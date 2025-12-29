Schöningh’sche Bibel

Einführung des neuen Kultgesetzes - Das Sabbatgebot

1 Hierauf versammelte Mose die ganze Gemeinde der Israeliten und sagte zu ihnen: „Folgendes hat der Herr zu tun befohlen:

2 Sechs Tage lang darf gearbeitet werden! Der siebte Tag aber soll euch heilig sein, ein Feiertag, ein Ruhetag zu Ehren des Herrn. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, soll mit dem Tod bestraft werden.

3 Am Sabbat dürft ihr in keiner eurer Wohnungen Feuer anzünden.“

Die Vorarbeiten

Aufruf zur Materialienspende

4 Weiter gebot Mose der ganzen israelitischen Gemeinde: „Folgendes hat der Herr geboten:

5 Gebt von eurem Besitz eine Abgabe für den Herrn! Jeder, den sein Herz dazu antreibt, bringe als Abgabe für den Herrn Gold, Silber und Kupfer,

6 blauen und roten Purpur, Karmesin, Byssus und Ziegenhaare,

7 rotgefärbte Widderfelle, Seekuhhäute und Akazienholz,

8 Öl für den Leuchter und Gewürze für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk,

9 Onyxsteine und andere Edelsteine zum Besatz für das Schulterkleid und für das Brustschild.

Werbung der geeigneten Arbeitskräfte

10 Alle, die unter euch kunstverständig sind, sollen kommen und alles herstellen, was der Herr geboten hat,

11 die Wohnung mit ihrer Zeltdecke und ihrer Überdecke, ihren Haken, Brettern, Riegeln, Säulen und deren Fußgestellen,

12 die Lade und ihre Tragstangen, die Sühnestätte und den inneren Vorhang,

13 den Tisch mit seinen Tragstangen und all seinen Geräten und die Schaubrote,

14 den Leuchter zur Beleuchtung mit seinen Geräten und Lampen und das Öl für den Leuchter,

15 den Rauchopferaltar mit seinen Tragstangen, das Salböl und wohlriechende Räucherwerk, den Türvorhang für den Eingang der Wohnung,

16 den Brandopferaltar mit seinem kupfernen Gitterwerk, seinen Tragstangen und all seinen Geräten, das Becken mit seinem Gestell,

17 die Umhänge für den Vorhof, seine Säulen mit ihren Fußgestellen, sowie den Vorhang für den Eingang zum Vorhof,

18 die Pflöcke der Wohnung und die Pflöcke des Vorhofs mit den zugehörigen Stricken,

19 Die Prachtkleider für den Dienst im Heiligtum, die heiligen Kleider für den Priester Aaron und die Kleider seiner Söhne für den Priesterdienst.“

Entrichtung der Beisteuer

20 Hierauf ging die ganze Gemeinde der Israeliten von Mose weg.

21 Dann kam ein jeder, den sein Herz dazu antrieb, und jeder, der sich dazu angeregt fühlte, brachte die Abgabe für den Herrn zur Herstellung des Offenbarungszeltes, für den gesamten Dienst an ihm und für die heiligen Kleider.

22 Es kamen Männer wie Frauen. Alle, die ihr Herz antrieb, brachten Spangen, Ohr- und Fingerringe, Halsgeschmeide, goldene Schmucksachen aller Art. Jeder, der dem Herrn eine Weihegabe an Gold versprochen hatte,

23 und alle, die blauen und roten Purpur, Karmesin, Byssus, Ziegenhaare, rotgefärbte Widderfelle und Seekuhhäute besaßen, brachten es herbei.

24 Wer immer ein Spende an Silber und Kupfer geben wollte, steuerte die Spende für den Herrn bei, und der, der Akazienholz zur Verwendung bei den Bauarbeiten besaß, schaffte es herbei.

25 Alle kunstfertigen Frauen spannen eigenhändig und brachten das Gesponnene: blauen und roten Purpur, Karmesin und Byssus.

26 Andere Frauen, die sich infolge ihrer Kunstfertigkeit dazu angetrieben fühlten, spannen die Ziegenhaare.

27 Die Fürsten brachten Onyxsteine und andere Edelsteine zum Besatz für das Schulterkleid und für das Brustschild,

28 dazu die Gewürze und das Öl für den Leuchter, für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk.

29 Alle Männer und Frauen, die ihr Herz antrieb, für das ganze Werk etwas beizutragen, dessen Ausführung der Herr durch Mose befohlen hatte, steuerten bei. Als freiwillige Gabe brachten es die Israeliten dem Herrn dar.

Berufung der Werkmeister und Künstler

30 Hierauf sagte Mose zu den Israeliten: „Seht, der Herr hat Bezalel, den Sohn Uris, den Enkel Hurs, vom Stamm Juda, beim Namen gerufen

31 und ihn mit göttlichem Geist erfüllt, mit Kunstsinn, Einsicht, Verstand und allerlei Fertigkeiten,

32 um Pläne zu entwerfen, Arbeiten in Gold, Silber und Kupfer auszuführen,

33 Steine zum Besatz zu schneiden, Holz zu schnitzen, kurz, jederlei Arbeiten auszuführen.

34 Aber auch die Gabe, andere zu unterweisen, hat er ihm verliehen, ihm und Oholiab, dem Sohn Ahisamachs, vom Stamm Dan.

35 Er hat sie mit Kunstsinn ausgestattet, Arbeiten aller Art auszuführen, wie sie der Kunsthandwerker, der Kunstweber und der Buntwirker in blauem und rotem Purpur, in Karmesin und Byssus, sowie der Weber verfertigt, sie, die Arbeiten aller Art ausführen und Kunstwerke ersinnen.

