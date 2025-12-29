Schöningh’sche Bibel

Der Räucheraltar

1 Baue auch einen Altar, der zur Verbrennung von Räucherwerk dient! Stelle ihn her aus Akazienholz!

2 Er soll eine Elle lang und eine Elle breit, viereckig und zwei Ellen hoch sein. Die zugehörigen Hörner sollen ein Stück mit ihm bilden.

3 Überziehe ihn mit reinem Gold, sowohl seine Platte wie auch seine Wände ringsum, sowie seine Hörner! Führe rings um ihn herum einen goldenen Kranz!

4 Fertige für ihn unterhalb des Kranzes an beiden Seiten zwei goldene Ringe an und mache sie an seinen beiden Seiten fest! Sie sollen zur Aufnahme der Stangen dienen, damit man ihn daran tragen kann.

5 Die Stangen mache aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold!

6 Stelle ihn vor dem Vorhang auf, der vor der Gesetzeslade hängt, vor der Sühnestätte, die über der Gesetzeslade ist, woselbst ich mich dir offenbaren werden!

7 Aaron soll dann wohlriechendes Räucherwerk darauf verbrennen. Jeden Morgen, wenn er die Lampen zurechtmacht, soll er es verbrennen.

8 Auch wenn Aaron gegen Abend die Lampen aufsetzt, soll er es verbrennen. Es sei euer regelmäßiges Räucheropfer vor dem Herrn von Geschlecht zu Geschlecht.

9 Ihr dürft auf ihm weder ungesetzliches Räucherwerk noch Brand- und Speiseopfer darbringen. Auch dürft ihr keine Trankopfer auf ihm ausgießen.

10 Aaron vollziehe einmal im Jahr an seinen Hörnern die Sühnehandlung. Mit dem Blut des Sündopfers, das zur Sühnung dargebracht wird, vollziehe er an ihm einmal im Jahr von Geschlecht zu Geschlecht die Sühnehandlung; hochheilig ist er dem Herrn!„

Ergänzende Verordnungen

Die Kopfsteuer für das Heiligtum

11 Weiter gebot der Herr dem Mose:

12 “Wenn du die Gesamtzahl der Israeliten bei ihrer Musterung aufnimmst, so sollen die einzelnen dem Herrn für ihr Leben ein Lösegeld geben, wenn man sie mustert, damit bei ihrer Musterung keine Heimsuchung über sie komme.

13 Folgendes soll ein jeder, der sich der Musterung unterziehen muß, entrichten: einen halben Schekel nach dem Schekel des Heiligtums, zu zwanzig Gera den Schekel, einen halben Schekel als Abgabe an den Herrn.

14 Jeder, der sich der Musterung unterziehen muß, von zwanzig Jahren an und darüber, soll die Abgabe an den Herrn entrichten.

15 Der Reiche gebe nicht mehr und der Arme nicht weniger als einen halben Schekel, wenn ihr die Abgabe an den Herrn zur Lösung eures Lebens entrichtet.

16 Verwende das Lösegeld, das du von den Israeliten erhebst, für den Dienst am Offenbarungszelt, damit es den Israeliten zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn diene und Entsühnung eures Lebens erwirke!„

Das kupferne Waschbecken

17 Weiter gebot der Herr dem Mose:

18 “Fertige auch ein kupfernes Becken mit dem zugehörigen kupfernen Gestell für die Waschungen an, stelle es zwischen dem Offenbarungszelt und dem Altar auf und gieße Wasser hinein,

19 damit Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße daraus waschen!

20 Sie sollen sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben, sooft sie ins Offenbarungszelt hineingehen, oder wenn sie an den Altar treten, um den Dienst zu verrichten und die Feueropfer für den Herrn in Rauch aufgehen zu lassen.

21 Sie sollen ihre Hände und Füße waschen, damit sie nicht sterben. Diese Vorschrift soll ewige Geltung für sie haben; für ihn und seine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht.„

Das heilige Salböl

22 Weiter gebot der Herr dem Mose:

23 “Nimm Spezereien von der besten Sorte, nämlich 500 Schekel feinste Myrrhe und halb soviel, 250 Schekel, wohlriechenden Zimt, ferner 250 Schekel wohlriechenden Kalmus

24 und 500 Schekel Kassia nach dem Schekel des Heiligtums, dazu ein Hin Olivenöl!

25 Daraus stelle heiliges Salböl her, eine würzige Salbe, wie sie der Salbenmischer macht! Heiliges Salböl soll es sein.

26 Salbe damit das Offenbarungszelt und die Gesetzeslade,

27 den Tisch mit allen seinen Geräten, den Leuchter mit seinen Geräten und den Rauchopferaltar,

28 ferner den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestell!

29 So sollst du sie weihen, damit sie hochheilig sind. Jeder, der sie berührt, wird heilig werden.

30 Salbe damit auch Aaron und seine Söhne und weihe sie mir so zum Priesterdienst!

31 Den Israeliten aber gebiete folgendes: Als ein heiliges Salböl soll dies bei euch gelten von Geschlecht zu Geschlecht.

32 Auf keines Menschen Leib darf es gegossen werden! Ihr dürft in der gleichen Mischung kein anderes bereiten! Denn es ist heilig und soll euch als heilig gelten!

33 Wer eine solche Mischung wie diese herstellt und etwas davon an einen Unbefugten abgibt, soll aus seinen Volksgenossen ausgerottet werden.„

Das Räucherwerk

34 Weiter gebot der Herr dem Mose: “Nimm dir Spezereien, nämlich Stakte, Onyx, Galbanum, Gewürzkräuter und reinen Weihrauch, alles zu gleichen Teilen,

35 und bereite daraus Räucherwerk, eine würzige Mischung, wie sie der Salbenmischer herstellt, mit Salz vermengt, rein, zu heiligem Gebrauch!

36 Zerstoße einen Teil davon ganz fein und lege etwas davon vor die Gesetzeslade im Offenbarungszelt, wo ich mich dir offenbaren werden; als hochheilig soll es euch gelten.

37 Das Räucherwerk, das du bereiten sollst, - im gleichen Mischungsverhältnis dürft ihr euch keines herstellen -, soll dir als dem Herrn geheiligt gelten.

38 Wer sich solches wie dieses herrichtet, um sich an seinem Wohlgeruch zu ergötzen, soll aus seinen Volksgenossen ausgerottet werden.„

