Besatz für das Schulterkleid und für das Brustschild.

8 Errichtet mir ein Heiligtum, damit ich in ihrer Mitte wohnen kann!

9 Baut dies genau nach dem Abbild, das ich dir von der heiligen Wohnung und von allen ihren Geräten zeigen werde!

Die Geräte für das Heiligtum

Die heilige Lade

10 Fertigt eine Lade aus Akazienholz an, zweieinhalb Ellen lang, anderthalb Ellen breit und anderthalb Ellen hoch!

11 Überziehe sie innen und außen mit reinem Gold und oben führe einen goldenen Kranz rings um sie herum!

12 Gieße dazu vier goldene Ringe und mache sie an den vier Füßen fest, zwei Ringe an der einen Seite und zwei Ringe an der anderen Seite!

13 Fertige Stangen aus Akazienholz an und überziehe sie mit Gold!

14 Stecke die Stangen in die Ringe an den Seiten der Lade, damit man an ihnen die Lade tragen kann.

15 Die Stangen sollen in den Ringen der Lade bleiben und nie herausgezogen werden.

16 In die Lade lege das Gesetz, das ich dir geben werde!

17 Stelle dann die Sühnestätte her aus reinem Gold, zweieinhalb Ellen lang und anderthalb Ellen breit!

18 Dazu mache zwei goldene Kerubfiguren! Fertige sie in getriebener Arbeit so an, dass sie mit den beiden Enden der Sühnestätte ein Stück bilden!

19 Den einen Kerub mache so, dass er mit dem einen Ende ein Stück bildet, den anderen Kerub so, dass er mit dem anderen Ende ein Stück bildet! Bringe also die beiden Kerubfiguren auf den beiden Enden so an, dass sie mit der Sühnestätte ein Stück bilden!

20 Die Kerubfiguren sollen ihre Flügel nach oben hin ausgebreitet halten und so zugleich mit ihren Flügeln die Sühnestätte überdecken. Ihre Gesichter sollen einander zugekehrt sein. Zugleich sollen sich die Gesichter der Kerubim auf die Sühnestätte richten.

21 Lege die Sühnestätte oben auf die Lade, und in die Lade lege das Gesetz, das ich dir geben werde!

22 Dort will ich mit dir zusammenkommen, und von der Sühnestätte aus inmitten der beiden Kerubim, die auf der Gesetzeslade sind, will ich dir alles mitteilen, was ich dir an die Israeliten aufzutragen habe.

Der Schaubrotetisch

23 Fertige auch einen Tisch aus Akazienholz an, zwei Ellen lang, eine Elle breit und anderthalb Ellen hoch!

24 Überziehe ihn mit reinem Gold und bringe an ihm ringsum einen goldenen Kranz an!

25 Führe auch eine handbreitgroße Leiste rings um ihn herum, und an dieser Leiste bringe ringsum einen goldenen Kranz an!

26 Gieße dafür vier goldene Ringe und befestige die Ringe an den vier Seiten, und zwar an seinen vier Füßen!

27 Dicht an der Leiste sollen sich die Ringe befinden zur Aufnahme der Stangen, damit man den Tisch tragen kann.

28 Die Stangen verfertige aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold! Mit ihnen soll der Tisch getragen werden.

29 Stelle dann die zu ihm gehörigen Schüsseln, Schalen, Krüge und Becher zur Darbringung des Trankopfers her! Mache sie aus reinem Gold!

30 Auf dem Tisch sollst du beständig Schaubrote vor mir aufliegen haben.

Der Leuchter

31 Stelle auch einen Leuchter aus reinem Gold her! Der Leuchter, sein Fuß und sein Schaft muß in getriebener Arbeit angefertigt werden. Seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein.

32 Sechs Röhren sollen von beiden Seiten ausgehen, drei Leuchterröhren auf der einen Seite und drei Leuchterröhren auf der anderen.

33 An jeder Röhre sollen drei mandelförmige Kelche - Knauf und Blüte - sein. So soll es an allen sechs Röhren sein, die vom Leuchter ausgehen.

34 Am Leuchterschaft selbst sollen sich vier mandelförmige Kelche befinden - Knauf und Blüte -,

35 und zwar soll sich immer ein Knauf unter jedem Paar der von ihm ausgehenden Röhren befinden, dann wieder ein Knauf unter zwei Röhren und dann abermals ein Knauf unter zwei Röhren, also unter den sechs Röhren, die von ihm ausgehen.

36 Ihre Knäufe und Röhren sollen aus einem Stück mit ihm sein. Alles sei getriebene Arbeit aus einem Stück von reinem Gold.

37 Fertige dazu sieben Lampen an! Man setze diese Lampen so darauf, dass sie auf den Platz um den Leuchter ihr Licht werfen.

38 Auch die zugehörigen Lichtscheren und Pfannen sollen aus reinem Gold sein.

39 Ein Talent reines Gold soll man, all diese Geräte miteingerechnet, dafür verwenden.

40 Sieh zu, dass du die Ausführung genau nach dem Abbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist.

© Christoph Wollek