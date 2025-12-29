Schöningh’sche Bibel

Die Werkmeister

1 Weiter gebot der Herr dem Mose:

2 „Siehe, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, den Enkel Hurs, vom Stamm Juda beim Namen gerufen

3 und ihn mit göttlichem Geist erfüllt, mit Kunstsinn, Einsicht und Verstand und allerlei Fertigkeiten,

4 um Pläne zu entwerfen und sie in Gold, Silber und Kupfer auszuführen,

5 Steine zum Besatz zu schneiden, Holz zu schnitzen, kurz, jederlei Arbeiten auszuführen.

6 Zugleich habe ich ihm Oholiab, den Sohn Ahisamachs, vom Stamm Dan, beigegeben und allen anderen Kunstverständigen Weisheit verliehen, um alles herzustellen, was ich dir befohlen habe;

7 das Offenbarungszelt, die Gesetzeslade, die Sühnestätte darüber und die anderen Geräte im Zelt,

8 nämlich den Tisch mit seinen Geräten, den Leuchter aus reinem Gold mit all seinen Geräten und den Rauchopferaltar,

9 ferner den Brandopferaltar mit all seinen Geräten, das Becken, mit seinem Gestell,

10 die Prachtkleider und die heiligen Gewänder für den Priester Aaron und die Kleider seiner Söhne für den Priesterdienst,

11 ferner das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk für das Heiligtum. Genau so, wie ich dir befohlen habe, sollen sie es machen.“

Das Sabbatgebot

12 Weiter gebot der Herr dem Mose:

13 „Verkünde den Israeliten folgendes Gebot: Beobachtet meine Sabbate! Denn sie sind ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit man erkennt, dass ich, der Herr, es bin, der euch heiligt.

14 Haltet also den Sabbat, denn er soll euch heilig sein! Wer ihn entweiht, werde mit dem Tod bestraft! Denn wer an ihm eine Arbeit verrichtet, werde aus seinen Volksgenossen ausgerottet.

15 Sechs Tage lang darf gearbeitet werden. Am siebten Tag jedoch ist Sabbat, der dem Herrn heilige Ruhetag. Wer am Sabbat arbeitet, werde mit dem Tod bestraft!

16 So sollen denn die Israeliten den Sabbat halten und von Geschlecht zu Geschlecht den Sabbat feiern als ewig geltende Verpflichtung.

17 Er sei ein Zeichen des Bundes zwischen mir und den Israeliten für ewige Zeiten! Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen; am siebten Tag aber ruhte und feierte er.“

18 Als der Herr seine Unterredung mit Mose auf dem Berg Sinai beendet hatte, übergab er ihm die beiden Gesetzestafeln, vom Finger Gottes beschriebene Steintafeln.

