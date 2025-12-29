Schöningh’sche Bibel

Die Kleidung der Priester

Die Kleidung Aarons und seiner Söhne

1 Laß aus der Mitte der Israeliten deinen Bruder Aaron mit seinen Söhnen zu dir herantreten, damit er mir als Priester diene: Aaron und Aarons Söhne Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar.

2 Laß für deinen Bruder Aaron heilige Kleider anfertigen, ihm zur Ehre und zum Schmuck!

3 Rede mit allen Kunstverständigen, die ich mit künstlerischem Geist erfüllt habe, dass sie die Kleider Aarons anfertigen, damit man ihn weihen kann und er mir als Priester diene.

4 Folgendes sind die Kleider, die sie anfertigen sollen: Brustschild, Schulterkleid, Obergewand, Leibrock aus gewirktem Stoff, Kopfbund und Gürtel. Sie sollen also deinen Bruder Aaron samt seinen Söhnen heilige Kleider anfertigen, damit er mir als Priester diene,

5 und dazu Gold, blauen und roten Purpur, Karmesin und Byssus nehmen.

Das Schulterkleid

6 Das Schulterkleid sollen sie aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus in Kunstwirkerarbeit anfertigen.

7 Es soll zwei zusammenfügbare Schulterstücke haben. An seinen beiden Enden soll man es zusammenbinden.

8 Die Binde, die sich daran zum Anlegen befindet, soll von gleicher Arbeit und aus einem Stück mit ihm sein, aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus.

9 Nimm dann zwei Onyxsteine und schneide darauf die Namen der Söhne Israels ein:

10 Sechs Namen auf den einen Stein und die übrigen sechs Namen auf den zweiten Stein, nach der Geburtsfolge.

11 In Steinschneidearbeit und Siegelstecherkunst sollst du in die beiden Steine die Namen der Söhne Israels einschneiden. Fasse sie in goldenem Flechtwerk ein

12 und setze dann die beiden Steine auf die Schulterstücke des Schulterkleides als Steine des Gedenkens an die Israeliten! Aaron trage vor dem Herrn ihre Namen auf seinen Schultern zur Erinnerung!

13 Dann stelle Goldgeflecht her

14 und zwei Kettchen aus reinem Gold! Gib ihnen die Form von gedrehten Schnüren und befestige diese aus Schnüren gefertigten Kettchen an den Geflechten!

Das Brustschild

15 Dann mache das Brustschild der Gottesentscheidungen in Kunstwirkerarbeit! Stelle es wie das Schulterkleid aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus her!

16 Viereckig soll es sein, doppelt gelegt, eine Spanne lang und breit.

17 Lege einen Besatz von Edelsteinen in vier Reihen herum! Die erste Reihe enthalte einen Karneol, einen Topas und einen Smaragd;

18 die zweite Reihe einen Rubin, einen Saphir und einen Diamant;

19 die dritte Reihe einen Hyazinth, einen Achat und einen Amethyst;

20 die vierte Reihe einen Chrysolith, einen Onyxstein und einen Jaspis. Man setze sie, in Goldgeflecht gefaßt ein.

21 Entsprechend den Namen der Söhne Israels betrage die Zahl der Steine zwölf. In Übereinstimmung mit deren Namen soll in Siegelstecherkunst der Name eines jeden der zwölf Stämme eingeschnitten sein.

22 Befestige dann an dem Brustschild die schnurförmig gedrehten Kettchen aus reinem Gold.

23 Bringe darum an dem Brustschild zwei goldene Ringe an und befestige die beiden Ringe an den zwei Enden des Brustschildes!

24 Hierauf befestige die zwei goldenen Schnüre in den beiden Ringen, die sich an den Enden des Brustschildes befinden.

25 Die beiden anderen Enden der beiden Schnüre mache an den beiden Geflechten fest und diese bringe auf den Schulterstücken des Schulterkleides auf seiner Vorderseite an!

26 Dann stelle zwei andere goldene Ringe her und befestige sie an den beiden Enden des Brustschildes, an seinem inneren, dem Schulterkleid zugewandten Saum!

27 Fertige noch zwei goldene Ringe an und befestige sie an den beiden Schulterstücken des Schulterkleides, unten an seiner Vorderseite, dicht bei der Verbindungsstelle, oberhalb der Binde des Schulterkleides!

28 Man soll dann das Brustschild mit seinen Ringen an die Ringe des Schulterkleides mittels einer Schnur aus blauem Purpur festbinden, so dass sich das Brustschild oberhalb der Binde des Schulterkleides hält und sich nicht vom Schulterkleid verschiebt.

29 Aaron soll so zur beständigen Erinnerung des Herrn die Namen der Israeliten an dem Brustschild der Gottesentscheidungen auf seinem Herzen tragen, sooft er in das Heiligtum hineingeht.

30 In das Brustschild der Gottesentscheidungen leg die Urim und Tummim hinein, damit sie auf dem Herzen Aarons ruhen, sooft er vor den Herrn tritt! So trage Aaron die Gottesentscheidungen für die Israeliten beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen.

Das Obergewand

31 Hierauf verfertige das Obergewand zum Schulterkleid ganz aus blauem Purpur!

32 Die Halsöffnung befinde sich in der Mitte, und rings um die Öffnung laufe ein Saum in Webearbeit. Die Öffnung, die es hat, gleiche der eines Panzerhemdes, damit es nicht einreißt.

33 Unten an seinem Saum bringe Granatäpfel aus blauem und rotem Purpur und Karmesin an, die rings um den Saum laufen, und dazwischen ringsum goldene Glöckchen,

34 so dass rings um den Saum des Obergewandes goldene Glöckchen mit Granatäpfeln abwechseln.

35 Aaron soll es tragen, um darin den heiligen Dienst zu verrichten, damit man es klingeln hört, sooft er ins Heiligtum vor den Herrn hineingeht und sooft er herauskommt. Sonst müßte er sterben.

Das Stirnblatt

36 Fertige alsdann eine Platte aus feinem Gold an und grabe darauf in Siegelstecherschrift die Worte ein: „Dem Herrn geweiht“!

37 Befestige sie an einer Schnur aus blauem Purpur, damit sie am Kopfbund getragen werden kann! Sie muß an der Vorderseite des Kopfbundes angebracht werden

38 und soll auf die Stirn Aarons zu liegen kommen, damit Aaron die Verfehlungen auf sich nimmt, die die Israeliten bei der Darbringung all ihrer heiligen Weihegaben begehen. Sie ruhe beständig auf seiner Stirn, um sie so vor dem Herrn wohlgefällig zu machen.

Unterkleid, Kopfbund und Gürtel

39 Den Leibrock webe aus Byssus, auch fertige einen Kopfbund aus Byssus an und wirke einen Gürtel in Buntwirkerarbeit!

Die Kleidung der einfachen Priester

40 Für die Söhne Aarons fertige Leibröcke an und mache ihnen Gürtel und hohe Mützen zur Ehre und zum Schmuck!

41 Bekleide damit deinen Bruder Aaron samt seinen Söhnen und salbe sie, setze sie in ihr Amt ein und heilige sie, damit sie mir als Priester dienen!

42 Fertige ihnen zur Verhüllung der Blöße linnene Beinkleider an, die von den Hüften bis zu den Schenkeln reichen!

43 Aaron und seine Söhne sollen sie tragen, sooft sie in das Offenbarungszelt hineingehen oder an den Altar treten, um den Dienst im Heiligtum zu verrichten, damit sie keine Schuld auf sich laden und nicht sterben. Diese Verordnung hat für ihn und seine Nachkommen ewige Geltung.

© Christoph Wollek