Schöningh’sche Bibel

Das heilige Zelt

Die vier Zeltdecken

1 Stelle die heilige Wohnung aus zehn Zelttüchern her! Diese müssen aus gezwirntem Byssus, blauem und rotem Purpur und Karmesin mit Kerubim, wie sie der Kunstwirker macht, angefertigt sein.

2 Die Länge eines jeden Zelttuches soll 28 Ellen und die Breite jedes Zelttuches vier Ellen betragen. Alle Zelttücher sollen das gleiche Maß haben.

3 Je fünf Zelttücher sollen miteinander verbunden sein.

4 Dazu mache Schleifen aus blauem Purpur am Saum des letzten Zelttuches des einen zusammengesetzten Stückes, desgleichen am Saum des letzten Zelttuches des anderen zusammengesetzten Stückes!

5 Fünfzig Schleifen mache an dem einen Zelttuch fest und fünfzig am Saum des Zelttuches, das zum anderen zusammengesetzten Stück gehört, so dass die Schleifen einander gegenüberstehen!

6 Dazu fertige fünfzig goldene Haken an, und verbinde die Zelttücher durch die Haken miteinander, so dass die Wohnung ein Ganzes bildet!

7 Alsdann stelle Zelttücher aus Ziegenhaar zu einem Zeltdach über der heiligen Wohnung her! Verwende dazu elf Zelttücher!

8 Die Länge eines jeden Zelttuches betrage 30 Ellen und die Breite vier Ellen. Die elf Zelttücher sollen das gleich Maß besitzen.

9 Füge fünf Zelttücher für sich zu einem Stück zusammen und ebenso die sechs anderen Zelttücher für sich! Das sechste Zelttuch an der Vorderseite des Zeltes lege doppelt!

10 Am Saum des letzten Zelttuches des einen zusammengesetzten Stückes bringe 50 Schleifen an und ebenso 50 am Saum des letzten Zelttuches des anderen zusammengesetzten Stückes!

11 Mache dann 50 kupferne Haken, stecke diese Haken in die Schleifen und füge so das Zeltdach zu einem Ganzen zusammen!

12 Vom überschüssigen Überhang der Zelttücher soll die Hälfte des überschüssigen Zelttuches an der Rückseite der heiligen Wohnung herabhängen,

13 und von dem, was an der Länge der Zelttücher überschüssig ist, soll je eine Elle auf den Seiten der heiligen Wohnung herabhängen, um sie zu bedecken.

14 Fertige dazu für die Zeltdecke eine Überdecke aus rotgegerbten Widderfellen und darüber eine Decke aus Seekuhhäuten an!

Der Aufbau der Wohnung

15 Mache für die Wohnung aufstellbare Bretter aus Akazienholz!

16 Zehn Ellen soll die Länge und anderthalb Ellen die Breite jedes Brettes betragen.

17 Jedes Brett soll mit zwei Zapfen versehen sein, die miteinander verbunden sind. So sollst du alle Bretter der Wohnung herstellen.

18 Richte die Bretter für die Wohnung her: 20 Bretter für die Mittagseite, die Südseite!

19 Bringe unter den 20 Brettern 40 silberne Fußgestelle an, zwei Fußgestelle unter einem Brett für seine beiden Zapfen!

20 Ebenso für die andere Seite der Wohnung, für die Nordseite, 20 Bretter

21 und 40 silberne Fußgestelle, zwei Fußgestelle unter jedem Brett.

22 Für die Hinterseite der Wohnung, die Westseite, mache sechs Bretter!

23 Stelle außerdem noch zwei Bretter für die Ecken der Wohnung an der Rückseite her!

24 Sie sollen unten zweischenkelig und ebenso oben zweischenkelig sein bis zum ersten Ring. So sollen beide beschaffen sein. Sie sollen die beiden Ecken bilden.

25 Somit sollen es acht Bretter sein mit ihren silbernen Fußgestellen, im ganzen 16 Fußgestelle, je zwei Fußgestelle unter jedem Brett.

26 Ferner sollst du Riegel aus Akazienholz anfertigen, fünf für die Bretter auf der einen Seite der Wohnung,

27 fünf Riegel für die Bretter auf der anderen Seite der Wohnung und fünf Riegel für die Bretter an der Hinterseite der Wohnung nach Westen.

28 Der mittlere Riegel soll in der Mitte der Bretter von einem Ende zum anderen durchlaufen.

29 Überziehe die Bretter mit Gold! Die Ringe, die zum Einschieben der Riegel dienen, stelle aus Gold her! Auch die Riegel überziehe mit Gold!

30 Dann richte die Wohnung in der Weise auf, wie es dir auf dem Berg gezeigt worden ist!

Das Innere

31 Fertige sodann den einen Vorhang aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus an! In Kunstwirkerarbeit mit Kerubfiguren sollst du ihn herstellen.

32 Befestige ihn an vier Säulen aus Akazienholz, die mit Gold überzogen und deren Haken von Gold sind und die auf vier silbernen Fußgestellen stehen!

33 Hänge den Vorhang unter den Haken auf und bringe hinter diesen Vorhang die Lade des Gesetzes! Der Vorhang diene euch als Scheidewand zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten.

34 Lege danach die Sühnestätte auf die Lade des Gesetzes im Allerheiligsten!

35 Den Tisch stelle außerhalb des Vorhangs auf, dazu auf der Südseite der Wohnung den Leuchter dem Tisch gegenüber, während du dem Tisch auf der Nordseite seinen Platz gibst!

36 Verfertige auch für den Eingang des Zeltes einen Vorhang aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus in Buntwirkerarbeit!

37 Für diesen Vorhang errichte fünf Säulen aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold! Ihre Haken sollen von Gold sein. Gieße dafür fünf kupferne Fußgestelle!

© Christoph Wollek