Schöningh’sche Bibel

Der Vorhof

Der Brandopferaltar

1 Hierauf errichte den Altar aus Akazienholz, fünf Ellen lang und fünf Ellen breit! Der Altar soll viereckig sein, seine Höhe drei Ellen betragen.

2 Bringe an den vier Ecken die zugehörigen Hörner an! Die Hörner sollen ein Ganzes mit ihm bilden. Überziehe ihn sodann mit Kupfer!

3 Auch die zugehörigen Töpfe zur Entfernung der Fettasche, die zugehörigen Schaufeln, Schalen, Gabeln und Pfannen, alle zugehörigen Geräte mache aus Kupfer!

4 Dann verfertige für ihn ein netzartiges Gitterwerk aus Kupfer und bringe am Netzwerk vier kupferne Ringe an seinen vier Ecken an!

5 Befestige es unter der Umgangsstufe des Altars von unten her, so dass das Netzwerk bis zur halben Höhe des Altars reicht!

6 Mache für den Altar Stangen aus Akazienholz und überziehe sie mit Kupfer!

7 Diese Stangen sollen in die Ringe gesteckt werden, so dass die Stangen sich zu beiden Seiten des Altars befinden, wenn man ihn trägt.

8 Stelle ihn aus Brettern so her, dass er hohl ist! Wie man es dir auf dem Berg gezeigt hat, sollen sie die Ausführung machen.

Der Vorhof

9 Den Vorhof der Wohnung stelle auf folgende Weise her: Fertige die Vorhofumhänge auf dessen Südseite aus gezwirntem Byssus an, 100 Ellen lang für diese Seite!

10 Dazu 20 Säulen nebst ihren 20 kupfernen Fußgestellen. Die Haken der Säulen und ihre Ringe seien aus Silber.

11 Ebenso fertige für die nördliche Längsseite Umhänge von 100 Ellen Länge, dazu 20 Säulen nebst ihren 20 kupfernen Fußgestellen! Die Haken der Säulen und ihre Ringe sollen aus Silber sein.

12 Die westliche Breitseite des Vorhofs soll Umhänge von 50 Ellen haben; dazu zehn Säulen nebst ihren zehn Fußgestellen.

13 Die östliche Breitseite des Vorhofs soll 50 Ellen betragen,

14 und zwar sollen auf die eine Seite 15 Ellen Umhänge kommen, dazu drei Säulen nebst ihren drei Fußgestellen,

15 für die andere Seite ebenfalls 15 Ellen Umhänge, dazu drei Säulen nebst ihren drei Fußgestellen.

16 Das Tor des Vorhofs soll einen Vorhang haben von 20 Ellen Breite aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus in Buntwirkerarbeit, dazu vier Säulen nebst ihren vier Fußgestellen.

17 Alle Säulen des Vorhofs sollen ringsum mit silbernen Ringen versehen sein. Auch ihre Haken seien aus Silber, ihre Fußgestelle aus Kupfer.

18 Die Länge des Vorhofs soll 100 Ellen, seine Breite 50 Ellen und die Höhe fünf Ellen betragen. Die Vorhänge seien von gezwirntem Byssus und die Fußgestelle aus Kupfer.

19 Alle Geräte der Wohnung, die zu ihrer gesamten Bedienung gebraucht werden, und alle ihre Pflöcke, sowie alle Pflöcke des Vorhofs sollen aus Kupfer sein.

Das Öl für den goldenen Leuchter

20 Gebiete den Israeliten, dir reines Öl aus gestoßenen Oliven für den Leuchter zu bringen, damit man fortwährend die Lampen in Brand halten kann.

21 Im Offenbarungszelt außerhalb des Vorhangs, der sich vor der Lade mit dem Gesetz befindet, soll Aaron mit seinen Söhnen ihn herrichten, damit er vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn brennt. Dieses Gesetz soll ewige Geltung für die Israeliten haben von Geschlecht zu Geschlecht.

