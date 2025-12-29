Schöningh’sche Bibel

Die Priesterweihe

Opfertiere, Waschung, Einkleidung und Salbung

1 In folgender Weise sollst du mit ihnen verfahren, um sie mir zum Priesterdienst zu weihen: Nimm einen jungen Stier und zwei fehlerlose Widder,

2 ungesäuertes Brot und ungesäuerte, mit Öl gemengte Kuchen, sowie ungesäuerte, mit Öl bestrichene Fladen, die du aus feinem Weizenmehl bereiten sollst!

3 Lege sie in einen Korb und bringe sie in dem Korb herbei, dazu den jungen Stier und die beiden Widder!

4 Laß dann Aaron und seine Söhne an den Eingang des Offenbarungszeltes treten und sich mit Wasser reinigen!

5 Nimm die Kleider und lege Aaron das Unterkleid, das zum Schulterkleid gehörige Obergewand, sowie das Schulterkleid mit dem Brustschild an! Gürte ihm die Binde des Schulterkleides um,

6 setze ihm den Kopfbund aufs Haupt und befestige das heilige Diadem auf dem Kopfbund!

7 Nimm sodann das Salböl, gieße es ihm aufs Haupt und salbe ihn!

8 Laß hierauf seine Söhne herantreten und lege ihnen die Leibröcke an!

9 Umgürte sie, Aaron und seine Söhne, mit dem Gürtel und setze ihnen die hohen Mützen auf! So wird ihnen das Priestertum übertragen kraft ewig gültiger Ordnung. Setze so Aaron und seine Söhne in ihr Amt ein!

Das dreifache Opfer

10 Laß den jungen Stier vor das Offenbarungszelt führen! Aaron und seine Söhne sollen die Hände auf den Kopf des jungen Stieres legen.

11 Hierauf schlachte den jungen Stier vor dem Herrn am Eingang des Offenbarungszeltes,

12 nimm etwas von dem Blut des Stieres und streiche es mit dem Finger an die Hörner des Altars! Alles übrige Blut gieße an den Fuß des Altars!

13 Nimm alles Fett, das die Eingeweide bedeckt, den Leberlappen und die beiden Nieren samt dem Fett daran und laß es auf dem Altar in Rauch aufgehen!

14 Das Fleisch des Stieres, seine Haut und den Darmunrat verbrenne außerhalb des Lagers; es ist ein Sündopfer.

15 Hierauf nimm den einen Widder! Aaron und seine Söhne sollen die Hände auf den Kopf des Widders legen.

16 Schlachte den Wider, nimm sein Blut und sprenge es rings um den Altar!

17 Zerlege den Widder in Teile, wasche seine Eingeweide und Beine ab und lege sie zu den übrigen Teilen und zu seinem Kopf!

18 Dann laß den ganzen Widder auf dem Altar in Rauch aufgehen! Es ist ein Brandopfer für den Herrn, ein lieblicher Geruch; ein Feueropfer ist es für den Herrn.

19 Hierauf nimm den zweiten Widder! Aaron und seine Söhne sollen wieder die Hände auf den Kopf des Widders legen.

20 Schlachte den Widder, nimm etwas von seinem Blut und bestreiche damit das rechte Ohrläppchen Aarons und seiner Söhne, ebenso den Daumen ihrer rechten Hand und ihre große rechte Zehe! Das übrige Blut sprenge rings um den Altar!

21 Nimm dann etwas von dem Blut, das sich auf dem Altar befindet, und von dem Salböl und besprenge damit Aaron und seine Kleider, sowie seine Söhne und die Kleider seiner Söhne, damit er und seine Kleider und ebenso seine Söhne und die Kleider seiner Söhne geheiligt werden.

22 Nimm von dem Widder das Fett, den Fettschwanz und das Fett, das die Eingeweide bedeckt, den Leberlappen und die beiden Nieren samt dem Fett daran, sowie die rechte Keule - denn es ist ein Weihewidder -,

23 ferner einen Laib Brot, einen in Öl gebackenen Kuchen und einen Fladen aus dem Korb mit den ungesäuerten Broten, der vor dem Herrn steht!

24 Gib dies alles Aaron und seinen Söhnen in die Hände und laß es so als „Webeopfer“ dem Herrn darbringen!

25 Nimm es wieder aus ihren Händen und laß es auf dem Brandopferaltar in Rauch aufgehen zum lieblichen Geruch vor dem Herrn; es ist ein Feueropfer für den Herrn.

26 Alsdann nimm die Brust von dem Weihewidder Aarons und bringe sie vor dem Herrn als Webeopfer dar! Sie soll dir dann als Anteil zufallen.

Des Priesters Anteil am Altar

27 Die Brust des Webeopfers und die Hebekeule, die als Webe- und Hebeopfer dargebracht wurde, erkläre vom Weihewidder Aarons und seiner Söhne als geweiht!

28 Sie sollen Aaron und seinen Söhnen als ewig geltende Gebühr von seiten der Israeliten gehören. Denn ein Hebeopfer ist es, und als Hebeopfer soll es seitens der Israeliten von ihren Friedopfern abgegeben werden, als ihr Hebeopfer an den Herrn.

Die Vererbung der Priesterkleider

29 Die heiligen Gewänder Aarons sollen auf seine nachfolgenden Söhne übergehen, damit man sie darin salbe und in ihr Amt einsetze.

30 Sieben Tage lang soll sie von seinen Söhnen derjenige, der an seiner Statt Priester wird, tragen, wenn er in das Offenbarungszelt eintritt, um im Heiligtum Dienst zu tun.

Die Opfermahlzeit

31 Nimm den Weihewidder und koche sein Fleisch an heiliger Stätte!

32 Das Fleisch des Widders sowie das Brot, das sich in dem Korb befindet, sollen Aaron und seine Söhne am Eingang des Offenbarungszeltes essen.

33 Es dürfen nur die essen, für die das Sühnopfer vollzogen wurde, als sie in ihr Amt eingesetzt und geweiht wurden. Ein Fremder hingegen darf nicht davon genießen; denn es ist heilig.

34 Wenn aber von dem Fleisch des Weiheopfers und von dem Brot etwas bis zum Morgen übrigbleibt, so verbrenne das Übriggebliebene! Es darf nichts mehr davon genossen werden; denn es ist heilig.

Dauer der Weihe

35 Verfahre mit Aaron und seinen Söhnen genau so, wie ich dir befohlen habe! Die Weihe soll sieben Tage dauern.

36 Opfere jeden Tag einen Stier als Sündopfer zur Sühne! Entsündige den Altar, indem du an ihm die Sühnegebräuche vornimmst, und salbe ihn, um ihn zu weihen.

37 Sieben Tage lang nimm die Sühnehandlung an dem Altar vor und weihe ihn! So wird der Altar hochheilig werden. Ein jeder, der den Altar berührt, wird heilig werden.

Der tägliche Opferdienst

Das Morgen- und Abendopfer

38 Folgendes sollst du auf dem Altar darbringen: Zwei einjährige Lämmer, Tag für Tag ohne Unterbrechung.

39 Das eine Lamm opfere am Morgen, das zweite gegen Abend,

40 dazu ein Zehntel Feinmehl, das mit einem Viertel Hin Öl aus zerstoßenen Oliven eingerührt ist! Als Trankopfer soll ein Viertel Hin Wein zum ersten Lamm kommen.

41 Das zweite Lamm sollst du gegen Abend opfern. Verfahre dabei wie am Morgen mit dem Speiseopfer und dem dazugehörigen Trankopfer! Es soll zu lieblichem Geruch, ein Feueropfer für den Herrn sein.

42 Es soll bei euch als regelmäßiges Brandopfer von Geschlecht zu Geschlecht vor dem Herrn dargebracht werden am Eingang des Offenbarungszeltes, wo ich mich euch offenbare, um dort mit dir zu reden.

Gottes heiligende Gegenwart

43 Dort werde ich mich den Söhnen Israels offenbaren, und durch meine Herrlichkeit wird es geheiligt werden.

44 Das Offenbarungszelt und den Altar werde ich heiligen. Auch Aaron und seine Söhne will ich heiligen, damit sie mir als Priester dienen.

45 Ich werde inmitten der Israeliten wohnen und ihr Gott sein.

46 Sie sollen erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, der sie aus Ägypten geführt hat, um in ihrer Mitte zu wohnen, ich, der Herr, ihr Gott.

